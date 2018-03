Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul, in varsta de 54 de ani, a fost descoperit de un localnic care a apelat la 112. La fața locului s-a deplasat un echipaj de polițiști insoțiți de criminaliștii care au efectuat cercetari pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs incidentul. In momentul descoperii macabre,…

- Unii cititori spuneau ca Bogdea ar fi fugit de la locul accidentului si ca exista oameni care au vazut politistii alergand dupa el prin apropierea parcului din centrul Caransebesului. „Este adevarat ca politistii au alergat dupa el sa-l prinda? Este adevarat ca i-au fost puse catuse? Ce viteza…

- Un cititor Tion.ro atrage atenția asupra unei probleme cu care se confrunta foarte mulți timișoreni. Strada pe care locuiește a fost inghițita de gropi, pe care nu le vede nimeni din primarie. „Am sa va arat cum arata o strada in Timișoara, in minunatul an 2018. Este vorba despre strada…

- Spargerile au avut loc in zona centrala a Timișoarei, pe strazile George Coșbuc, Piatra Craiului și Carol Telbisz. Hoții au acționat rapid și se pare fara a atrage atenția. Au spart geamurile din spate ale autoturismelor și au furat obiecte uitate in interior de proprietari. Polițiștii…

- Cu alte cuvinte, acesta le-a cerut celor aflati in fruntea institutiilor cu responsabilitati in gestionarea situatiilor de urgenta sa fie pregatiti pentru a interveni, daca situatia o va impune. Pana in acest moment nu au fost semnalate probleme in judet, toate drumurile sunt deschise circulatiei…

- In noaptea de marți spre miercuri, aproape de dimineața, polițiștii locali l-au prins in flagrant pe tanarul care arunca ghivecele cu flori de pe Podul Michelangelo in Bega. C.M.G. are 23 de ani și este de loc din Vulcan, Hunedoara, student in anul III la Universitatea Tibiscus. Cand…

- Cei trei, doi barbați și o femeie, cu varste de 38, 42 și 48 de ani, erau urmariți de polițiști de ceva timp. Oamenii legii spun ca suspecții se ocupau cu camataria in localitatea Cenad și ca, in perioada 2017-2018, ar fi imprumutat cu bani, cu dobanda, mai multe persoane din Cenad. Oamenii…

- Tanarul era cunoscut de polițiști, fiind cercetat in trei dosare penale pentru infracțiuni rutiere, printre care conducerea sub influența alcoolului și producerea unui accident. Polițiștii l-au oprit, joi, in trafic pe barbat. Acesta a oprit mașina și a coborat de la volan, moment in care…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Oradea au fost mobilizați la fața locului. „In urma efectuarii recunoasterii, au constatat ca flacarile se manifestau violent la un rezervor de produse petroliere inflamabile (pacura), situat intre doua cladiri aparținand unei societați comerciale, riscul…

- Barbatul de 42 de ani, spun anchetatorii, s-a intors recent in țara din strainatate, de la munca. De cand s-a intors, s-a certat in permanența cu soția, dupa cum spune aceasta, iar marți barbatul s-a imbatat și a inceput sa faca scandal. Femeia l-a luat pe copilul lor minor și a mers la Secția…

- Potrivit șefului de la Poliția Locala Reșița, Alexandru Ciati, cei doi au fost surprinși vineri, 9 martie, in jurul orei 5 dimineața, de o patrula de politisti locali din cadrul Biroului de Ordine Publica al Politiei Locale Resita. Tinerii consumau bauturi alcoolice pe domeniul public, in…

- Incidentul s-a petrecut, marți, in tramvaiul care circula pe linia 9, in zona Garii de Nord din Timișoara, spun cei de la RATT. Calatorii au fost cei care au sunat la 112, dupa ce o femeie de 46 de ani ar fi fost agresata de un tanar de 21 de ani. Acesta, spun surse din cadrul poliției, ar…

- Dupa ce a ieșit din centrul comercial, oradeanul s-a speriat ca nu iși gasește autoturismul și a sunat la Poliție. Ulterior a postat informația și pe grupul de Facebook Info Trafic jud. Bihor, in speranța ca internauții il pot ajuta sa iși recupereze mașina cat mai repede. „S-a furat…

- Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, polițiștii au fost sesizați, luni dimineața, ca, dupa o cearta cu soțul ei, o femeie de 48 de ani incearca sa se sinucida aruncandu-se de la geamul unui bloc de pe Calea Șagului din Timișoara. Ea este o cunoștința mai veche a polițiștilor, amenințand și…

- Din probatoriul administrat s-a stabilit faptul ca, in perioada 2000 – 2017, acesta ar fi folosit documente false pentru a obține și incasa o pensie, pe nedrept. Prejudiciul cauzat bugetului asigurarilor sociale in aceasta fapta penala este de 244.590 lei. „In urma cercetarilor efectuate…

- Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, polițiștii au fost sesizați, in noaptea de sambata spre duminica, ca un șofer s-a urcat cu mașina pe rondoul din sensul giratoriu Maraști. Ajunși la fața locului, ei nu l-au mai gasit pe șofer, insa acesta are 24 de ore timp sa se prezinte la Poliție pentru…

- In timp ce se afla cu mama sa in casa, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Caras-Severin, numitul A.G.C. i-a solicitat acesteia sa-i caute un act, insa nu l-a gasit, fapt ce l-a enervat si a inceput sa tipe si sa-i reproseze diverse chestiuni, apoi a luat hotararea…

- Oamenii legii au trecut la verificarea corporala a celor trei tineri, asupra unuia dintre ei – de 18 ani, din comuna Racasdia – gasindu-se doua plicuri ce contineau un praf de culoare alba si o cutie metalica de dimensiuni mici, in care erau noua pastile negre. Si pentru ca la sosirea…

- Formatia antrenata de Leo Grozavu se intareste in aparare. Clubul timisorean a reusit sa obtina semnatura argentinianului Maxi Oliva. Fundas, el a semnat pana la vara cu clubul banatean. „Am semnat un angajament pana-n vara cu Maxi Oliva, cu opțiune de prelungire a contractului, din…

- Targul de primavara s-a desfașurat marți, 13 februarie, iar doritorii au avut ocazia de a achiziționa obiecte de decor interior, accesorii colorate, felicitari tematice, sapunuri naturale, produse realizate din hartie, lana, lemn, margelute si multe alte creatii frumoase accesibile oricui. Produsele…

- Reprezentanții Poliției Locale patrulau, aproape de miezul nopții, in cartierul Șagului. Langa un restaurant au remarcat doi tineri care „se mișcau necontrolat, avand o stare euforica”. S-au apropiat de ei și i-au luat la intrebari, moment in care unul dintre ei a incercat sa fuga. N-a ajuns…

- Acestia au semnat contracte cu echipa fanion a Aradului, insa mai sunt doi jucatori care asteapta. Ei sunt Rosca si Opris, fundasii centrali care inca dau probe la Arad. Primul are o situatie mai complicata, avand in vedere ca e cetatean al Republicii Moldova. El nu poate fi transferat asa usor,…

- Furtul s-a petrecut in 5 februarie intr-un supermarket amplasat in Piața Balcescu din Timișoara. In imagini hoțul poate fi observat cum se mișca in spatele batranului și iși mascheaza mana de camera cu un ghiozdan. Cu toate acestea, manevra poate fi observata ușor și momentul in care hoțul…

- Potrivit calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua in data de 13 februarie si va fi urmata de evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna (14 – 15 februarie). In zilele de 16, 19 si 20 februarie este programata evaluarea competentelor…

- Luna martie aduce pentru cei interesati de achizitia unei noi locuinte cea de-a doua editie a evenimentului de succes Targul Imobiliar Timisoara, organizat de TION, Agenda și PubliTim. Pe 10 martie isi deschide portile, la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara, evenimentul care va va prezenta…

- De joi, la Spitalul Județean Timișoara oamenii de paza te intreaba unde mergi și ești direcționat spre punctele de interes, accesul pe secțiile unde sunt internați bolnavii fiind restricționat. Nu mai este permis accesul tuturor aparținatorilor, iar programul de vizite se va respecta cu strictețe.…

- In luna ianuarie, Centrul Operational Judetean prin Compartimentul Monitorizare Situatii de Urgenta si Dispecerat a receptionat 669 apeluri de urgenta. Subunitatile Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad au intervenit in 577 de situatii de urgenta, iar Serviciile Voluntare pentru Situatii…

- Principala „racheta” a Romaniei a trecut in doua seturi, scor 7-6 (4), 6-4, in 77 minute, de al 5-lea favorit al turneului din capitala Bulgariei, Robin Haase (Olanda, numarul 42 mondial). Pentru un loc in fata sferturilor de finala, Copil il va intalni pe slovenul Blaz Kavcic (111 ATP), care l-a…

- Barbații, in varsta de 44 și 52 de ani, se aflau pe malul stang al Crișului Negru, in aval de localitatea Cheșa. „In urma masuratorii s-a stabilit ca plasa monofilament avea o lungime de 26,3 metri, inaltimea de 2,2 metri, iar ochiurile plasei de 4 pe 4 centimetri”, transmit jandarmii…

- Fapta a avut loc luni, 29 ianuarie, cand tanarul, in varsta de 19 de ani, l-a abordat pe minorul din Oradea, i-ar fi solicitat telefonul pretextand ca dorește sa dea un telefon și l-ar fi deposedat de telefonul mobil. Polițiștii oradeni il mai banuiesc pe tanar ca l-ar fi amenințat pe minor pentru…

- Potrivit reprezentanților Poliției Locale Timișoara, cei doi tineri, de 19 și 22 de ani, ambii din Timișoara, se aflau pe strada Lucian Blaga, in noaptea de miercuri spre joi, și incercau sa ruleze manual țigari cand au fost prinși de polițiștii locali. Asupra lor, agenții au descoperit o…

- Totul s-a petrecut in noaptea de joi spre vineri chiar in casa criminalului, la Jimbolia, susțin anchetatorii. Cei doi barbați au consumat alcool, spun procurorii, iar la un moment dat au inceput sa se certe. Scandalul a degenerat, iar proprietarul casei ar fi pus mana pe un cuțit și și-ar…

- Un barbat de 28 de ani din Santana a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce a atacat un polițist. Suspectul este acuzat de ultraj, pentru ca a folosit un spray paralizant impotriva unui agent al Poliției Orașului Santana, care a intervenit pentru aplanarea unui scandal. Incidentul…

- Grupul de migranți a fost descoperit in cadrul unei acțiuni pentru combaterea migrației ilegale. Cele 30 de persoane se aflau in zona platformei Solventul cand au fost abordați de polițiștii de frontiera. Grupul era format din 21 de barbați, doua femei și șapte copii și cu toții au ajuns…

- Anchetatorii au descins in 15 locații din județul Hunedoara intr-un dosar in care 12 persoane sunt acuzat de furt calificat și complicitate la aceasta infracțiune. O parte dintre cei implicați sunt acuzați ca au furat minereu de carbune din trenurile care aprovizionau o termocentrala. Cealalta…

- „Evenimentul rutier s-a produs in jurul orei 07:14 pe strada Universitații din municipiul Oradea. In accidentul rutier au fost implicate doua autoturisme și un pieton care a fost accidentat”, a explicat comisarul IPJ Bihor, Alina Dinu. Martorii prezenți la eveniment spun ca femeia se afla…

- Ofițerii DGA Timiș au descins, luni, in jurul orei 15, la Inspectoratul de Poliție al Județului Timiș. „In cursul zilei de ieri, 15 ianuarie a.c., in jurul orei 15.00, ofițerii de poliție judiciara ai Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.)…

- Barbatul de 41 de ani ar fi forțat ușa de acces a unei locuințe din Chevereșu Mare, in data de 12 ianuarie. Din interiorul imobilului, barbatul ar fi sustras dintr-o caseta de valori mai multe bijuterii din aur și suma de 500 de euro. Polițiștii Secției 1 Timișoara l-au identificat pe barbat,…

- „La aceasta ora se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Caransebeș“, dupa cum ne informeaza comisarul-șef Dinu Nicorici, șeful Serviciului Cabinet al IPJ Caras-Severin. Din nefericire, Laurențiu Hurtupan,…

- „In acest moment s-a inregistrat la Parchetul de pe langa Tribunalul Caras-Severin un dosar penal privind suspiciunea comiterii infractiunii de omor. In cauza se desfasoara cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de omor sub indrumarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa…

- Parinții copilului de 6 ani au sunat disperați la poliție, joi dupa-amiaza, dupa ce prichindelul lor a disparut de acasa, dintr-o locuința de pe str. Constantin Brancoveanu. Copilul nu a mai fost de gasit inca de la ora 17, așa ca, dupa ce l-a cautat prin toata zona, tatal acestuia a decis…

- Secția de Pompieri din Oravița a acționat pentru stingerea flacarilor care au cuprins o afumatoare din Varadia. Au ars alimente și diverse bunuri materiale. In cel de-al doilea incident, cabina unui tir cu numere de Gorj, incarcat cu fier, a fost cuprinsa de un incendiu pe DN 6, pe centura Domașnea.…

- Semnalmentele dupa care poate fi identificat sunt: inaltime 1,52 m, greutate 50 kg., fata ovala, ten deschis, ochi caprui, par șaten, tuns foarte scurt, nu are semne particulare. In momentul plecarii de acasa, oradeanul era imbracat cu pantaloni de trening din faș, roșii, pulover verde și…

- Visul merge mai departe pentru etajul inferior al aceleasi sectii de Boli Infectioase. Cele mai reprezentative cluburi din sportul aradean, UTA si FCC ICIM sunt ambasadori ai proiectului. Acum a venit randul unui fost utist cu suflet mare, Adrian Petre (actualmente in Danemarca, la Esbjerg) sa se…

- Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, barbatul a intrat in curtea firmei și a incercat sa fure nu mai puțin de trei mașini, forțand incuietorile acestora. El a fost, insa, observat de oamenii din zona care au anunțat poliția. La scurt timp, barbatul a fost prins și condus la Secția 4 Timișoara,…

- Astfel, sambata, 30 decembrie 2017, la ora 20:56, polițiștii Sectiei nr.1 de Politie Rurala din Borod au fost sesizati ca, in timp ce se afla pe o strada din localitatea bihoreana Vadu Crișului, persoane necunoscute au deposedat un localnic de 73 de ani de portmoneul in care acesta avea documente…

- Dintre cele 138 de cazuri medicale, doua au fost stopuri cardio respiratorii. Este vorba despre doua femei – una in varsta de 62 de ani resuscitata de un echipaj SMURD la domiciliul ei din Arad și o alta de 60 de ani – resuscitata de echipajul SMURD de pe elicopter la Barzava. Ambele…

- Valoarea țigarilor ridicate se ridica la 7.500 lei, prejudiciul creat bugetului consolidat al statutului prin sustragerea de la plata accizelor si a TVA fiind estimat undeva la 6.000 lei. Totul in urma unui numar de 4 percheziții imobiliare și trei asupra unor autoturisme, derulate in 30…