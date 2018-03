Stiri pe aceeasi tema

- Șapte elevi din Satu Mare ne vor reprezenta județul la Olimpiada Naționala de Matematica ce va avea loc in perioada 3-7 aprilie in Satu Mare și Negrești-Oaș. Lotul județului Satu Mare este alcatuit din urmatorii elevi: Boitor-Socolan Teofil – clasa a V-a, Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, profesor…

- Un profesor botosanean de la liceul tehnologic Todireni a fost batut in timpul orei de un elev de clasa a VIII-a si unul de clasa a VI-a. Incidentul a fost confirmat de Inspectoratul Scolar din Botosani. Profesorul s-ar fi ales cu ochiul vanat.

- Directorul unei companii de transport persoane și-a pus mainile in cap dupa ce a vazut dezastrul lasat de o clasa de elevi care au inchiriat autocarul, ironic, pentru activitați in programul "Școala altfel", scrie digi24.ro.

- Doi tineri britanici, de 24 și 34 de ani, și-au pus capat zilelor intr-un mod cumplit. Ei s-au intalnit intr-o stație de tren, s-au imbrațișat, iar ce a urmat intrece orice imaginație. Cei doi au așteptat s-au aruncat in fața trenului, sub privirile ingrozite ale celorlalți pasageri. Potrivit autoritaților…

- Anamaria Prodan a primit o mulțime de mesaje de incurajare astazi din partea rudelor și a pritenilor. Toate astea dupa ce vedeta a facut publica o poza de album cu parinții și sora sa. Imaginea a fost insoțita de un mesaj emoționant scris in limba engleza. Citește și: Primele imagini cu mama Anamariei…

- Un barbat din comuna argeseana Mosoaia a fost audiat de Poliție, el fiind suspectat ca timp de doua saptamani si-a sechestrat si batut sotia si cei patru copii, cu varste intre doi si 14 ani, potrivit romaniatv.net. Poliția a sesizat și DGASPC Arges in legatura cu acest caz. Barbatul, in varsta de 49…

- Un profesor de religie din judetul Botosani a decis sa le ofere copiilor cu posibilitati materiale reduse din Botosani, Republica Moldova si Ucraina o excursie inedita, pentru a marca intr-un mod aparte Anul Centenarului. Profesorul a luat un...

- Imagini revoltatoare au fost surprinse, recent, de parinții unui copil internat la Spitalul de Boli Infectioase din Craiova. In salonul in care se afla fetița lor circula nestingherit un șoarece. (VEZI ȘI: SCANDALUL ȘOARECELUI DE LA KAUFLAND SE AMPLIFICA. MAGAZINUL, AMENDAT DE DSVSA ARAD. INTRE TIMP…

- 9.485 de elevi din judetul Constanta participa la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat national 2017 2018. Potrivit ISJ Constanta, in perioada 19 22 martie 2018, se desfasoara simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat national 2017 2018. Probele se deruleaza in 61 de…

- Copil de clasa intai, din Cluj, batut cu parul de invatator, la repetitia pentru serbare, pentru ca nu putea sa mai stea in picioare. Mama baiatului de 8 ani s-a prezentat cu fiul sau la I.M.L. Cluj, unde i s-a emis elevului un certificat medico-legal. Incidentul revoltator s-a petrecut la Scoala Gimnaziala…

- In sedinta Comitetului Executiv National al PSD de vineri, in care s-au validat candidaturile din Congresul de sambata, Liviu Dragnea si-ar fi acuzat unii colegi ca dau informatii "pe surse" la presa si chiar fotografii. Ca sa se apere, cei acuzati de liderul PSD, și-au pus telefoanele pe…

- Lupta pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal (FRF) intre Ionut Lupescu si Razvan Burleanu se anunța una foarte echillibrata. Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani, și-a exprimat punctul de vedere vis-a-vis de diaputa dintre cei doi și anticipeaza o lupta stransa. „Nu sunt eu cel care…

- Alerta maxima intr-o aeronava Boeing 737-800, cu 78 de pasageri la bord. Un barbat a incercat sa patrunda in cabina pilotilor unui avion EgyptAir care zbura pe ruta Oman-Egipt, atacand membrii echipajului, a anuntat compania aeriana. Atacatorul, un cetatean egiptean, nu era inarmat si a fost imobilizat…

- Peste 8.100 de elevi din clasa a VIII-a din judetul Iasi vor sustine astazi si maine cea de-a doua simulare a Evaluarii Nationale din acest an scolar. Elevii de clasa a VIII-a au mai sustinut o simulare in luna decembrie, aceasta desfasurandu-se doar la nivelul judetului, fiind organzata si coordonata…

- Scene revoltatoare la Timiș! Un preot este cercetat penal pentru ultraj și lovire dupa ce ar fi batut un polițist local chiar in sediul Poliției. Incidentul a avut loc in Lugoj, unde preotul se afla in vizita. Un polițist local a observat ca autoturismul acestuia era parcat neregulamentar și i-a pus…

- 15 elevi talentați la vioara, pian, chitara, flaut, trompeta și clarinet, de la școli din Barlad și Vaslui, s-au calificat la zonala de interpretare muzicala. La finele saptamanii trecute, s-au desfașurat fazele locale ale olimpiadei de interpretare muzicala. La nivelul județului Vaslui, au participat…

- Un medic din spitalul Mioveni a fost agresat de un barbat de 25 de ani pe holurile institutiei. Incidentul a avut loc sambata, atunci cand agresorul a insotit la camera de garda un prieten care sustinea ca a fost batut. Medicul a constatat, insa, ca presupusa victima nu avea niciun fel de urme care…

- Lucrarea realizata de Daniel Relenschi in acrilic pe perete și in ulei pe linoleum a prezentat doi fluturi care iși desfac aripile viu colorate pentru a-i transforma pe vizitatori in fluturi. Timpul de lucru al lucrarii a fost de 7 zile, cu peste 8 ore de lucru pe zi, luand atat efort fizic…

- OFERTA EDUCAȚIONALA – AN ȘCOLAR 2018-2019 INVATAMANT PRIMAR SI GIMNAZIAL Taxa Anuala Oferta promotionala pana la 31.03.2018** Program (08:00-15:00) 2500 E 2200 E Oferta educaționala Scoala acreditata; Curriculum national; Numarul maxim de elevi din fiecare clasa este de 18 la ciclul primar si…

- „Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, s-a intalnit in cursul serii de vineri, 2 februarie, cu echipele de conducere ale Inspectoratului Școlar Județean Sibiu și ale Liceului Tehnologic „Nicolae Teclu” din Copsa Mica. Discuțiile au vizat cazul in care este implicat un profesor cu un comportament…

- Un copil bolnav de ADHD a fost lasat intr-o balta de sange, dupa ce a fost batut de colegii lui in afara școlii la care studiaza. Michael Lozano sufera de ADHD, anxietate și depresie, iar bataia a avut loc dupa ce victima s-a certat cu agresorii in timpul unei ore. A Baiatul a fost…

- Barbatul care a batut un baiat de clasa a VIII-a intr-o sala de clasa a școlii din localitatea timișeana Sanmihaiu Roman a fost reținut pentru 24 de ore. Suspectul s-a prezentat la postul de poliție din localitate impreuna cu un avocat și, in urma audierilor și a administrarii probelor s-a decis reținerea…

- Un nou caz socant s a petrecut la o scoala din Romania. Un elev de clasa a sasea si a luat la bataie profesorul si doar interventia politiei l a scapat pe dascal din mainile agresorului, potrivit Romania TV.Totul s a petrecut in judetul Dambovita. Elevul a mai facut probleme si in trecut din cauza violentei.Scadalul…

- Un elev de clasa a VIII a a fost batut cu bestialitate de tatal unui coleg in timpul orei sub privirile ingrozite ale colegilor. Incidentul s-a petrecut, luni, in școala generala din localitatea Sanmihaiu Roman. ”In urma cu trei luni l-am mutat de la Timișoara. Copilul mi-a spus ca este un coleg care-l…

- Doua eleve de liceu s-au batut marti, 30 ianuarie, in Alexandria. Imaginile au fost filmate de alti elevi si au fost date publicitatii pe o retea de socializare. Reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Teleorman sustin ca incidentul s-a petrecut in afara orelor de curs si ca vor face o verificare.…

- Un elev de gimnaziu din Constanța a trait momente traumatizante, acesta fiind batut cu bestialitate de trei femei, chiar în holul unitații de învațamânt. Întreg incidentul a fost filmat, iar imaginile au fost postate pe Facebook de mama baiatului agresat.În…

- O tanara din Marea Britanie, aflata pentru prima data in vizita in Nigeria, a avut parte de un incident extrem de neplacut, pe care l-a povestit pe Twitter . Dupa ce i-a fost furat smartphone-ul, un iPhone, femeia a mers la primul politist pe care l-a vazut. In loc sa o ajute, barbatul a inceput sa…

- Peste 300 de elevi dintr-o unitate de invațamant din județul Vaslui au fost trimiși acasa, joi, din cauza frigului din salile de clasa, dupa ce s-a defectat centrala termica. Cursurile vor fi reluate abia saptamana viitoare, odata cu rezolvarea problemei la centrala termica. Vacanța prelungita pentru…

- Recent, un barbat in varsta de 98 de ani, din Poienile de Sub Munte, a fost atacat cu bestialitate de catre doi indivizi din aceeasi localitate, respectiv de catre un barbat, in varsta de 56 de ani, impreuna cu fiul sau, de 21 de ani. La masacrul din casa batranului a participat si un al doilea fiu…

- La sfarsitul lunii ianuarie, parinții elevilor din clasele V-VIII de la Școala cu clasele I-VIII din Micești, au aflat ca Inspectoratul Școlar are in vedere desfiintarea claselor de gimnaziu, incepand din anul scolar viitor și mutarea elevilor la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia. La sfarsitul…

- Politistii buzoieni fac ancheta la o scoala din judet, dupa ce un elev de gimnaziu si-a batut o colega. Incidentul a avut loc in microbuzul scolar si a fost filmat de un coleg al celor doi. Nu este clar de la ce a pornit altercatia,scrie Digi24.ro.

- Protestul de sambata seara din Bucuresti fata de modificarile legilor justitiei nu a decurs fara incidente. Politistul Marian Godina a publicat pe pagina sa de Facebook un filmulet in care un jandarm pare ca loveste de mai multe ori un batran aflat in multime.

- O scena violenta a avut loc, in aceasta dimineața, intr-o școala din vestul țarii. Un baiețel in varsta de 10 ani, inscris la o școala din Calan, județul Hunedoara, a sesizat poliția orașului, in jurul orei 09.15, cu privire la faptul ca a fost batut de invațatoare, in sala de clasa. Incidentul s-a…

- Un adolescent rus a atacat cu toporul un grup de elevi si a dat foc scolii la care invata intr-o localitate apropiata orasului siberian Ulan-Ude, potrivit Reuters. Incidentul a avut loc vineri. Comitetul de Ancheta a transmis ca atacatorul, un liceean in clasa a noua, a atacat un grup de elevi de…

- Un snowboardist a sfidat moartea in ultima clipa in timpul unei avalanșe din Munții Carpați. Incidentul a avut loc in stațiunea ucraineana Dragobat.Potrivit informațiilor, barbatul nu a avut de suferit.Imaginile au fost distribuite pe o rețea de socializare.

- Echipele DRDP Iasi au facut fata cu brio avertizarii Codului de ninsori si viscol instituit la nivel regional incepand cu noaptea de 17/18 ianuarie 2018. Astfel, la momentul de fata, pe drumurile de pe raza tuturor celor 9 Sectii de Drumuri Nationale (SDN) din subordine se circula in conditii de iarna.

- Un barbat de 42 de ani din comuna Todireni, judetul Botosani, eliberat in luna octombrie din Penitenciar in baza recursului compesnatoriu, a fost retinut de politistii din Botosani pentru 24 de ore, fiind acuzat ca a batut o batrana de 82 de ani pe care a incercat sa o si violeze.