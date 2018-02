Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 135 de procurori ai Directiei Nationale Anticoruptie au decis sa initieze si sa transmita Consiliului Superior al Magistraturii o cerere de aparare a reputatiei profesionale si a independentei, ca urmare a afirmatiilor facute in spatiul public de persoane ce detin functii publice sau politice…

- Un numar de 135 de procurori ai Directiei Nationale Anticoruptie au decis sa initieze si sa transmita Consiliului Superior al Magistraturii o cerere de aparare a reputatiei profesionale si a independentei, ca urmare a afirmatiilor facute in spatiul public de persoane ce detin functii publice sau politice…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au decis sa initieze si sa transmita Consiliului Superior al Magistraturii o cerere de aparare a reputatiei profesionale si a independentei procurorilor, ca urmare...

- Dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader a cerut revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa prezentarea unui raport exploziv, apar primele reacții. In continuare, procedura dicteaza ca propunerea sa fie transmisa catre CSM, unde trebuie sa primeasca un aviz consultativ, urmand ca președintele…

- Congresul american a inregistrat o rezolutie privind Moldova. Prin document SUA sustine alegerea Moldovei de asociere la UE si cere Rusiei sa-si retraga trupele si munitiile care stationeaza ilegal pe teritoriul tarii noastre.PUBLIKA.

- Deputatul Victor Ponta a sustinut luni ca Vlad Cosma a dat o declaratie falsa, la cererea procurorului Negulescu, pe baza careia lui i s-a facut dosar penal, el precizand ca este grav faptul ca nu s-a luat nicio masura. Intrebat daca declaratiile fostului deputat Vlad Cosma sunt credibile, Ponta a raspuns:…

- Banca Transilvania a primit 75 milioane de euro de la Banca Europeana pentru Investitii (BEI), prima transa a unui credit de 150 milioane euro, fondurile urmand sa fie folosite pentru co-finantarea unor proiecte derulate de IMM-uri. ”Acesta este a doua facilitate de credit luata de BT de…

- Fostul ministru sustine ca a mers la Atena pentru niste proceduri medicale, iar de acolo a mers in Costa Rica, unul dintre motive fiind o vizita pe care dorea sa i-o faca Alinei Bica. Elena Udrea a precizat ca va reveni in Romania dupa finalizarea procedurilor medicale, fara a inainta un termen. Fostul…

- Kosovo sarbatorește 10 ani de la declararea independenței, deși multe state, printre care și Romania, nu recunosc acest moment. Cu ocazia aniversarii celebra cantareața Rita Ora, nascuta la Priștina, capitala statului, va susține un concert. Rita Ora, care s-a nascut din parinți albanezi-kosovari la…

- Organizatii paramilitare si nationaliste ruse au anuntat vicitme in randul lor dupa aceste atacuri, care au avut loc pe 7 februarie, in regiunea Deir Ezzor, impotriva unor forte pro-Assad. "Potrivit informatiilor preliminare putem sa vorbim de moartea a cinci persoane, a priori cetateni rusi, din cauza…

- ste punctata astfel, in anul aniversarii Centenarului, continuarea crezului feminismului romanesc prin inființarea Federația Patronatelor Femeilor Antreprenor, o mișcare ce susține și dezvolta implicarea curajoasa și inițiativa vizionara, ca trasaturi esențiale ale unei femei. Federația Patronatelor…

- Plecand de la stirea care a facut inconjurul lumii in ianuarie 2018, prin care se anunta succesul clonarii a doua maimute, in premiera mondiala, intr-un laborator din China, un medic roman a dezvoltat o teorie legata de viata vesnica.

- Scopul investigației Kroll este de a incerca mușamalizarea vinovaților și beneficiarilor reali ai furtului bancar, constata avocatul regal britanic QC James Ramsden. Acesta a prezentat in cadrul unei conferințe la Londra un rezumat al raportului și concluziile formulate urmare analizei rapoartelor publicate…

- Partidul Social Democrat (PSD) renunta la orice sansa de a mai castiga Primaria municipiului Iasi in 2020, printr-o eventuala excludere a primarului Mihai Chirica, a viceprimarului Gabriel Harabagiu si a fostului deputat Sorin Iacoban, sustine europarlamentarul Catalin Ivan. Intr-o postare…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost chemat la audieri in Comisia de Aparare, dupa acuzațiile lansate la adresa șefului SPP, Lucian Pahonțu. Dragnea susține ca va merge la Comisie, pentru ca ”așa ne trebuie”, daca am indraznit sa vorbim.”Așa ne trebuie pentru ca am vorbit, sa ne cheme la…

- Numarul membrilor ALDE Arad creste de la o zi la alta, iar printre domeniile prioritare ale partidului sunt sanatatea si educatia. Ion Scheau, presedinte al organizatiei municipale ALDE Arad a prezentat doi membri noi: dr. Bogdan Costache, medic primar urolog si dr. Florin Dehelean, medic stomatolog.…

- Guvernul a aprobat inițiativa legislativa a unui grup de deputați privind completarea preambulului si articolului 1 din Constituția Republicii Moldova. Completarile vin sa fixeze aspirațiile de integrare europeana si promovarea orientarii Republicii Moldova spre spațiul valoric democratic european,…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a anuntat ca va sustine, de la ora 17.00, o conferinta de presa in care va face alte dezvaluiri care sa-i sustina acuzatiile legate de colaborarea SRI-presa-justitie. Potrivit acestuia, invitat la declaratii va fi si presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu.

- Meryl Streep, cea mai apreciata actrita a generatiei sale, a inceput demersurile pentru a-si inregistra numele ca marca, informeaza Reuters luni. Cererea a fost depusa la Biroul de Inventii si Marci al Statelor Unite pe 22 ianuarie, potrivit evidentelor. Actrita solicita ca numele Meryl…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a facut un apel la parlamentarii PSD, duminica, la Antena 3, sa nu mearga la votul de învestitura al cabinetului Dancila, daca vor ”sa scape” de Dragnea. În plus, șeful liberarilor susține ca programul de guvernare este ”o colecție de…

- Matteo Salvini, liderul partidului italian de extrema-dreapta Liga Nordului, a intrat intr-o disputa cu aliatul sau politic, fostul premier Silvio Berlusconi, privind politicile protectioniste ale presedintelui SUA, Donald Trump, Salvini sustinand ideea sanctionarii firmelor care se muta in Romania.

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a susținut o declarație comuna alaturi de prim-vicepreședintele instituției Frans Timmermans, privind situația politica din României.Aceștia i-au avertizat pe guvernanții români sa ”regândeasca acțiunile propuse…

- Sportivii rusi privati de Jocurile Olimpice 2018 de catre o comisie independenta alcatuita de Comitetul International Olimpic (CIO) au fost exclusi din cauza unor "serioase indicii" de dopaj, a anuntat miercuri presedintele CIO, Thomas Bach. "Daca un anume sportiv nu se afla pe lista,…

- 'Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa de a combate in mod eficace coruptia constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul Uniunii Europene', se arata intr-o declaratie comuna a presedintelui…

- Declarație comuna a președintelui Jean-Claude Juncker și prim-vicepreședintelui Frans Timmermans privind evoluțiile recente din Romania Declarație comuna a președintelui Jean-Claude Juncker și prim-vicepreședintelui Frans Timmermans privind evoluțiile recente din Romania Urmarim cu ingrijorare evoluțiile…

- O declarație comuna a liderilor Comisiei Europene atrage atenția guvernarii de la București cu privire la pericolul regresarii la capitolul reforma justiției și anticorupție. ”Urmarim cu îngrijorare evoluțiile recente din România. Independența sistemului judiciar românesc…

- Intr-un comunicat comun, președintele și vicepreședintele Comisiei Europene iși exprima ingrijorarea cu privirea la situația din Romania și propunerile de modificare a legilor ujustiției de catre putere. Jean Claude Junker și Frans Timmermans transmit ca ”Urmarim cu ingrijorare evoluțiile recente din…

- Procesul "Matritei dacice", in care o femeie solicita o recompensa de 500.000 de lei pentru ca ar fi descoperit intamplator o matrita dacica in cetatea Sarmizegetusa Regia, a continuat luni la Tribunalul Hunedoara, administratorul sitului, audiat ca martor, afirmand ca piesa nu ar fi fost gasita…

- In contextul adoptarii bugetului local, AEM solicita acordarea burselor de merit in temeiul articolului 8, alin. 1, litera a), al Ordinului de Ministru 5576/2011 care prevede criteriile de acordare a burselor școlare. Totodata, Consiliului Local ii este propusa introducerea unui abonament gratuit pe…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a declarat, miercuri, ca normalizarea relatiilor cu Rusia reprezinta o sarcina importanta pentru Uniunea Europeana, adaugand, totodata, ca Blocul comunitar trebuie sa-si consolideze capacitatile de aparare, potrivit site-ului agentiei Tass.

- Uniunea Salvati Romania sustine solutia alegerilor anticipate si ii cere presedintelui Iohannis sa refuze desemnarea unui nou prim-ministru din partea PSD-ALDE. ”USR considera ca retragerea sprijinului politic pentru guvernul Tudose, al doilea guvern in 12 luni, confirma esecul majoritatii PSD-ALDE…

- Era atee și nu era intr-o relație prea buna cu Dumnezeu, dar cu toate acestea rusoaica Claudia Vasilievna s-a intors din lumea cealalta, povesteștea ea, potrivit antena3.ro, dupa o intalnire cu divinitatea

- Daca e sa credem declarațiilor lor de avere din 2016, președinții raioanelor Ungheni, Calarași și Nisporeni sunt printre cei mai saraci din Republica Moldova. Astfel, Sergiu Artene, președintele raionului Calarași, care a venit in funcția respectiva dintr-un birou de avocatura, are un teren intravilan…

- Mijlocașul Barcelonei, Rafinha, și atacantul lui Liverpool, Daniel Sturridge, ar putea ajunge in aceasta iarna la Inter Milano.Site-ul calciomercato.it susține ca Rafinha este unul din cele mai importante nume aflate pe lista de achiziții al lui Inter in aceasta iarna. Aceeași sursa susține ca brazilianul…

- La Oficiul de Stat pentru Invenții și Marci a fost inregistrata in luna decembrie cererea unui anume Vasile Ouatu pentru protejarea denumirii Volei Club Unic Piatra Neamț. Intregistrarea este pentru ”clasa 41- Educație; instruire; divertisment; activitați sportive si culturale” și duce gandul spre fosta/actuala…

- In conditiile in care valoarea totala a tranzactiilor pe Bursa de Valori Bucuresti a crescut semnificativ, iar randamentele pentru investitori sunt de doua cifre, seful BVB sustine ca economia Romaniei a duduit, anul trecut, daca folosesti bursa drept indicator.

- Social-democratul Adrian Tudor este de parere ca anul acesta PSD Targu-Jiu ar trebui sa treaca printr-o reorganizare serioasa, iar anumiți membri de partid sa faca un pas in lateral. Viceprimarul social-democrat susține ca, numai in acest fel organizația va ieși intarita pentru alegerile care urmeaza.…

- Talpa-gaștei combate nervozitatea Susține activitatea sistemului nervos, stabilizeaza emoțiile reducand neliniștea, teama, nervozitatea, are acțiune analgezica și antispasmolitica. Paducel, un bun tonic cardiac Contribuie la scaderea tensiunii arteriale și a palpitațiilor, protejeaza…

- O coalitie condusa de Arabia Saudita a ucis cel putin 109 civili in urma unor raiduri aeriene desfasurate in Yemen in ultimele zece zile, inclusiv 54 de localnici aflati intr-o piata aglomerata, a anuntat joi un inalt oficial al ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ultima sedința de Guvern din 2017 a inceput cu o promisiune pentru IT-iști: nu le vor scadea salariile, dupa schimbarea modului de plata al contribuțiilor sociale. Sunt și planuri de finanțare a mai multor lucrari de infrastructura anul viitor.

- Casele din Suedia ar putea sustine greutatea saniei lui Mos Craciun cand aceasta va ateriza pe acoperisurile inzapezite, insa doar daca el nu va incerca sa livreze prea multe cadouri o data, conform unei companii de constructii din aceasta tara. Corpolentul Mos Craciun ar cantari in jur…

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou, a fost adusa miercuri dimineata la Curtea de Apel Bucuresti, unde urmeaza sa se judece contestatia ei la decizia de arestare preventiva.

- Socant! Magdalena Serban, principala suspecta in cazul crimei de la metrou de acum o saptamana, nu crede ca victima sa, Alian Ciucu, a murit. Potrivit avocatului din oficiu, femeia a vazut imaginile surprinse de camerele de supravegherele si a sustinut ca acestea sunt fabricate. Mai mult, suspecta a…

- Concernul rus „Gazprom“ a câștigat în instanța un nou proces împotriva SA „Moldovagaz“ privind recuperarea datoriilor pentru gazele livrate în 2014, în suma totala de 768,6 milioane de dolari SUA, noteaza NOI.md. Dupa cum se menționeaza…

- Deputatul PSD Vasile Catea a anuntat ca parlamentarii ieseni ai PSD nu vor sustine bugetul de stat daca Iasul nu se va regasi macar cu un proiect important, nominalizand in acest sens autostrada Iasi - Tg Mures.

- Cererea de infiintare a Partidului Romania Moderna si Demna a fost admisa, spune unul dintre cei trei fondatori ai proiectului, Remus Cristy Baisan. Printre obiectivele noii formatiuni politice se numara modificarea legii electorale si mandate limitate pentru alesi. In alta ordine de idei, Partidul…

- Banca Transilvania estimeaza o temperare a cresterii economice pe termen mediu, la 4,1% in 2018 si 3,4% in 2019, dupa avansul de 6% estimat pentru 2017, evolutie baza pe maturizarea ciclului economic post-criza (global si european) si rebalansarea politicii economice pe plan intern, cu impact…

- Vanzarile de autoturisme noi in Spania au urcat luna trecuta cu 12,4%, la 104.170 unitati, pe fondul majorarii creditarii si al increderii consumatorilor, arata datele publicate de Asociatia Producatorilor Auto din Spania (Anfac), transmite Automotive News Europe. Brandul Renault a fost lider…

- Cererea de finantare parafata vineri, 23 noiembrie 2017, vizeaza implementarea proiectului de constructie a autostrazii Sebes-Turda - Faza II' depus de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere in calitate de Beneficiar al finantarii nerambursabile alocate in cadrul Programului…