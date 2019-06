Un procuror din Hâncești, atacat din spate în plină stradă Un procuror din Hâncești a fost atacat azi-dimineața de un necunoscut, informeaza deschide.md. Femeia se îndrepta spre birou, când, la un moment dat, un necunoscut a lovit-o cu un obiect dur, dupa care a fugit, iar acum este cautat de oamenii legii.



Procurorul General Eduard Harunjen a confirmat pentru Deschide.MD faptul ca un procuror din Hâncești a fost lovit azi-dimineața cu un obirect dur în regiunea capului. Harunjen a adaugat ca acuzatorul de stat, o femeie, a primit contuzie cranio-cerebrala. Imediat, la fața locului a fost chemata… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Bataie ca-n filme, pe o strada din Capitala. La miezul noptii, 6 barbati, inarmati cu bate, cozi de topoare, scuturi improvizate si chiar cu un tomberon, pornesc un scandal monstru pe strada.

- Un caz șocant a avut loc in Suedia, acolo unde un copil de numai 7 ani a vazut moartea cu ochii. Minorul a fost atacat de un caine de lupta, in plina strada, iar stapanul animalului nu a facut nimic pentru a-l salva.

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la un incident in care un profesor de sport din localitatea Huedin a fost acuzat ca ar fi lovit un copil pentru ca nu facea corect exercițiile. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22 și art. 49 din Constituția Romaniei privind dreptul…

- Trei copii au fost injunghiati pe strada, miercuri seara, in Vaslui, autoritatile fiind in alerta. UPDATE: Tanarul de 17 ani a fost prins. Tanarul care a injunghiat, miercuri seara, trei copii pe o strada din Vaslui a fost prins. Este vorba de un adolescent care are 17 ani si este elev, coleg cu victimele.…

- Un tanar care a injunghiat, miercuri seara, trei copii pe o strada din Vaslui a fost prins. Este vorba de un adolescent care are 17 ani și este elev, coleg cu victimele. Surse judiciare au declarat, miercuri seara, corespondentului Mediafax, ca agresorul copiilor de 15 și 16 ani, injunghiați pe strada…

- Vica Blochina a fost batuta si injurata pe strada de iubitul sau. Totul ar fi avut loc zilele trecute, iar imaginile cu cei doi au fost filmate. Scandalul a luat amploare, iar la fata locului a ajuns imediat si Politia, iar Vica Blochina a fost urcata in masina de oamenii legii, scrie SpyNews.…

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, reacționeaza dupa ce, ieri seara, a fost atacat in plina strada de un protestatar #rezist. Comentand situația, Badalau a facut și o gafa, inventand un cuvant 'injectiv', probabil o combinație intre adjectiv și invectiv."Respectivul domn a fost și acasa…

- Mai multe sute de angajati ai fabricii Electrolux din Satu Mare au organizat joi un mars de amploare prin oras, solicitand cresterea salariilor cu 2 lei pe ora.Unul dintre sindicalistii care s-au adresat grevistilor a folosit un limbaj vehement si a remarcat faptul ca greva s-a transformat…