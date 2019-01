Stiri pe aceeasi tema

- Un procuror turc cere o pedeapsa cu inchisoarea pe viata impotriva unui angajat turc al consulatului american de la Istanbul, pe care il acuza de spionaj si a carui arestare a creat tensiuni in relatiile dintre Ankara si Washington, a relatat duminica presa turca, citata de AFP. Procurorul…

- Procurorul il acuza pe acest angajat consular, Metin Topuz, in special ca a colectat informatii 'in scopuri de spionaj politic sau militar' si ca 'a incercat sa rastoarne republica', potrivit cotidianului proguvernamental Hurriyet si televiziunii de stat TRT. In actul de acuzare pe care l-a pregatit…

- Fortele militare turce sunt hotarate sa treaca la est de raul Eufrat in nordul Siriei cat de curand posibil, a declarat ministrul de externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, citat marti de cotidianul Hurriyet, informeaza Reuters. Turcia a anuntat mai devreme luna aceasta ca va lansa o noua…

- Justitia turca a condamnat la inchisoare pe viata aproape 2.000 de persoane in cadrul proceselor desfasurate in legatura cu puciul esuat din iulie 2016 impotriva presedintelui Recep Tayyip Erdogan, transmite AFP, citand media oficiale. Regimul de la Ankara imputa tentativa de puci predicatorului…

- Doi ziariști de origine turca au declarat, la procesul in care s-a judecat extradarea lui Kamil Demirkaya, ca in Turcia sunt arestați peste 180 de jurnaliști pentru ca s-au opus Puterii, iar peste 300 sunt dați in urmarire de autoritațile de la Ankara, relateaza Mediafax.Procurorul de ședința…

- Jurnalistul a fost audiat miercuri la Parchetul de pe langa Curtea de Apel, iar procurorii au decis sa nu il retina. Publicatia "Zaman Romania" sustine ca autoritatile turce au emis un mandat de extradare pe numele lui Kamil Demirkaya la ordinul presedintelui Turciei, Recep Erdogan. Jurnalistul este…

- Saptezeci si patru de persoane, intre care si militari, au fost condamnate miercuri la inchisoare pe viata de un tribunal turc pentru rolul lor in tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, informeaza agentia de stiri Anadolu, relateaza Reuters. Peste 240 de persoane, majoritatea civili neinarmati,…

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a transmis marti autoritatilor americane o lista cu 84 presupusi membri ai retelei predicatorului Fethullah Gulen a caror extradare este ceruta de catre Turcia, relateaza AFP. Ankara cere mai intai de toate Washingtonului extradarea lui Gulen, stabilit de…