Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 58 de ani din comuna Teis a ajuns la spital cu rani grave dupa ce a fost lovit in cap cu toporul de catre sotia sa, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Dambovita, citat de Agerpres.ro 39; 39;Este un conflict spontan intre doi soti. Din primele date, se…

- Mascații și polițiștii din Targu Jiu au intervenit seara trecuta pentru aplanarea unui conflict aparut in trafic pe strada Tismana din municipiu. Un tanar de 23 de ani din Runcu a fost amenințat cu bataia de alți patru tineri din Tragu Jiu. Pe fondul unui conflict mai vechi, cei patru au blocat in trafic…

- Fratele capului interlop iesean Vandam Constantin este acuzat ca a lovit cu sabia o masina dupa un conflict in trafic. Potrivit rechizitoriului, fapta lui Jean Mararasu a fost comisa in data de 25 iunie 2018. In acea zi, interlopul de 20 de ani se afla alaturi de o ruda intr-o masina BMW si a avut un…

- Barbatul se afla in masina impreuna cu sotia sa. La un moment dat, un autoturism care se afla in spate a virat la stanga brusc, i-a taiat fata si a pus frana. Barbatul din Dambovita a incercat sa evite accidentul si a franat si el imediat. Sotia sa s-a speriat si i-a cerut sa traga pe dreapta. Femeia…

- O eleva a Scolii de Agenti de Politie ”Vasile Lascar”, aflata in timpul liber, a accidentat cu masina o femeie care traversa regulamentar DN 71, in judetul Dambovita, potrivit news.ro. Politistii au demarat cercetarile la fata locului si anunta ca vor intocmi dosar penal pentru vatamare corporala din…

- Politistii din Vaslui au inceput o ancheta dupa ce un agent a fost batut cu ranga de catre un sofer pe care a incercat sa il opreasca in trafic. Soferul beat a ajuns acasa dupa urmarire, de unde a iesit cu o ranga si l-a lovit pe politist. "In seara zilei de joi, colegul nostru se afla intr-o actiune,…

- Un tanar de 19 ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului, dupa ce a acrosat o femeie de 75 de ani care se deplasa pe marginea unui drum judetean.

- Politistii de la rutiera din Dambovita, impreuna cu inspectori din cadrul Registrului Auto Roman, au actionat in trafic, pentru verificarea starii tehnice a autovehiculelor. Echipele au controlat 480 de autovehicule pentru a verifica, in special, buna functionare a mecanismului de franare si a sistemului…