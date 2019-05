Un primar vrea să salveze școlile cu viagra In contextul scaderii ratei natalitatii, Jean Debouzy, primar in Montereau, localitate cu o populatie de 650 de persoane situata in departamentul Loiret, la sud de Paris, a decis sa ia taurul de coarne. ''Primarul se pronunta in favoarea distribuirii micilor pastile albastre'', se arata in document.



Decretul stipuleaza ca ''pastilele vor fi acordate cuplurilor cu varste intre 18 si 40 de ani pentru ca acestea sa aiba toate sansele posibile pentru a concepe si pentru a mentine astfel scolile'' in satul sau si intr-o asezare invecinata aflata in responsabilitatea sa.



Edilul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

