Vasile Cordos se numeste si este primar in comuna Maneciu. Pana sa ocupe demnitatea publica a avut o afacere in domeniul producerii de mobila, pe care a lasat-o apoi spre administrare familiei, intrucat s-ar fi aflat in incompatibilitate. Domnul primar Cordos, insa, se mai trezeste visand la mediul privat si isi promoveaza afacerea familiei […]