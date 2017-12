Stiri pe aceeasi tema

- Primarului orașului Petatlan din Mexic a fost ucis in timp ce cina la un restaurant. Arturo Gomez Perez a murit la spital in urma ranilor suferite. Arturo Gomez Perez, primarul orașului Petatlan, situat in zona de sud a Mexicului a fost ucis in timp ce lua cina la un restaurant din oraș, scriu jurnaliștii…

- Primarul orasului Petatlan, Arturo Gomez, a fost impuscat joi seara in timp ce cina intr-un restaurant, a indicat Roberto Alvarez, un purtator de cuvant al guvernului local din Guerrero.Ranit de gloante in torace si la cap, primarul a fost dus la spital, dar medicii nu i-au mai putut salva…

- Primarul orasului Petatlan, Arturo Gomez, a fost impuscat joi seara in timp ce cina intr-un restaurant, a indicat Roberto Alvarez, un purtator de cuvant al guvernului local din Guerrero.Ranit de gloante in torace si la cap, primarul a fost dus la spital, dar medicii nu i-au mai putut salva…

- Un grup armat neidentificat l-a asasinat pe un primar din statul Guerrero, din sudul Mexicului, au anuntat vineri autoritatile locale, citate de AFP și Agerpres. Primarul orasului Petatlan, Arturo Gomez, a fost impuscat joi seara in timp ce cina intr-un restaurant, a indicat Roberto Alvarez,…

- Un grup armat neidentificat l-a asasinat pe un primar din statul Guerrero, din sudul Mexicului, au anuntat vineri autoritatile locale, citate de AFP. Primarul orasului Petatlan, Arturo Gomez, a fost impuscat joi seara in timp ce cina intr-un restaurant, a indicat Roberto Alvarez, un purtator…

- Doi tineri au murit, iar altul a fost ranit grav, in noaptea de sambata spre duminica, in urma unui accident petrecut pe DN 68, in judetul Caras-Severin, in care au fost implicate trei masini. Accidentul a avut loc la iesirea din localitatea Iaz spre orasul Otelu Rosu. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Alejandro Gutierrez, membru al Partidului Revolutiei Institutionale, este unul dintre aliatii presedintelui Enrique Pena Nieto suspectati de participare la o schema pentru deturnare de fonduri in scopul cresterii sanselor formatiunii politice intr-o perioada de profunda nemultumire a cetatenilor…

- Reprezentanții Antifraudei din municipiu au luat legatura, in aceasta perioada, cu administratorii societaților din județ, care organizeaza evenimente festive in luna decembrie, cerandu-le sa le transmita o serie de documente privind mesele festive care vor fi gazduite de localurile respective,…

- Abdullah Atas, omul de afaceri turc care l-a accidentat intentionat in 2015 pe politistul Gheorghe Ionescu, decedat ulterior din cauza ranilor, a fost condamnat definitiv marti de Curtea de Apel Bucuresti la 22 de ani si 10 luni inchisoare pentru omor calificat, conducerea unui vehicul sub influenta…

- Studentul din Iasi care in urma cu doi ani si-a ucis colegul de camera cu 20 de lovituri de cutit, apoi a ranit grav un altul, dupa care a incendiat incaperea, a fost condamnat la inchisoare pe viata, sentinta nefiind definitiva.Magistratii Tribunalului Iasi au decis condamnarea pe viata a…

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta mai multe oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- ANSVSA a precizat ca Romania nu a fost alertata cu privire la faptul ca produse din lotul cu probleme ar fi ajuns in Romania. Daca Autoritatea va fi informata, va lua masuri, se arata intr-un comunicat de presa al instituției. ANSVSA nu a primit o notificare cu privire la faptul ca și in Romania ar…

- La data de 10 decembrie a.c., in jurul orei 18:30, polițiștii au fost sesizați despre faptul ca un barbat a fost victima unui accident rutier, produs pe drumul comunal din Dofteana. Din cercetarile efectuate de polițiști la fața locului a rezultat ca un barbat de 47 de ani, din comuna, care circula…

- Ieri, 3 decembrie 2017, in jurul orei 17.50, politistii din Abrud au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe DN 74 A., intre Abrud si Campeni. Din primele cercetari efectuate de politisti, a rezultat ca un barbat de 48 de ani, din municipiul Deva, judetul Hunedoara, in timp ce…

- Singurul medic pneumolog din Targu Frumos, oraș cu o populație lovita in plin de tuberculoza, nu-și mai poate desfașura activitatea pentru ca a fost executat silit. Jalba Armin susține ca a fost astfel pedepsit de catre primarul orașului, un politician condamnat, pentru ca a refuzat sa adopte ”poziția…

- Primarul general, Gabriela Firea, și cei șase edili social-democrați ai sectoarelor Capitalei dezmint informațiile potrivit carora instituțiile pe care le conduc ar organiza evenimente decise la sediul PSD. "Am aflat cu surprindere ca în mediul on-line se vehiculeaza informații…

- In Republica Moldova și pe teritoriul intregii Europe in decembrie va fi cald, susțin meteorologii. Informațiile despre gerurile cumplite așteptate in iarna care vine, publicate de mass-media din mai multe țari, nu sint confirmate de știința. Acest lucru a fost menționat de catre șeful Direcției meteorologie…

- Arbitrul Andrei Chivulete va conduce la centru meciul CFR Cluj - Sepsi Sfantu Gheorghe, programat luni, de la 20:45, pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu", in etapa a 19-a din Liga 1, informeaza site-ul frf-cca.ro. Din brigada arbitrului bucurestean vor face parte tusierii Valentin Avram…

- Atat prin designul interior, cat si prin tematica produselor de bucatarie si bar, Czech In - Resto Brewery isi propune sa ofere o experienta plina de gust, completata de savoarea berii, pentru clientii ieseni si pentru turistii aflati in frumosul oras din inima Moldovei. „Czech In – Resto Brewery este…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, ca facturile bucurestenilor la apa calda si caldura nu se vor majora, furnizarea acestora nefiind in pericol deoarece gazele necesare incalzirii termice au fost platite in avans. "Factura nu se majoreaza la apa calda…

- Europa utilizeaza noi mijloace educationale pentru dezvoltarea spiritului civic. Dand curs unei initiative a Parlamentului European, Directia Generala Impozitare si Uniune Vamala (DG TAXUD) a lansat proiectul TAXEDU - "Digital Tax Education for young people in Europe" - Educatia Fiscala Digitala pentru…

- Violențele din statul Guerrero, aflat in sudul Mexicului, au pustiit orașele și au inchis școli, relateaza The Guardian, care prezinta situația din aceastazona, unde „sute de cadavre se descompun pe drumurile publice”.

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) susține creșterea consumului și a salariilor, dar cu dozajul necesar, in funcție de productivitatea muncii, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Centrale, Mugur Isarescu, la Conferința anuala a Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR). …

- Un medic de la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui a fost agresat in incinta unui restaurant de fiul unei foste paciente, care a decedat in unitatea medicala in cursul lunii octombrie, au informat, miercuri, reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Vaslui. Doctorita se afla in timpul…

- Cei care protesteaza la adresa masurilor economice ale guvernarii PSD - ALDE nu dețin, probabil, toate informațiile în ceea ce privește modificarile la Codul fiscal, a declarat duminica președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, citat de Agerpres. Întrebat…

- Ministrul Sanatații trimite inspectorii de la Inspecția Sanitara de Stat la Spitalul de Arși ca sa verifice daca minerul ranit la Uricani a murit din cauza infecțiilor nosocomiale, așa cum susține președintele Asociatiei pentru protectia pacientilor din Romania, Vasile Barbu.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, in legatura cu protestul de duminica seara din București, ca este "pacat" ca o acțiune care a pornit ca fiind una civica "sa fie pur și simplu confiscata de opoziția politica". "Trebuie respectat rezultatul…

- Liderul unui cartel mexican a fost asasinat pe masa de operație in timpul unei intervenții chirurgicale estetice pentru schimbarea fizionomiei și ștergerea amprentelor, au anunțat autoritațile din Puebla, un stat din centrul Mexicului, informeaza AFP.

- Un barbat a deschis focul duminica intr-o biserica din Texas, ucigand 26 de persoane in plin serviciu religios, intr-unul din cele mai grave atacuri armate din istoria recenta a Statelor Unite, transmite AFP. Acest nou masacru a avut loc la doar cinci saptamâni distanța de cel…

- Liderul unui cartel mexican a fost asasinat pe masa de operatie, in timp ce suferea o interventie chirugicala estetica pentru a-si schima chipul si amprentele digitale, au anuntat vineri autoritatile din Puebla, un stat din centrul tarii, scrie AFP.

- Un lider al unui cartel mexican a fost asasinat in timp ce se afla pe masa de operație pentru o intervenție chirurgicala estetica menita sa-i schimbe fizionomia și ștergerea amprentelor, potrivit autoritațile din Puebla, un stat din centrul Mexicului, relateaza AFP.

- Informațiile relevante din contractele de prestare a serviciilor medicale finanțate din fondurile publice, vor fi la indemina cetațenilor asigurați. Asta deoarece Compania Naționala de Asigurari Medicale și prestatorii de servicii medicale, vor fi obligați sa le faca publice. Un proiect de lege, autorul…

- Sayfullo Saipov, autorul atentatului de la New York , care a ucis opt persoane cu o camioneta, marti, avea legaturi cu gruparea Statul Islamic si s-a radicalizat in Statele Unite, a declarat miercuri guvernatorul statului New York Andrew Cuomo, relateaza AFP. Barbatul, in varsta de 29 de ani, identificat…

- Un vehicul a intrat marți dupa-masa pe o pista de biciclete din districtul newyorkez Manhattan; incidentul s-a soldat cu mai mulți morți și zeci de raniți, iar șoferul a fost doborat de gloanțele poliției. Primarul orașului New York, Bill de Blasio, a afirmat ca sunt…

- Organizatorii au decis sa le interzica suporterilor si jurnaliștilor intrarea pe stadionul "San Paolo" cu centuri sau curele. Masura luata este consecința unui incident petrecut in prima manșa, cand, in ziua meciului, mai mulți huligani italieni au transformat respectivele accesorii vestimentare…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este sarbatorit, luni seara, la restaurant Club Floreasca din Capitala, unde se afla alaturi de mai multi colegi de partid.Unul dintre cei care va participa la petrecere este presedintele Comisiei de munca din Camera Deputatilor, Adrian Solomon, care a recunoscut,…

- Un atac armat a fost comis in timpul unui meci de fotbal din statul mexican Guerrero. Doi oameni au murit, iar unul a fost ranit dupa ce un grup de indivizi necunoscuti a deschis focul asupra spectatorilor. Persoana traumatizata a fost internata in stare grava.

- Florin Caraiorgu a depus, pe data de 16.10.2017, la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, proiectul "Modificare AC nr. 483 17.04.2014 laquo;Amenajari interioare parter si etaj I alimentatie publica, transformare pod in mansarda, birouriraquo; prin amenajari si schimbare functiune in hotel si…

- In perioada 21-28 octombrie 2017, o delegație condusa de șeful Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pinzari, se afla intr-o vizita de studiu in orașul Philadelphia, Pennsylvania, Statele Unite ale Americii, unde participa la cea de-a 124-a Reuniune a Asociației

- Propunerea de modificare a Codului Administrativ astfel incat deciziile importante sa poata fi luate cu majoritatea simpla a voturilor din Consiliul Local, in loc de doua treimi din voturile tuturor, a fost sustinuta si de primarul Sucevei, Ion Lungu, la Comitetul Director al Asociatiei ...

- Serviciul Public Ecosal lanseaza, incepand cu data de 16 octombrie 2017, un proiect pilot de colectare selectiva pe fractie uscata si fractie umeda a deseurilor provenite din gospodarie. Proiectul pilot se va defasura in cadrul Asociatiei de Locatari nr. 758. Pentru colectarea deseurilor reciclabile…

- Zilele trecute a fost o tentativa de omor al omului de afaceri, dar și vicepreședintele Consiliului Regional al Odesei, Oleg Radkovsky. Potrivit autoritaților, funcționarul a primi trei gloanțe, în rezultatul carora a fost ranit grav. Totuși, viața acestuia nu se afla în pericol, transmite…

- Prognoza meteo pentru orașul de coasta Tampico, din Mexic, a fost de ploaie ușoara pe 28 septembrie, dar localnicii s-au ales, in mod neașteptat, și cu pește cazut din cer, relateaza Live Science. Da, peștele a cazut pur și simplu din cer in orașul din nord-estul Mexicului, din statul Tamaulipas,…

- Trecerea Arenelor BNR la Ministerului Tineretului si Sportului ar putea costa bugetul 35 de milioane de euro, suma solicitata de guvernatorul BNR intr-o discutie recenta. Advertisement Ministrul Marius Dunca, prezent, miercuri, alaturi de omul de afaceri Ion Tiriac si presedintele Federatiei Romane…

- Trimisul special al AGERPRES la Cernauți, Gina Ștefan, transmite: Peste 1.500 de copii din mai multe sate din regiunea Cernauți au vizionat, in ultimele zile, piesa "Danila Prepeleac", in cadrul unui proiect derulat in premiera in zona de Institutul Cultural Roman (ICR), prin Direcția pentru…

- AZn urmAƒ cu doi ani, vestea cAƒ Andrei Gheorghe a divorAat A®n mare secret de PetruAa lua pe toatAƒ lumea prin surprindere. DacAƒ pentru cunoscutul realizator TV AYi om de radio era al doilea mariaj eAYuat, pentru PetruAa a fost cel de-al treilea. Cei doi par, totuAYi, sAƒ fie din nou A®mpreunAƒ, afiAYA¢ndu-se…

- Peștele a cazut pur și simplu din cer in orașul din nord-estul Mexicului, din statul Tamaulipas, in timpul unei ploi ușoare. Oficiali din statul Tamaulipas au postat pe rețelele de socializare fotografii cu pești mici care au cazut pe pamant in timpul ploii. Dar este cu adevarat posibil ca…