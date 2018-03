Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei valcene Mateesti, liberalul Ion Valerian Alexie, a anuntat miercuri ca a intrat in greva foamei in semn de protest fata de nevotarea bugetului de catre consilierii locali, dupa ce, la ultimele cinci sedinte, consilierii PSD fie nu au votat pentru proiectul referitor la buget, fie…

- Primarul orașului Panciu, Iulian Nica (FOTO), a anunțat ca in luna aprile va semna ordinul de reluare a lucrarilor de construcție a 117 locuințe sociale, de serviciu și pentru persoanele evacuate. Edilul a mai anunțat ca, tot in luna aprilie, va incepe și construcția a altor 60 de locuințe, investiție…

- Primaria comunei argesene Corbi a publicat pe pagina de Facebook, sub titlul „Lista rusinii”, fotografii si adrese a zeci de gospodarii neingrijite din comuna. In caz ca cei vizati nu vor lua masuri, acestia ar putea fi amendati si, mai mult chiar, conform unei Hotarari de Consiliu Local, li se vor…

- Consilierul judetean Marius Postelnicescu a sesizat presei ca in unele primarii din mediu rural nu este respectata Legea Administratiei Publice Locale. In consiliile locale se fac sedinte ordinare si extraordinare in care sunt votate proiecte pentru loca-litate. Legea prevede ca toti consilierii…

- Social-democrații gorjeni regret faptul ca edilul din Samarinești, Marian Ardeiu a pierdut mandatul de primar al localitații. Marian Ardeiu. Acesta a fost declarat incompatibil de catre Agentia Nationala de Integritate, care a stabilit ca Ardeiu a fost in acelasi timp si primar, si fermier. Liderii…

- Edilul comunei Samarinești a pierdut procesul cu Agenția Naționala de Integritate. Decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție este definitiva. Inspectorii de Integritate au constatat ca, incepand cu data de 15 februarie 2012, Marian Ardeiu s-a aflat in stare de incompatibilitate,…

- Se anunța vremuri grele in interiorul Primariei sectorului 3. Vicepreședintele PSD Robert Negoița, care conduce acest sector din Capitala, a anunțat ca numarul angajaților va fi redus semnificativ. Edilul nu a vrut totuși sa precizeze cand vor incepe disponibilizarile.

- Toma Constantin, primarul orașului Darmanești, a semnat inca doua contracte pentru investițiile in infrastructura care pot fi realizate cu fonduri nerambursabile. „Vom moderniza strazile Livezi și Lapoș, circa 4,5 km, care vor fi finanțate prin PNDL 2. Valoare contractului pe care l-am semnat saptamana…

- Cluj Napoca va fi primul oras din Romania care va avea un functionar public virtual. Acesta se va numi Antonia. Primarul din Cluj Napoca, Emil Boc, a anuntat ca functionarul public virtual va fi functional incepand cu 15 aprilie. "Va dirija cererile online ale cetatenilor, in prima…

- Cei zece mineri de la Cariera Rosiuta din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO) care au intrat, miercuri dimineata, in greva foamei, cerand cresteri salariale, au renuntat la protest, in urma discutiilor cu directoratul, care le-a promis salarii mai mari, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Gheorghe Damian, ”primarul de 5 stele” al comunei Ciugud, a fost exclus oficial din PSD. O recunoaște chiar edilul, in conferința de presa pe care a susținut-o miercuri (VIDEO integral mai jos). ”In ceea ce privește situația mea politica vin astazi in fața dumneavoastra, cu respect pentru cetațenii…

- Primarul interimar al capitalei Silvia Radu susține ca in Consiliul Municipal Chișinau dezbaterile politice stau mai presus decat interesele locuitorilor capitalei. Concluzia a fost facuta in contextul in care nici saptamana trecuta consilierii municipali nu au aprobat proiectul de procurare a 50 de…

- Primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, afirma ca este satula de jocurile politice care se duc in Primarie, noteaza Noi.md. Edilul a facut un apel catre aleșii locali din Consiliul municipal Chișinau (CMC) sa lase jocurile și protestele politice și sa aprobe proiectul privid procurarea…

- In luna martie a acestui an vor fi finalizate lucrarile la Spitalul Victor Gomoiu. Anunțul a fost facut de primarul Gabriela Firea, in cadrul ședinței de astazi a Consiliului General a Municipiului București. Vechea cladire nu va fi lasata in paragina, promite primarul general. In luna martie se va…

- Intrebat daca nu se teme de situația din Consiliul Local atunci cand se va prezenta in fața aleșilor caransebeșeni pentru aprobarea creditului necesar unor investiții in acest an, primarul Felix Borcean a declarat ca nu vede niciun impediment intr-o astfel de inițiativa. Edilul considera…

- A desemnat un angajat care a primit misiunea sa recupereze de la diverși datornici, toate taxele și impozitele restante. In plus, a comandat un afișaj, pentru ca toata suflarea comunei sa vada pe ecran, lista rușinii. “Recuperatorul” desemnat de primarul din Ștefanești bate zilnic la ușile datornicilor…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat, luni, ca Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) intentioneaza sa modernizeze statiile de autobuz si refugiile de tramvai, urmand sa fie inlocuite toate cabinele in care se vand tichete cu aparate electronice. „Statiile de autobuz arata deplorabil.…

- Vasile Paval “Bugetul este mai mare cu 16 milioane fața de anul trecut și cu 27 de milioane comparativ cu 2016. Și la secțiunea de dezvoltare, suma de 16 milioane de lei repartizata pentru investiții este mai mare cu 12 milioane fața de ultimii doi ani. S-a muncit foarte mult la bugetul de anul acesta.…

- GICA CONTRA!… Intr-o coalitie greu de inteles, reprezentantii PNL si mare parte dintre cei de la PSD au votat impotriva angajarii, in primaria Valeni, a unui om de care comunitatea are mare nevoie. Au refuzat ca o tanara de exceptie, licentiata cu media 10 si masterand in probleme de cadastru, sa ocupe…

- Primarul comunei Florești, a explicat într-o postare live, ca centura de sud a localitații ar outea fi terminata pâna la finele anului, daca firma de construcții lucreaza. ”Suntem pe aliniamentul centurii de Sud a comunei Florești. Se lucreaza la…

- Primaria comunei Brazi a anunțat, vineri, pe Facebook, ca locuitorii comunei vor beneficia de stații de autobuz unicat in Romania. Edilul spune ca pentru realizarea noilor stații s-a inspirat de pe internet, iar proiectul se ridica la aproximativ 100.000 de euro. Astfel de stații de autobuz precum cea…

- Bazandu-se pe 248.193,57 mii lei venituri si 330.466,57 mii lei cheltuieli, deci cu un deficit de 82.273 mii lei, bugetul pe 2018 al municipiului Pitesti a fost votat de majoritatea social democrata a legislativului, mai putin de alesii liberali si de consilierul PMP, Ilie Barbulescu, adica cei patru…

- Bugetul județului Valcea a fost indelung dezbatut de liberali, intervențiile majore fiind doar ale președintelui CJ, Radulescu și vicepreședintelui Bușu. O intervenție nepotrivita (daca ne luam dupa cele șoptite de președinte catre vicele Valer Tudor – mai bine nu intervenea) a fost a consilierului…

- Consiliul Local Calarasi a aprobat, in sedinta extraordinara, luni, 12 februarie, bugetul propriu al municipiului Calarasi pe anul 2018, precum si estimarile pentru anii 2019-2021, bugetele institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii de la bugetul propriu al municipiului…

- Consilierii județeni buzoieni sunt convocați joi, in ședința ordinara, cu o saptamana mai devreme decat de obicei, pentru ca proiectele supuse spre aprobare sunt urgente. Din aceasta saptamana exista toate șansele ca județul Buzau sa aiba buget pentru anul in curs. Consilierii județeni au fost convocați,…

- In 16 februarie, in sedinta Consiliului Local al comunei Metes, se aproba bugetul pe anul 2018. Primarul comunei Metes, Dan Cosmin Opruta: „Obiectivele de investitii sunt prioritare in mandatul meu’’. Desi multi il considera un subiect abstract, bugetul localitatii in care ne ducem viata ar trebui sa…

- Primarul comunei Albeni din Gorj a ridicat calculatoarele a 2 angajate, pentru a vedea daca intra pe retele de socializare. ”Am gasit ca 4-5 ore din programul de lucru stateau pe Facebook. Si-a luat masina si se uita cum se parcheaza, cum se franeaza”, spune edilul. Prefectura verifica situatia.

- Investigatorii care il ancheteaza ar incerca sa-l acuze de fapte pe care el nu le-ar fi comis. Pus in fata evidentelor – imagini in care politistul pedofil pipaie copii si femei, cazuri care au aparut in spatiul public chiar si dupa cativa ani de la producerea agresiunilor -, Eugen Stan a recunoscut…

- Consilierii locali din Targu Jiu se vor intalni pe 12 februaire pentru a vta bugetul orasului. Potrivit lui Marcel Romanescu, edilul din Targu Jiu exista fonduri prevazute pentru a rezolva una dintre cele mai mari probleme ale orasului. Este vorba de situatia cainilor fara stapan. Astfel, conform lui…

- Ședințele Consiliului Local Bacau nu atrag, de obicei curioșii; de aceea este extrem de interesant cum, pentru a doua oara, consecutiv, același grup de oameni lați in spate, imbracați in trening și geci de piele s-a așezat, strategic, in spatele consilierilor PNL. Cetațenii respectivi erau coordonați…

- Situatie tragi-comica la primaria Secu, din judetul Dolj. Suparat la culme ca soferul primariei, concediat in urma cu doi ani, a castigat in instanta dreptul de a fi reangajat si s-a intors la munca, primarul i-a amenajat omului un birou pe holul institutiei, unde sta in frig, pentru ca nu exista nicio…

- Autoritațile locale din Vulturu vor participa astazi la o slujba de sfințire a sediului primariei. Vechiul imobil a fost reabilitat, modernizat, extins și dotat cu toate utilitațile. La eveniment au fost invitați reprezentanți ai administrației județene, parlamentari, șefi ai unor…

- Cei 21 de alesi locali din Alba Iulia au primit, marti, in sedinta Consiliului Local tablete de ultima generatie pe care ar urma sa primeasca proiectele de hotarare. Decizia a fost aplicata anul trecut si de Consiliul Judetean Alba, insa a fost un esec deoarece doar doi consilieri folosesc tabletele…

- Edilul ne-a povestit ca a intampinat greutati, odata instalat in Primarie, ratand derularea mai multor proiecte, din motive diverse, ce l-au facut sa „bata pasul pe loc“. „Vreau sa va spun ca nu am gasit mai nimic intabulat in Primarie, si am luat-o de la zero. De un an jumate ma chinui si nu mi-a…

- Iubitorii de cladiri și ansambluri arhitecturale din vremurile de altadata gasesc nu doar la Timișoara imobile pe care sa le admire; și in localitațile județului Timiș pot fi vazute case trainice, mai mici, mai mari, dupa cum a fost bugetul proprietarului, dar care impresioneaza și azi prin soliditate…

- Culturile agricultorilor din Targu Bujor si din mare parte din judet vor fi aparati, incepand de anul acesta, de grindina cu o investitie importanta pentru, mai exact este vorba de o rampa de lansare a rachetelor antigrindina, care le va asigura protectia culturilor agricole cu inalta valoare economica…

- Gabi Serbanoiu a castigat in vara anului 2016 mandatul de primar al comunei Stalpeni. Acesta a reusit sa duca la bun sfarsit cateva dintre obiectivele propuse, dar spune ca nu se va opri din muncit nici in acest an 2018. Mai mult, am stat de vorba cu edilul, ieri, asta dupa ce tocmai venea de la…

- Valul de zapada care a lovit Alba Iulia in ultimele ore a produs blocaje in mai multe zone din oraș și a ingreunat mult traficul rutier pe arterele intens circulate. A nins aproape doua zile la Alba Iulia si, ca de fiecare data, prima zapada se pare ca i-a luat prin surprindere pe cei care ar […]

- Show ieftin al consilierilor lui Usatîi, care au declarat ieri greva foamei. Deși au promis ca nu vor pune mâna pe mâncare pâna vineri, noaptea, aceștia au primit pungi pline cu produse alimentare, aduse de activiștii Partidului Nostru. Acest lucru rezulta dintr-un video…

- Sedinta extraordinara la Farcasa pentru girarea unor ilegalitati. Pe ordinea de zi a sedintei programata pentru data de luni, 15 ianuarie a fost un singur punct: aprobarea angajarii unui avocat care sa reprezinte Consiliul local al comunei Farcasa, culmea, intr-un proces intentat de patru dintre consilierii…

- Fracțiunea consilierilor municipali ai Partidului Politic „Partidul Nostru” din Consiliul Municipal Balți declara ca, incepind cu ziua de astazi, va desfașura greva foamei, informeaza Provincial. Vicepreședintele PN, Elena Grițco, a spus ca decizia data a venit in urma represiunilor la care au fost…

- Sevastian Pupaza Rosu este primarul comunei Stolnici, de numele acestuia fiind legata dezvoltarea acestei localitati in ultimii ani. Edilul a reusit de fiecare data sa isi indeplineasca principalele obiective pe care si le-a propus. Chiar la finalul anului trecut, edilul a anuntat finalizarea…

- „Nu am fost ajutat 17 ani, nu se va schimba nimic in al 18-lea ” Ion Dumitrache este edilul comunei Poiana Lacului, un primar iubit si respectat de catre toti localnicii. Sub conducerea sa, comuna s-a transformat si arata pe zi ce trece tot mai bine, asta chiar daca, asa cum spune edilul,…

- In acest an, Clubul Sportiv Municipal Lugoj va primi, de la bugetul local, 2.340.000 de lei. Suma, care include și cheltuielile de funcționare ale clubului, a fost repartizata fiecarei secții, in cadrul unei intalniri pe care primarul Francisc Boldea a avut-o cu antrenorii și conducatorii structurilor…