- Noile lifturi de la blocurile ANL aflate la iesirea din Suceava spre Falticeni nu pot fi puse in functiune pentru s-au furat componente vitale. Cei care se ocupa de montarea ascensoarelor n-au facut inca plangere la politie, spunand ca se apropie Craciunul. I-au rugat pe hoti sa returneze prada printr-un…

- Tot mai mulți romani aleg sa iși sarbatoreasca Craciunul și Anul Nou acolo unde familia se poate intregi, indiferent ca acest lucru presupune sa plece peste hotare. Fenomenul romanilor plecați la munca in strainatate accentueaza tot mai mult schimbarile colaterale, cum se intampla și la ora actuala.…

- Localnicii din Viseu de Sus, precum si cetatenii din localitatile limitrofe, sunt invitati sa daruiasca un strop de viata. Acestia sunt asteptati sa doneze sange marti, 18 decembrie a.c., la Laboratorul Spitalului Orasenesc din Viseu de Sus. Chiar daca toata lumea e grabita deoarece peste o saptamana…

- A devenit deja o tradiție ca absolvenții și studenții Universitații Emanuel sa organizeze in perioada sarbatorilor de iarna un eveniment de strangere de fonduri. Evenimentul, bine primit de comunitatea oradeana, pe langa faptul ca aduce mai aproape de noi cele mai alese dulciuri, ne…

- Iubitorii handbalului sucevean au ignorant frigul patrunzator din seara zilei de sambata 1 decembrie și au venit in numar mare in sala ”Dumitru Bernicu” pentru a incuraja echipa lor favorita in duelul extreme de important cu CSM Bacau. Dupa un inceput complicat de campionat cu meciuri care din care…

- Primarul Ion Lungu a precizat ca pretul va creste de la 116 lei la 196,51 lei, la gardul centralei, iar un proiect de hotarare in acest sens urmeaza sa fie aprobat in sedinta extraordinara a Consiliului Local (CL) Suceava din 15 octombrie. Primarul a mentionat ca Bioenergy a cerut, totodata,…

- Suspectul de omor in cazul tanarului in varsta de 31 de ani, din Republica Moldova, injunghiat mortal intr-o parcare din Belgia, la finele saptamanii trecute, este un barbat din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava. Gheorghe Maxinesei, in varsta de 50 de ani, originar din Bosanci, tata a doi…