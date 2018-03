Stiri pe aceeasi tema

- Silviu Vințeler, primar al orașului Ocna Mureș, susține ca cei de la societatea Salrom, dupa ce ”au distrus orașul prin exploatarile iresponsabile pe care le-au facut”, acum pun bețe in roate dezvoltarii economice a localitații. Edilul spune ca deschiderea unui supermarket Penny in oraș a fost sabotata…

- Tribunalul Constanta s a pronuntat ieri in dosarul in care Constantin Micu, fostul primar al localitatii Tuzla, solicita reabilitarea judecatoreasca. Initial, cererea a fost trimisa spre solutionare Judecatoriei Mangalia, instanta care, pe data de 1 februarie, a respins ca neintemeiata cererea de reabilitare…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea propune ca municipalitatea sa ofere ajutoare financiare pentru femeile insarcinate, pentru ca acestea sa isi faca toate analizele necesare in timpul sarcinii, un proiect de hotarare urmand sa fie dezbatut si votat saptamana viitoare in sedinta de Consiliu General. Edilul…

- Și anul acesta, inscrierile celor mici in invațamantul primar in anul școlar 2018-2019 se vor organiza tot in doua etape, potrivit Ordinului Ministerului Educației Naționale (MEN) nr.3242/2018 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de inscriere a copiilor in invațamantul primar pentru anul…

- La finalul primei saptamani de inscriere in invatamantul primar, potrivit datelor inregistrate in sistemul electronic, la nivelul unitatilor de invatamant au fost completate 1902 de...

- Edilul comunei Samarinești a pierdut procesul cu Agenția Naționala de Integritate. Decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție este definitiva. Inspectorii de Integritate au constatat ca, incepand cu data de 15 februarie 2012, Marian Ardeiu s-a aflat in stare de incompatibilitate,…

- “Sunt membru al PNL și imi voi duce madatul de primar pana la capat”, a declarat astazi edilul Marcel Romanescu, dupa ce senatorul ALDE, Scarlat Iriza a afirmat ca acesta ar urma sa treaca la PSD. Romanescu da insa asigurari ca va ramane in partidul care l-a susținut pentru funcția de primar al municipiului…

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, sustine ca guvernarea nu si-ar dori ca alegerile anticipate din Chisinau sa aiba loc, pentru ca Vlad Plahotniuc deja ar avea un primar, in persoana Silviei Radu.

- Cel mai longeviv si performant primar PSD acuza: „M-au dat afara noaptea ca hotii”. Gheorghe Damian susține ca decizia de excludere e semnata de Liviu Dragnea, dar nu e motivata. Edilul il acuza pe presedintele interimar al PSD Alba ca a facut un „troc” cu șeful PSD. Edilul se afla…

- Edilul comunei Beliș, Matiș Viorel a fi fost prins in flagrant de catre cei de la Direcția Generala Anticorupție, in timp ce ar fi acordat mita unui jurnalist clujean pentru a-l determina pe acesta sa nu mai publice materiale despre el și Comuna Beliș.

- Bucurestenii vor avea un nou spital de urgenta... peste cinci ani. Planurile suna bine: 130.000 de metri patrati in care se vor muta trei spitale importante. Cladirile vor fi ridicate insa la marginea Capitalei, spre Targoviste, iar bucurestenii se tem ca vor ajunge greu acolo, din cauza aglomeratiei…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea afirma ca la nivelul Bucurestiului au fost inregistrate 3.000 de cereri pentru unitati locative, existand familii care nu au unde locui. Firea a precizat ca in cazul medicilor si asistentilor, apartamentele si garsonierele vor fi cumparate, in prima faza, pentru ca…

- Primarul municipiului reședința de județ, Ion Lungu, va fi prezent, astazi la Bucuresti, unde va purta discuții pe mai multe teme cu premierul Romaniei, Viorica Dancila.Edilul sucevean a fost convocat la o ședința la care participa primarii municipiilor resedinta de judet din tara, tema principala…

- Edilul din Ciugud, Gheorghe Damian, a primit, recent, din partea Asociației Comunelor din Romania distincția ”Primar de cinci stele”. ”„Primar de cinci stele” este distinctia pe care am primit-o recent din partea Asociatia Comunelor din Romania. Cred insa ca acest premiu il merita oamenii din Ciugud…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri, 28 februarie, ca toti medicii si toate asistentele din Romania vor intra de la 1 martie direct pe grila de salarizare din 2022 și vor primi majorari salariale. Conform ministrului, un medic primar va primi 15.000 de lei pe luna, in loc de…

- Primarul Gabriela Firea a anuntat la comandamentul de iarna ca scolile, gradinitele si liceele vor fi inchise toata saptamana din cauza viscolului si a gerului. Edilul a precizat ca primaria poate veni in ajutorul parintilor care nu au cu cine sa isi lase copiii. „Pentru situatiile exceptionale, in…

- Primarul Nicolae Robu si-a prezentat punctul de vedere privind activitatea Politiei Locale Timisoara. Edilul-sef a participat la... The post Politia locala, test cu primarul Robu appeared first on Renasterea banateana .

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a anunțat, sambata, ca, prin ordin de ministru, au fost aprobate metodologia si calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019. La solicitarea parintilor, copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spune ca decizia de a aloca 3 milioane de euro pentru lucrarile la Catedrala Mantuirii Neamului, in conditiile in care in buget este prevazuta suma de 111 milioane de euro pentru spitale, este una corecta. Edilul a afirmat la inceputul sedintei de Consiliu General…

- Timișoara culturala are datoria de a-l respecta și de a-l „folosi” pe Ioan Holender. Asta spune primarul Nicolae Robu, care regreta decizia fostului director al Operei de Stat din Viena de a renunța funcția de președinte onorific al Asociatia Timisoara Capitala Europeana a Culturii. Edilul nu a putut…

- Construirea unui nou centru de transfuzii in Capitala costa aproximativ 3,5 milioane euro, iar banii pentru lucrari ar putea fi obținuți din fonduri europene sau de la Banca Mondiala, anunța luni, ministrul Sanatații, Sorina Pintea. ”Am fost ieri (duminica N.R.) la Centrul de Transfuzii Bucuresti si…

- Sotia fostului primar al orasului Eforie care a murit in urma cu aproape opt luni a postat un mesaj sfasietor despre sotul ei. Ovidiu Brailoiu a fost gasit fara suflare intr-un hotel din Eforie in iunie anul trecut.

- Fostul primar al comunei Sadova este acuzat de procurori de abuz in serviciu, iar dosarul a fost inregistrat pe rol la Judecatoria Craiova. Procurorii au stabilit ca Vasile Jianu s-a folosit de asistatii sociali din localitate pentru efectuarea unor lucrari de intretinere sau modernizare.

- Mai multi membri ai USR Iasi au tinut vineri o sedinta in aer liber, chiar in fata primariei, nemultumiti ca municipalitatea refuza sa le acorde un sediu in care sa-si desfasoare activitatea Sedinta a avut loc in zona pietonala, char in fata Primariei Iasi, unde membrii USR au adus scaune si o masa,…

- Activitatile desfasurate si rezultatele obtinute in cursul lunii ianuarie, precum si o analiza privind recrutarea candidatilor pentru concursurile de admitere organizate in institutiile de invataman

- “Trebuie urgent schimbate atat traseele cat și orele de desfașurare a cursurilor pentru cei care doresc sa obțina permisul de conducere. Nu avem nimic cu nimeni, dar este total neplacut pentru parinții care iși duc copiii la școala sau la gradinița dimineața, ori pentru cei care merg la serviciu, sa…

- Doua capele vor fi realizate in Jebel, in cele doua cimitire. Construirea acestora este finanțata prin programul GAL, urmand sa fie investiți 60.000 de euro. The post Capele noi in cimitirele din Jebel appeared first on Renasterea banateana .

- Președintele Filipine indeamna soldații sa impuște rebelii femei in vagin. Președintele Filipine Rodrigo Duterte a spus soldaților, saptamana trecuta, sa impuște rebelii femei in organele genitale, in ultima serie de remarci misogine și violente. Potrivit Washington Post , Durtete s-a referit la grupul…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, și primarul Capitalei, Gabriela Firea, s-au intalnit joi, la sediul municipalitatii. Edilul-șef a anunțat, pe Facebook, ca a discutat cu diplomatul american despre proiectele care vor fi implementate anul acesta in Bucuresti, respectiv construirea unor spitale…

- La data de 07 februarie a.c., in jurul orei 10:30, politistii Biroului Ordine Publica din cadrul Politiei municipiului Drobeta Turnu Severin au depistat in flagrant un barbat in varsta de 54 de ani,

- Un primar din Gorj ii critica pe parlamentarii PRO Romania, Victor Ponta și Alin Vacaru. Social-democratul Victor Geogia, primar al localitații Bengești-Ciocadia le reproșeaza celor doi ca nu au știut sa țina cu partidul care i-a format ca și politicieni și a carui susținere au avut-o pentru a ajunge…

- Senatorul PSD Liviu Pop, presedintele Comisiei pentru invatamant, a declarat luni, 5 februarie, ca doreste eliminarea calificativelor in invatamantul primar, mentionand ca va initia un proiect de lege in acest sens. „O sa depun un proiect de lege prin care vreau sa eliminam calificativele in invatamantul…

- Inca din anul 2016, legea funerara nu mai permite priveghiul acasa, dar majoritatea comunitaților din mediul rural nu au capele in care oamenii sa iși planga morții. Pentru a rezolva acest aspect, la Valea Lunga, primarul Vasile Pușca a pregatit un proiect ce urmeaza sa fie depus spre finanțare la GAL…

- La aproape șase ani de cand este primar, Nicolae Robu vrea sa marcheze in 2018 o premiera. Este vorba despre o parcare cu doua niveluri intre blocuri. Edilul a anunțat-o, dar nu știe unde și nici cat costa, pentru ca e „in analiza”.

- Traficul feroviar in zona Balota din judetul Mehedinti este oprit Traficul feroviar în zona Balota din judetul Mehedinti este în continuare oprit, dupa ce un tren încarcat cu motorina a deraiat în aceasta dimineata. Din cele 20 de vagoane, unul este rasturnat…

- Tanarul din Stremț care a provocat, in luna august 2016, un accident mortal soldat cu decesul fostului primar al comunei Sancel și soției acestuia, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare. Judecatoria Blaj a decis, in 25 ianuarie 2018, ca inculpatul Miklos Geza Alexandru se face vinovat de comiterea…

- Ancheta la Mehedinți, dupa ce un elicopter SMURD s-a deplasat la Turnu Severin pentru a prelua un pacient, dar acesta nu a fost adus la timp, astfel ca aparatul de zbor a plecat gol inapoi. A doua zi de Craciun, o femeie și-a pierdut viața intr-un teribil accident de circulație petrecut pe DN 56 A,...…

- In ultima vreme se tot vorbeste despre faptul ca turismul incepe sa se revigoreze in statiunea de pe Valea Cernei, ca turismul si-a mai revenit in vara lui 2017, fata de anul anterior. Primarul Cristian Miclau a confirmat: „Da, este adevarat. Dupa datele pe care le-am primit de la statistica,…

- Vremea se inrautateste in jumatatea de sud a tarii Foto: Arhiva. Meteorologii atentioneaza ca vremea se înrautateste în jumatatea de sud a tarii, unde precipitatiile se extind si vântul bate tot mai tare. Meteorologul de serviciu Mirela Polifronie: Informarea meteorologica…

- Gabi Serbanoiu a castigat in vara anului 2016 mandatul de primar al comunei Stalpeni. Acesta a reusit sa duca la bun sfarsit cateva dintre obiectivele propuse, dar spune ca nu se va opri din muncit nici in acest an 2018. Mai mult, am stat de vorba cu edilul, ieri, asta dupa ce tocmai venea de la…

- “Noi nu am renuntat la investitii, am pus doar diminuare de sume. În loc ca un obiectiv sa îl poti finaliza în doi ani, l-ai gradat pe patru ani de zile, daca vorbim de parkinguri sau alte lucruri. Am diminuat alocarea de suma. Nu am renuntat în fapt la obiectivele majore…

- Peste 4.500 de politisti sunt pregatiti sa intervina miercuri in zonele afectate de vremea rea. Pe mai multe drumuri din judetele Harghita, Covasna, Arges, Gorj, Mehedinti, Hunedoara si altele s-a depus zapada, iar pe autostrazile A1, A2, A3 si A4 carosabilul este umed.

- Un primar din Timis a fost surprins cand merge cu elicopterul sa serveasca pranzul la un restaurant. Edilul a coborat din aparatul de zbor, direct in parcarea restaurantului de lux.Un oras intreg a fost surprins de momentul in care in parcarea unui restaurant de lux de la marginea Lugojului…

- Pentru ocuparea unui numar de 12 posturi vacante de ofiter de politie si 5 posturi vacante de agent de politie, pe linie de resurse umane existente la nivelul Directiei Management Resurse Umane, al inspectoratelor de politie judetene Alba, Arad, Bistrita-Nasaud, Brasov, Dambovita, Hunedoara, Mehedinti,…

- Douazeci si noua de oameni si-au pierdut viata dupa ce ciclonul Ava a lovit Madagascar, au informat luni seara autoritatile guvernamentale din aceasta tara, citate de Xinhua. Furtuna puternica a facut prapad pe coasta de est a insulei, unde sunt si bungalourile lui Radu Mazare.

- Primarul municipiului Chișinau, Dorin Chirtoaca, a primit înca 30 de zile de arest sub control judiciar. Decizia a fost luata astazi de magistratii Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani, comunica MOLDPRES. Potrivit hotarârii instanței, în urmatoarea luna, edilul nu va…

- Locuitorii Capitalei, care au intampinat probleme cu taximetristii, pot apela o linie verde pusa la dispozitie de Primarie. Astfel, daca se lovesc de taximetristi care refuza curse, au un comportament necivilizat sau negociaza pretul unei curse, bucurestenii se pot plange la 0800.800.868. Numarul a…

- Polițiștii din Drobeta Turnu Severin au acționat, in perioada 30 – 31 decembrie, cu perponderența in zona centrala a municipiului, in vederea verificarii legalitații desfașurarii operațiunilor cu articole pirotehnice de catre persoane fizice și juridice și pentru identificarea persoanelor care ...

- Radu Mazare, fostul primar al Constantei, a plecat in Madagascar, unde a cerut azil politic. Aflat sub control judiciar, fostul edil nu s-a mai prezentat pentru a semna in graficul de prezenta.