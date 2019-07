Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului Ulmeni, Lucian Morar, a renuntat la pensia speciala ce ar fi trebuit sa ii revina conform noului Cod Administrativ, semnand o declaratie notariala in acest sens, informeaza un comunicat de...

- Primarul orasului Ulmeni, Lucian Morar, a renuntat la pensia speciala ce ar fi trebuit sa ii revina conform noului Cod Administrativ, semnand o declaratie notariala in acest sens, informeaza un comunicat de presa transmis de catre PMP Maramures. "Pe data de 8 iulie 2019 am semnat in fata unui notar…

- Lucian Morar, primar PMP in orașul Ulmeni (jud. Maramureș), a renunțat prin declarație notariala la pensia speciala pe care ar urma sa o primeasca in urma adoptarii Codului Administrativ de catree Guvern pe 5 iulie, prin ordonanța de urgența. Apreciind ca indemnizația pentru limita de varsta care se…

- Lucian Morar, primar PMP in orasul Ulmeni (jud. Maramures), a renuntat prin declaratie notariala la pensia speciala pe care ar urma sa o primeasca in urma adoptarii Codului Administrativ de catree Guvern pe 5 iulie, prin ordonanta de urgenta. Apreciind ca indemnizatia pentru limita de varsta care se…

- Primarul orasului Ulmeni, Lucian Morar, anunta ca a renuntat la pensia speciala de care ar fi putut sa beneficieze in urma mandatelor de edil-sef si de vicepresedinte al CJ Maramures, el semnand o hartie la notar in acest sens.

- Primarul orasului Ulmeni, Lucian Morar, a renuntat la pensia speciala, cu declaratie la notar Primarul orasului Ulmeni, Lucian Morar, a renuntat la pensia speciala ce ar fi trebuit sa ii revina conform noului Cod Administrativ, semnand o declaratie notariala in acest sens, informeaza un comunicat de…

- "Pe data de 8 iulie 2019 am semnat in fata unui notar public hartia prin care am autentificat ca eu renunt la pensia speciala pe care o consider un furt. Astfel, prin incheierea de autentificare nr. 2439, eu, Lucian Morar, luand in considerare intrarea in vigoare, la data de 01.01.2020, a prevederilor…

- Primarul orasului Ulmeni, Lucian Morar, a renuntat la pensia speciala ce ar fi trebuit sa ii revina conform noului Cod Administrativ, semnand o declaratie notariala in acest sens, informeaza un comunicat de presa transmis miercuri de catre PMP Maramures. "Pe data de 8 iulie 2019 am semnat in fata unui…