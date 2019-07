"Pe data de 8 iulie 2019 am semnat in fata unui notar public hartia prin care am autentificat ca eu renunt la pensia speciala pe care o consider un furt. Astfel, prin incheierea de autentificare nr. 2439, eu, Lucian Morar, luand in considerare intrarea in vigoare, la data de 01.01.2020, a prevederilor art. 210 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, in calitatea mea de primar al orasului Ulmeni, judet Maramures, declar pe propria raspundere si in deplina cunostinta de cauza ca renunt de bunavoie, definitiv si irevocabil la dreptul conferit de lege privind indemnizatia lunara pentru limita…