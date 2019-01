Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director al Teatrului „G. Ciprian”, actorul si regizorul Razvan Ioan Dinca, a fost achitat definitiv de magistratii Curtii de Apel Bucuresti. Judecatorii au admis apelurile formulate de Razvan Dinca, fost director al Operei Nationale Bucuresti, si a altor patru inculpati dupa ce, in 2015, Dinca…

- Primarul comunei Lupsa, Danuț Barzan, a obtinut achitarea din punct de vedere penal in dosarul in care este judecat pentru conflict de interese. Judecatoria Campeni a decis ca fapta edilului de la Lupsa nu prezinta un pericol social suficient ca sa fie pedepsita si a hotarat achitarea acestuia.Edilul…

- La capatul unui proces care a durat trei ani, primarul din Balan, Maghiar Isaia, a fost achitat pentru toate capetele de acuzare. Edilul fusese trimis in judecata pentru trei infractiuni de abuz in serviciu si una de conflict de interese, iar vineri, 7 decembrie, judecatorii jibouani au pronuntat solutia.…

- Primarul in functie al Recasului, retinut in urma cu trei ani pentru abuz in serviciu, a fost gasit in stare de conflict de interese de inspectorii de integritate. Potrivit Agentiei Nationale de Integritate, Teodor Pavel a semnat un contract de inchiriere a unui teren si documentele care au stat la…

- Babis, care inainte sa devina premier in decembrie 2017 a fost ministrul Finantelor incepand cu 2014, a negat acuzatiile sambata, in urma publicarii in presa a documentului confidential.In document se arata ca „situatia lui Babis poate fi catalogata drept un conflict de interese”. Drept…

- Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea de anulare a hotararii Agenției Naționale de Integritate, formulata de primarul comunei Lupșa, Barzan Danuț Vasile. Mai exact primarul a dorit suspendarea hotararii definitive prin care a fost declarat in conflict de interese, dupa ce și-a angajat soția, in…