- Primarul comunei Ciclova Romana, Gheorghe Percea, a fost condamnat la zece ani de inchisoare pentru fraudarea fondurilor europene derulate prin APIA, printr-o hotarare a Tribunalului Caras-Severin. Decizia nu este definitiva, putand fi atacata la Curtea de Apel Timisoara. Gheorghe…

- Primarul comunei aradene Tarnova, Florin Farcasiu, a pierdut definitiv dreptul de a mai conduce primaria la Inalta Curte de Casatie si Justitie care a admis recursul ANI, dupa ce, in prima instanta, Farcasiu avusese castig de cauza la Curtea de Apel Timisoara. Acesta a fost declarat incompatibil pentru…

- Romina Rotariu, fiica fostului fotbalist Iosif Rotariu, a fost condamnata la doi ani și opt luni de inchisoare cu suspendare, pentru purtare abuziva și rele tratamente aplicate unui minor. Decizia data astazi de Curtea de Apel Timișoara este una definitiva și este mult mai blanda decat pedeapsa stabilita…

- Romina Rotariu, fiica lui Iosif Rotariu, si-a aflat pedeapsa, dupa ce a fost gasita vinovata de comiterea infractiunilor de lovire si alte violente si de purtare abuziva. Vineri, 6 septembrie, Magistratii de la Curtea de Apel Timisoara au decis condamnarea definitiva a acesteia.

- O instanta din Kosovo a informat ca a condamnat sase persoane, inclusiv o femeie, la inchisoare intre unul si zece ani. Acestia planuiau sa atace trupe NATO si civili in Kosovo, Belgia si Franta, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- In urma cu mai bine de trei ani și jumatate, mai precis pe 18 februarie 2016, 11 persoane din Bistrița-Nasaud erau reținute pentru braconaj, in urma unor percheziții derulate de polițiști pe Valea Someșului, dintre care trei au fost arestate preventiv. Doua luni mai tarziu, procurorii au trimis in judecata…

- Un tribunal penal egiptean a condamnat luni sase persoane la moarte si alte 41 la inchisoare pe viata, in baza unor acuzatii legate de terorism, informeaza DPA potrivit Agerpres. Curtea penala din Cairo a condamnat de asemenea sapte inculpati la 15 ani de inchisoare, un minor la trei ani si a achitat…

