Un primar acuză serialul "Gomora" de creşterea delincvenţei ”Sa ne intrebam despre episoadele violente care cresc in serile difuzarii serialului Gomorra”, a indemnat luni, la radio, Luigi de Magistris.



Acest fost magistrat, ales din partea stangii, considera ca aceasta fictiune despre mafia napolitana le da un exemplu rau tinerilor, fascinati de ”simbolurile raului si violentei” pe care le descopera in serial.



O adaptare a best-sellerului mondial al scriitorului si jurnalistului Roberto Saviano, serialul prezinta intr-un mod crud si violent Camorra.



O fata in varsta de 4 ani a fost grav ranita, in urma cu doar cateva zile,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

