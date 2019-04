Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca liderul PSD, Liviu Dragnea, a sunat-o in timp ce era spitalizata. Mai mult decat atat, i-ar fi trimis un buchet de flori și i-ar fi spus ca dorește sa o ajute in rezolvarea problemelor din București.

- Primarul unei comuni din Romania a anuntat ca pentru fiecare nou-nascut familia respectiva sa primeasca 1.500 de lei. Astfel, edilul spera ca in acest mod sa creasca natalitatea in comuna pe care o...

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc a vorbit despre strategia care i-a adus orașului titlul de „oraș european al sportului”. Edilul marturisește ca, deși inițial a fost primit cu scepticism, planul sau a dat roade. „Am avut o strategie pe care am pus-o în practica…

- Autoritatile locale din comuna botosaneana George Enescu au gasit o metoda inedita de a impaduri zona. Pentru a stopa alunecarile de teren au fost amenajate peste 60 de hectare cu puieti. Majoritatea au fost plantati de asistati social care in schimbul orelor de munca in folosul comunitatii trebuiau…

- In comuna Varful Campului din judetul Botosani, autoritatil locale au ajuns sa foloseasca retelele sociale pentru a eficientiza munca in administratie. Edilul din comuna spune ca oricum toata lumea este conectata la internet si imparte sarcinile angajatilor pe un grup special, in lumea virtuala.

- "O persoana deosebita, un colaborator onest și vertical, un om foarte daruit familiei și prietenilor. Pe parcursul intregii vieți a lasat o puternica amprenta asupra tuturor celor care l-au cunoscut". Organizația Județeana PSD Botoșani iși exprima regretul profund la trecerea in neființa a…

- Incidentul a avut loc chiar in sediul Primariei Stefanesti, unde autoritatile au oferit un spatiu AJOFM Botosani. Aici, una dintre angajatele Agentiei a discutat cu un asistat social si i-a oferit un loc de munca. Nemultumit de propunere, barbatul a inceput sa faca scandal, moment in care un angajat…