Stiri pe aceeasi tema

- Adolescentul din localitatea Casinul Nou a ajuns luni dupa-amiaza la Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc cu multiple rani, dupa ce a fost atacat de un urs. Baiatul a fost adus la Unitatea de Primiri Urgente cu multiple plagi muscate la umar si in zona fesiera, potrivit referentului de presa…

- Primarul comunei Corni din judetul Botosani, Dorel Dorneanu, care, vineri seara, a suferit arsuri grave dupa ce o instalatie artizanala de produs tuica i-a explodat in fata, a fost transferat duminica la un spital din Brasov, potrivit cadrelor medicale de la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului…

- Primarul comunei Corni, Dorel Dorneanu, in varsta de 65 de ani, a ajuns in stare grava la spital dupa ce, vineri seara, i-a explodat cazanul de tuica in fața. Barbatul se afla in propria curte și se afla langa un cazan pentru prepararea țuicii. Intr-o clipa, conținutul cazanului s-a autoaprins, iar…

- Medicii din cadrul Serviciului Judetean de Ambulanta constata decese in week-enduri si in zilele de sarbatoare. Cu toate ca la salvare se inregistreaza deficit de personal, pe langa numarul mare de solicitari venite din partea gorjenilor, medicii tr...

- Unitatea de Primiri Urgenta (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani va fi extinsa si modernizata in baza unui proiect cofinantat de Uniunea Europeana, prin Programul Operational Regional 2014-2020, cu o valoare de circa 7 milioane de lei. Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Botosani,…

- PILU. Evenimentul rutier a avut loc miercuri, in jurul orelor pranzului, in comuna Pilu. De vina pentru producerea accidentului este chiar biciclista accidentata, care nu s-a asigurat inainte de a schimba directia de deplasare. Spaima celor implicati, dar si a celor care au asistat la eveniment a…

- O femeie in varsta de 39 de ani, din Dumitrești, a ajuns miercuri la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) a Spitalului Județean, dupa ce ar fi incercat sa-și puna capat zilelor. Potrivit buletinului de presa al spitalului, femeia ar fi recurs la „ingestie voluntara medicamentoasa”. Medicii i-au recomandat…

- Medicii au anuntat decesul unui copil de 13 ani adus in stare grava la spital, dupa ce a cazut de la etajul IV al unui hotel din Hunedoara. Medicii din Timisoara au confirmat decesul copilului de 13 ani, din Galati, care miercuri seara s-a prabusit in gol de la etajul I, al unui hotel din Hunedoara.…