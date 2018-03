Stiri pe aceeasi tema

- Principalele subiecte ale zilei, reflectate in edițiile emisiunilor de știri din aceasta seara: Gabriela Firea: Daca colegele din organizatia de femei ma vor recomanda, voi candida pentru un post de vicepresedinte Gabriela Firea a anuntat vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte PSD…

- 100.000 de lei, adica aproape 20.000 de euro, trebuie sa plateasca Primaria Bascov pe facturile la telefon, dupa ce angajații primariei au trimis sms-uri de pe telefoanele de serviciu, la indemnul primarului Gheorghe Stancu, pentru a susține ansamblul folcloric al Casei de Cultura din localitate, intr-o…

- „Aproape un miliard de lei au cheltuit angajații Primariei Bascov pe SMS-uri ”, susține purtatorul de cuvant al liberalilor argeșeni, Gelu Tofan. In competiția naționala „Duelul Ansamblurilor” produsa de Maruța la Pro TV, ansamblul " Doina Bascovului" a obținut peste 60.000 de voturi, invingand astfel…

- Theater du Soleil și echipa musicalului „Frozen, Regatul Inghețat” va invita sa luați parte la un spectacol magic, cu personaje indragite și cunoscute atat de cei mici, cat și de cei mari. Dupa reprezentațiile de succes de pana acum, spectacolul vine la Oradea cu o noua fața și o adevarata…

- Asociația „Forum Apulum” reia in 2018 seria de evenimente „Proiecții cu reflecții” cu un nou documentar proiectat duminica, 4 martie, de la ora 18:00, in sala mica a Casei de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia. Astfel, asociația aduce in atenția publicului documentarul „Demain”/„Ziua de Maine”, produs…

- Suma pe care lichidatorul Consulting Company o cere pe Casa de Cultura a Sindicatelor din Targu Jiu este mult prea mare, in opinia primarului Marcel Romanescu. Imobilul din centrul orasului a fost scos la vanzare de catre lichidator pentru suma de 8,7 milioane de lei, pentru recuperarea unor datorii…

- Spectacolul de balet clasic „Lacul lebedelor" va avea loc vineri, 2 martie, de la ora 20:00, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava. „Lacul lebedelor", balet in patru acte, muzica: P. I. Ceaikovski, va fi sustinut in fața publicului sucevean de St. Petersburg ...

- Primaria, Consiliul Local și Casa de Cultura a orașului Rovinari organizeaza un spectacol cu ocazia zilei de Dragobete. De fapt, cu o zi inainte, pe 23 februarie, cand Morris va sustine un recital in sala de spectacole a Casei de Cu...

- Cu prilejul sarbatorii tineretii si a iubirii, Dragobetele, Consiliul Local Cumpana, reprezentat legal prin primarul ec. Mariana Gaju, invita locuitorii comunei la spectacolul folcloric intitulat "De Dragobete, iubeste romaneste ldquo;.Evenimentul va avea loc sambata, 24 februarie, ora 15.00, in sala…

- Pe 1 Martie, intre orele 16.00 – 18.00, se va aprinde Flacara Centenarului la Topoloveni, in centrul orașului, la Monumentul Eroilor. La manifestarile dedicate evenimentului, in piața Casei de Cultura ”Pr. Ion Ionescu”, vor participa Fanfara ”Argeșul” și Grupul vocal ”Haiducii Vladicii”. De asemenea,…

- Lunile februarie și martie aduc pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia patru evenimente. Este vorba despre spectacolul de teatru ”All inclusive” și trei concerte, cu Phoenix, Ștefan Hrușca și maestrul Tudor Gheorghe. Primul eveniment este pregatit pentru albaiulieni pe data de 16 februarie,…

- Potrivit listelor de investiții cuprinse in proiectele de hotarare privind bugetul local, municipalitatea hușeana are in vedere mai multe lucrari la infrastructura orașului și continuarea modernizarii Casei de Cultura. Și in acest an, municipalitatea hușeana și-a propus sa deruleze mai multe investiții…

- Un mascul de vulpe polara s-a plimbat in libertate mai bine de patru ore, prin oras, dupa ce a fugit din habitatul amenajat in microrezervatia Complexului Muzeal de Stiintele Naturii din Constanta, printr-un tunel sapat in cursul noptii de marti, pe sub gardul imprejmuitor.Potrivit…

- Dupa anul 2017, in care mitul a aniversat 55 de ani de la momentul expozițiunii, Phoenix se intoarce in fața publicului cu un proiect inedit: o sinteza intre ciclul Anotimpurilor prezente pe albumul „Cei ce ne-au dat nume” și Rapsodia 1, emblematica pentru George Enescu. ”Muzica lui George Enescu nu…

- BUGET 2018. Boc a acceptat (aproape) toate proiectele opoziției. De la ”nu este loc” la ”le vom realiza” In bugetul pe anul 2018, Primaria a inclus multe dintre proiectele cuprinse pe o lista a PSD-ALDE. Reprezentanții coaliției PSD-ALDE din Consiliul Local Cluj și-au au elaborat propria lista…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Cluj, instituție de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Cluj, invita publicul clujean duminica, 18 februarie 2018, la spectacolul folcloric de Dragobete. Evenimentul, care va reuni tineri interpreți de folclor din…

- Prima zi dedicata manifestarilor prilejuite de implinirea a 630 de ani de atestare documentara a Sucevei și a Cetații de Scaun s-a incheiat cu un concert extraordinar susținut de Carla`s Dreams, una dintre cele mai in voga trupe ale momentului. Miile de suceveni care au umplut esplanada din fața Casei…

- Spectacolul muzical „Frozen-Regatul inghețat”, programat pe 24 februarie la Casa de Cultura din Suceava, a fost anulat. Conducerea instituției a comunicat ca spectacolul a fost anulat, deoarece s-au vindut prea puține bilete. Biletele cumparate pot fi returnate la secretariatul Casei de Cultura.

- Ministrul „inventat” de PSD Iași pentru portofoliul Comunicațiilor, Bogdan Cojocaru, a fondat alaturi de fostul lider al galeriei Politehnicii Iași, Marius Șrainer, o firma in care au mai fost cooptați actualul deputat PSD Silviu Macovei și un angajat al Primariei Iași, Catalin Laurean Bejan @ Firma…

- O femeie, de 33 de ani, din Targu Jiu, a fost agresata de un barbat de 39 de ani, in incinta Casei de Cultura a Sindicatelor din oras. Tanara, in timp ce se afla in incinta Casei de Cultura, din localitate, la biroul de copiat acte pe care il deține, in urma unui conflict spontan, pe motivul achitarii…

- Ansamblul „€Doina Bascovului” al Casei de Cultura “Adriana Trandafir” a participat, ieri, la „Duelul Ansamblurilor“ care a avut loc in emisiunea “La Maruta”, la Pro TV. Bascovenii s-au impus in fata ansamblului similar din Piatra Neamt, Braul Rosu, si au reusit calificarea in finala de 12 grupuri. Initial,…

- Douasprezece camile premiate au fost descalificate dintr-un concurs de frumusete organizat in Arabia Saudita dupa ce proprietarii lor au incercat sa le imbunatateasca aspectul prin injectii cu botox.

- Primaria Lugoj impreuna cu Ansamblul Folcloric „Lugojana” al Casei de Cultura a Municipiului vor marca implinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Evenimentul va avea loc miercuri, 24 ianuarie, la ora 11, in Piata Victoriei (sensul giratoriu din fata Primariei). Cei peste…

- Vineri, 19 ianuarie 2018, Liceul Teoretic „Ioan Slavici“ din Panciu a sarbatorit 71 de ani de la inființare, in cadrul festivitații gazduite de Sala Mare a Casei de Cultura „Mihai Eminescu“. Evenimentul a reunit elevi, absolvenți, actuali și foști profesori. …

- Opt ani se implinesc de cand actorul si poetul Vasile Cojocaru s a mutat intr o stea. S a intamplat pe 20 ianuarie 2010, o zi cu ger si troiene. Plecase spre Casa de Cultura a Sindicatelor din Constanta, acolo unde trebuia sa se intalneasca cu studentii. Cu dragii lui studenti. Din pacate, nimeni nu…

- Filarmonica „Paul Constantinescu” va invita miercuri, 24 ianuarie 2018, de la ora 19.00, la un Spectacol Folcloric deosebit, dedicat Unirii Principatelor Romane. Pe scena vor urca, acompaniați de orchestra populara „Flacara Prahovei”, condusa de Marian Dovinca, Adriana Deaconu, Gelu Voicu,…

- Municipalitatea din Targu Jiu ia in considerare infiintarea unei parcari in fata Casei de Cultura din Targu Jiu. Primarul Marcel Romanescu a discutat marti, 16 ianuarie, cu arhitectii gorjeni despre aceasta varianta, &ic...

- Departamentul de Strategii Guvernamentale (DSG), infiintat pe 23 august 2017 si condus de fostul realizator al Antenei 3, Felix Rache, a primit intr-un singur trimestru de activitate un buget de 3,3 milioane de lei (aproximativ 700.000 de euro)

- Diplomatul britanic a fost impresionat de exponatele din cultura Cucuteni, reprezentate de vase si statuete de ceramica, din colectia muzeului botosanean. "Am discutat chiar si despre posibilitatea de a expune colectia Cucuteni la sediul Ambasadei Marii Britanii", a afirmat Melniciuc. Paul…

- Pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava va avea loc vineri, 2 martie, de la ora 20:00, spectacolul „Lacul lebedelor", balet in patru acte, muzica: P.I. Ceaikovski, sustinut de St. Petersburg Classical Ballet of Andrey Batalov. Biletele costa 150 de lei, 120 de lei sau 100 de ...

- Presedintele PNL Lugoj, Claudiu Buciu, care a publicat copiile mai multor contracte care arata ca evenimente ale PSD Lugoj au fost finantate din bani publici, a fost audiat la Politie în urma unei plângeri a directorului Casei de Cultura a Municipiului Lugoj. Acesta a depus la…

- Sute de clujeni au cerut aseara, pastrarea independentei justitiei Protestatarii s-au strâns aseara, în centrul Clujului lânga Monumentul Memorandistilor de pe Bulevardul Eroilor, în fata sediului PSD. Au scandat lozinci împotriva principalului partid de guvernare,…

- Evenimentele au loc zilnic, in intervalul 8,99-22,00, pe esplanada Casei de Cultura a Sindicatelor din Galati si sunt finantate din bugetul local. Suma alocata este 236.000 de lei, cu tot cu TVA. Au loc concerte, ateliere de creatie, campanii umanitare, iar Mos Craciun ofera daruri copiilor cuminti.

- Edilul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat ca primaria ar fi interesata de situatia Casei de Cultura a Sindicatelor din oras, care risca sa ajunga pe mana unui privat. Imobilul a fost scos la vanzare de un lichidator judiciar. ...

- Lipsa de viziune a autoritaților locale impovareaza bugetul public al municipiului cu aproape doua milioane de euro, in situația in care Primaria Tg-Jiu va decide sa cumpere Casa de Cultura de la lichidatorul judiciar. Paradoxal, in urma cu opt ani, tocmai Direcția Publica de Venituri din cadrul…

- In perioada 15 – 17 decembrie 2017, in organizarea Asociatiei Veteranmont Romania si sub patronajul Muzeului Olteniei – Sectia Stiintele Naturii, si a Casei de Cultura “Traian Demetrescu”din Craiova, se vor derula o serie de manifestari dedicate sarbatoririi acelor membri ...

- Campania „16 zile de activism impotriva violentei asupra femeii – DAR” (Daruieste Ajuta Respecta), editia a VII-a, s-a incheiat duminica, 10 decembrie, in jurul orei 17:00, pe esplanada Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, unde zeci de suceveni au pastrat un moment de reculegere pentru ...

- Gino, Trupa Emaus și Cercul de canto, pian și chitara din cadrul Casei de Cultura a orașului Cugir au susținut sambata seara, pe scena amplasata pe bulevardul central din orașul Cugir, primul concert din seria spectacolelor de sarbatori oferite de catre autoritați . Spectacolul a debutat cu momentul…

- Ștefan Banica a decis sa mearga mai departe la Dueluri cu Alin Buruiana, Anton Banaghan, Haralambie Lefter și Salvatore Pierluca. Astfel, in aceasta proba, perechile care s-au duelat au fost urmatoarele: Alin Buruiana - Salvatore Pierluca și Haralambie Lefter - Anton Banaghan.

- Constantin Nițuc Ghinion pentru Constantin Nițuc, cel care de peste 20 de ani indeplinește funcția de purtator de cuvant al Primariei Barlad. Nici cel de-al doilea concurs organizat in acest an pentru gasirea unui subaltern nu s-a soldat cu o angajare. Prin urmare, cel puțin cateva luni, pana cand va…

- Zona centrala modernizata a municipiului Suceava, de la kilometrul 0 al orasului, unde se organizeaza cele mai multe evenimente publice, va capata o noua denumire, incepand de anul viitor.Astfel, zona identificata adeseori drept esplanada din fața Casei de Cultura va deveni de anul viitor Piața ...

- Municipalitatea suceveana vrea sa prinda in bugetul anului viitor fonduri pentru dotarea Casei de Cultura cu mobilier nou și aparatura moderna, doar ca nu are inca baza legala prin care sa investeasca acolo.„Am avut o discuție cu directoarea de la Casa de Cultura, astazi nu mai are activitate acel ...

- Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia a organizat, duminica, 3 decembrie, in cadrul Festivalului National Studentesc „Serbarile Unirii” un spectacol folcloric susținut de Ansamblul Folcloric „Alba Carolina”, condus de Flaviu Calin Mirza și Alexandra Oarga, Ansamblul Folcloric „Ardealul” al Casei…

- NEMULTUMIRI… Spectacolul de muzica populara dedicat Zilei Naționale a Romaniei s-a ținut cu ușile inchise și atent supravegheate angajații ISU. Numarul vasluienilor care doreau sa asiste la concertul solistului de muzica populara Petrica Mițu Stoian a fost cu mult mai mare decat capacitatea salii. O…

- Sucevenii prezenti vineri seara pe esplanada Casei de Cultura din Suceava au putut sa asiste la retragerea cu torte a pompierilor suceveni, eveniment ce a incheiat programul de Ziua Nationala a Romaniei. Detasamentele de pompieri ale ISU Suceava au pornit din apropierea Palatului Administrativ si s-au…