Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de buget a Senatului a votat, marți, un raport de admitere, cu amendamente, pentru propunerea legislativa care prevede impozitarea pensiilor intre 7.000 și 10.000 de lei cu 30% din suma. Printre amendamente este și includerea pensiilor foștilor președinți la impozitarea speciala.Unul…

- Proiectul de lege depus de ministrul Finantelor Publice privind impozitarea pensiilor speciale au primit raport favorabil, marti, in comisia de buget-finante, la Senat. Teodorovici a precizat, in comisie, ca proiectul privind impozitarea pensiilor speciale nu afecteaza sumele primite in baza contributivitatii.…

- Comisia de buget a Senatului dezbate, marți, de la ora 12:00, zece proiecte legislative depuse de Eugen Teodorovici, printre care și cel referitor la impozitarea bacșișului incasat de la clienți in cazul serviciilor de restaurant, baruri și alte activitați de servire a bauturilor, anunța Mediafax.Pe…

- Dupa ce premierul Dancila a cerut public sprijin pentru adoptarea legii care prevede impozitarea pensiilor speciale, deputata PSD Beatrice Tudor pledeaza, pe Facebook, pro adoptarii legii."Ministrul Finanțelor Publice, senatorul PSD Eugen Teodorovici, a depus la Senat, in calitate de parlamentar,…

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici, ministru al Finanțelor Publice, a depus, la Senat, un proiect de lege care prevede impozitarea pensiilor intre 7.000 și 10.000 de lei cu 30% din suma. De asemenea, proiectul prevede și taxarea pensiilor mai mari de 10.000 de lei cu 50% din suma, potrivit Mediafax.Aceasta…

- Masura impozitarii pensiilor speciale nu a fost inclusa in proiectul de ordonanta privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, publicat marti pe site-ul Ministerului Finantelor, pentru ca reprezinta un mecanism la care inca se lucreaza si va fi trimis in Parlament in perioada urmatoare, a afirmat…

- Masura impozitarii pensiilor speciale nu a fost inclusa in proiectul de ordonanta privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, publicat marti pe site-ul Ministerului Finantelor, pentru ca reprezinta un mecanism la care inca se lucreaza si va fi trimis in Parlament in perioada urmatoare, a afirmat,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, spune ca masuri precum cele privind instituirea unei taxe pentru pensiile speciale care depasesc 10.000 de lei si impunerea unor conditii pentru studenti privind gratuitatea la calatoriile cu trenul ”sunt chestiuni pe care toti oamenii le reclama”. Teodorovici…