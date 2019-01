Stiri pe aceeasi tema

- Fratele presedintelui din Honduras a fost arestat in Statele Unite si a fost acuzat de trafic de droguri. Juan Antonio Hernandez a mai fost suspectat anterior de legaturi cu un clan de traficanti de cocaina.

- Judecatoria Alba Iulia a admis, marti, 20 noiembrie, propunerea procurorilor si au decis arestarea preventiva pentru 30 de zile a lui Dragoi Nicolae, barbatul care a atacat cu bestialitate o tanara intr-o scara de bloc din Alba Iulia. Decizia Judecatoriei Alba Iulia poate fi contestata de barbat in…

- Ghosn este președinte si director general al grupului auto francez Renault. Conduce de asemenea grupul Renault Nissan Mitshubishi. Potrivit site-ului publicatiei Asahi, care citeaza surse implicate in investigatie, Ghosn este suspectat ca si-ar fi subestimat veniturile in declaratiile sale financiare…

- Un barbat de 36 de ani din Timisoara a fost arestat preventiv, dupa ce, participand la o petrecere, le-a dat unor fete, intre care si minore, sa consume cocaina si amfetamina. Una dintre minore, aflata sub influenta drogurilor, s-a aruncat de la etajul al doilea, fiind ranita. Politistii au facut…

- Politistii Biroului de Politie Transporturi Maramures au intervenit cu operativitate la o talharie comisa in statia CFR din Baia Mare, reusind sa identifice persoanele banuite de comiterea faptei la scurt timp de la sesizare. Talharia s-a comis ieri dimineata, in jurul orei 04.00. Un barbat de 44 de…

- Regizorul Kirill Serebrennikov, care este arestat la domiciliu in Rusia, regizeaza de la 2.250 de kilometri distanta opera comica "Cosi fan tutte", de Wolfgang Amadeus Mozart, care va avea premiera, duminica, la Zurich, noteaza The New York Times, scrie News.ro.Kirill Serebrennikov, unul dintre…

- Anchetatori de la Procuratura Anticoruptie din Bulgaria perchezitioneaza birourile de la sediul Agentiei de Stat pentru Bulgarii din Strainatate (ASBS), informeaza institutia. Potrivit informatilor postului public de radio de la Sofia, BNR, si ale agentiei bulgare BTA, care nu a fost confirmata oficial,…

- Ieri-dimineata, politistii criminalisti si un procuror de la Harlau au mers la fata locului si s-au ingrozit de cantitatea mare de sange existenta la fata locului. Tanarul ucigas a fost arestat pentru 24 de ore pentru omor. Apoi, va fi prezentat judecatorilor pentru a fi arestat 30 de zile.