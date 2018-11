Stiri pe aceeasi tema

- Interpreta de muzica populatra Nicoleta Voica s-a cununat religios cu partenerul ei de viața. Evenimentul a avut loc in mare secret. In luna iunie a acestui an, interpreta de muzica populara Nicoleta Voica s-a casatorit civil cu Alin Bagiu. Acesta a devenit astfel cel de-al patrulea soț al indragitei…

- Simona Gherghe este o prezența discreta in spațiul media, deși aceasta se bucura de mulți admiratori și modereaza una dintre cele mai urmarite emisiuni ale Antenei 1. In cadrul unui interviu recent, vedeta a dezvaluit cum s-a desfașurat unul dintre cele mai fericite evenimente din viața sa: nunta cu…

- Viața glamuroasa a milionarilor nu este atat de roz pe cat pare. Celebrul milionar Adrian Thiess ar avea probleme in casnicie, iar soția lui este foc și para dupa ce acesta ar fi plecat la Monaco alaturi de o domnișoara care nu este straina de lumea showbizului.

- La doar cateva zile dupa ce a castigat trei premii American Music Award, Kane Brown si-a oficializat relatia cu frumoasa Katelyn Jae. Cei doi au avut o ceremonie restransa, la care au participat familia si prietenii apropiati.

- Tex Winter a murit! Celebrul antrenor de la la echipa de baschet Chicago Bulls, s-a stins din viața la varsta de 96 de ani. El s-a stins din viața la New York, potrivit presei americane. Tex Winter a murit la 96 de ani! Fostul antrenor secund al lui Phil Jackson la Chicago Bulls din perioada legendarului…

- Celebrul compozitor, Ben Daglish, a murit la 52 de ani, din cauza unei boli grave, de care suferea inca din 2015. Artistul din Marea Britanie se lupta de trei ani cu cancerul, iar organismul lui era foarte slabit,...

- Lora surprinde pe toata lumea! Cunoscuta cantareata a dezvaluit in urma cu cateva ore pe retelele de socializare ca are sot. Da, exact asta a scris vedeta, iar oamenii s-au intrebat imediat: s-a casatorit oare Lora in secret cu Ionut Ghenu?

- Justin Bieber s-a casatorit cu fiica actorului Stephen Baldwin. Este vorba pentru moment, doar de cununia civila. Cei doi erau impreuna de numai o luna in momentul in care celebrul artist a facut cerea in casatorie in timpul unei vacante romantice in Bahamas . Se pare ca ar urma in curand și ceremonia…