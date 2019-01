Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre principalii pretendenti la Tronul Frantei, Henri d'Orleans, Conte de Paris, a incetat din viata astazi, la varsta de 85 de ani. Anuntul privind moartea contelui a fost facut pe o retea de...

- O strangere de fonduri in sprijinul unui fost campion la box arestat dupa ce a agresat doi jandarmi francezi in timpul protestelor ''vestelor galbene'' cunoaste un succes neasteptat, descris drept ''socant'' de catre unul dintre membrii guvernului de la Paris, relateaza agentiile AFP si EFE, potrivit…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a lansat un atac extrem de dur la soția președintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, pentru ca nu s-a prezentat la Parchetul General pentru a fi audiata. Dragnea i-a cerut ministrului Justiției, Tudorel Toader, sa-l intrebe pe ”prietenul” Augustin Lazar de ce nu…

- Tragedie in timpul unui meci de rugby din Franta. Un jucator in varsta de 19 ani a murit pe loc dupa un placaj violent in primele minute ale meciului. Jucator al echipei de tineret a clubului Stade Francais din Paris, Nicolas Chauvin, a suferit o accidentare horror in primele minute ale unui meci disputat…

- Mai mult de 30.000 de 39;veste galbene 39; manifestau sambata la pranz pe teritoriul Frantei, in a patra zi de proteste, in care au fost retinute peste 700 de persoane, dintre care 575 la Paris, a anuntat secretarul de stat din Ministerul de Interne, Laurent Nunez, potrivit AFP citat de Agerpres.ro…

- O femeie de 80 de ani, din Marsilia, a murit dupa ce a fost lovita de un proiectil cu gaz lacrimogen care a intrat pe fereastra casei sale. Incidentul a avut loc in timpul protestelor vestelor galbene si a ridicat la 4 numarul celor care si au pierdut viata de la inceperea violentelor. In acelasi timp,…

- Sapte membri ai unei familii de origine siriana au fost arestati la Mans, in Sarthe, in vestul Frantei, in cadrul unei operatiuni antiteroriste, potrivit publicatiei regionale Maine Libre, citata de Le Figaro, informeaza News.roCele sapte persoane ar fi postat online inregistrari video in…

- Academia Franceza a deschis joi sezonul premiilor literare din Franta, atribuind Marele Premiu pentru Roman scriitorului Camille Pascal, autorul cartii 'L'ete des quatre rois' (editura Plon), un volum ce relateaza vara anului 1830, cand patru suverani s-au succedat pe tronul Frantei, informeaza AFP.…