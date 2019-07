Un presupus jihadist arestat în Sidney plănuia atacuri 'de tip gherilă' în Australia Isaak el Matari, retinut marti, alaturi de alti doi barbati, intr-o operatiune antiterorista, a fost acuzat joi la Curtea Suprema din Parramata, la vest de Sidney, de planificare de atacuri teroriste si apartenenta la gruparea SI, informeaza canalul ABC. Suspectul, in varsta de 20 de ani, autoproclamat comandant general al SI in Australia, era supravegheat de autoritatile australiene de mai multe luni dupa revenirea dintr-o calatorie in Liban. Politia australiana a indicat, in documentele prezentate la tribunal, ca el Matari a declarat ca este membru al SI si ca incerca sa importe arme… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

