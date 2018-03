Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile de la FRF se apropie din ce in ce mai mult, iar lupta dintre Ionuț Lupescu și Razvan Burleanu pare sa fi ajuns la un alt nivel. Mihai Prunariu, președintele AJF Gorj, a postat un mesaj pe Facebook azi in care s-a plans ca observatorii gorjeni nu au mai fost delegați la meciurile din Liga 1…

- Adrian Mutu a explicat ce va face dupa alegerile de la Federație care au loc pe 18 aprilie. Surpriza! Indiferent daca va caștiga Razvan Burleanu sau Ionuț Lupescu, fostul capitan al naționalei are de gand sa se apuce de antrenorat. "Am mai spus, indiferent cine va fi președinte la FRF, eu caut sa antrenez.…

- Costel Galca (46 de ani) e sigur ca Ionuț Lupescu va caștiga alegerile pentru președinția FRF și vorbește despre lupta la titlu in Liga 1. "Am fost cu Ionut Lupescu prin țara si va spun ca o sa castige. Razvan Burleanu cred ca nu se astepta ca Ionut sa candideze. Eu mi-am exprimat parerea ca Lupescu…

- Victor Pițurca, fostul selecționer al Romaniei, e sigur ca Ionuț Lupescu va caștiga alegerile pentru președinția Federației Romane de Fotbal. "Ionuț Lupescu va caștiga ușor alegerile pentru președinția FRF, din primul tur. Razvan Burleanu a pierdut 90 la suta dintre votanți dupa ce a ieșit cu dezvaluirile…

- Razvan Burleanu a vorbit despre motivul pentru care Florin Prunea nu apare decat intr-un episod din cele șase pe care președintele FRF le-a publicat pe site-ul sau. "Sincer, cred ca pe Florin Prunea nu-l ducea mintea sa-și faca firme și sa sifoneze bani", a declarat Burleanu la TV Digi Sport. Președintele…

- Razvan Burleanu, presedinte al FR de Fotbal, a declarat dupa sedinta Comitetului executiv al FRF de joi, ca un subiect important de pe ordinea de zi a fost o informare despre contractele comerciale dezavantajoase pentru fotbalul romanesc incheiate de Mircea Sandu, fost presedinte, si Ionut Lupescu,…

- Fostul international Gheorghe Popescu a declarat miercuri ca si-ar fi dorit o altfel de campanie pentru alegerile la sefia FRF, bazata pe proiectele candidatilor si mai putin pe atacuri. El considera ca Ionut Lupescu intelege mai bine fenomenul fotablistic decat actualul presedinte, Razvan Burleanu.…

- Ionuț Lupescu, sigur pe el: ”Merg sa caștig și voi caștiga”. ”Merg sa caștig și voi caștiga. Nu am ce sa negociez cu nimeni. Am vorbit cu Marcel Pușcaș la comemorarea lui Mișa Klein. El are un program pentru juniori, i-am zis sa faca asta la UEFA. S-a dus la federație, nu i-au dat oameni, nu i-au dat…

- Cristi Chivu va veni cu Ionuț Lupescu la FRF daca ”Neamțul” caștiga alegerile! ”Ma va avea alaturi și pe mine!”. Cristi Chivu va face parte din noul staff federal, daca Ionuț Lupescu va caștiga alegerile din 18 aprilie. „Eu sunt aici sa il sustin. Sunt aici pentru ca ma preocupa fotbalul romanesc. Sunt…

- Prezent in teritoriu alaturi de Ionut Lupescu, pe care il sustine la alegerile FRF de luna viitoare, Cristi Chivu critica stilul de campanie al lui Razvan Burleanu, care nu se concentreaza pe proiecte, ci pe sifonarea imagini adversarilor sai."Eu sunt un somer de lux, pentru ca am avut…

- Acțiunea DNA, care a avut ca obiect ridicarea de documente, a venit dupa o serie de dezvaluiri facute de actualul președinte de la Casa Fotbalului, Razvan Burleanu, despre Ionuț Lupescu, principalul contracandidat la alegerile programate pe 18 aprilie. Ionut Lupescu, RASPUNS la atacurile lui…

- Ionuț Lupescu a anunțat pe contul sau de facebook ca și-a depus oficial candidatura pentru președinția FRF. Alegerile vor avea loc pe 18 aprilie. In mesajul sau, Lupescu nu a dorit sa comenteze dezvaluirile facute azi de Razvan Burleanu. "Dragi prieteni, azi am depus, la sediul FRF, documentele necesare…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a continuat, marti, pe site-ul sau, dezvaluiri despre contractele incheiate de FRF, in perioada in care director general al forului era Ionut Lupescu. Burleanu sustine ca federatia a platit catre firme ale lui Lupescu aproximativ 300.000 de euro pentru diverse servicii.Circa…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declansat azi un atac cu bataie lunga, dur, catre Ionut Lupescu, adversarul sau de la alegerile pentru sefia FRF, programate pe 18 aprilie. Inrtr-un text publicat pe siteul sau, Burleanu sustine ca fostul numar 5 al nationalei si Mircea Sandu ar fi folosit firme…

- Andrei Vochin, consilierul lui Razvan Burleanu, a anunțat ca este gata sa demisioneze de la FRF in cazul in care Ionuț Lupescu va caștiga alegeriledin 18 aprilie. Și a și argumentat decizia: "Nu raman daca-mi face o oferta. Din ce am vazut la aceasta prezentare, oamenii de care se inconjoara nu-mi dau…

- Razvan Burleanu, actualul președinte al Federației Romane de Fotbal, și-a dezvaluit planurile sale de viitor in cazul in care nu va obține un nou mandat la Casa Fotbalului. "Am facut o adevarata reforma in fotbalul romanesc și sunt foarte apreciat. Din acest motiv, sunt și invitat in strainatate sa…

- Dumitru Dragomir a vorbit despre alegerile pentru președinția FRF, care vor avea loc pe 18 aprilie. Fostul șef al LPF considera ca Marcel Pușcaș, unul dintre candidați, va avea un rol important și ca, daca acesta nu va caștiga, candidatul care va avea susținerea lui are cele mai mari șanse la victorie.…

- Ionuț Lupescu a oferit o noua reacție dupa ce Federația a contestat legalitatea candidaturii sale la alegerile de la FRF din 18 aprilie. Vezi aici DETALII! "Sunt in campanie, ma intorc de la Targu Jiu. Lucrurile merg foarte bine, oamenii vor o schimbare, asta e clar. Vor o schimbare in dezvoltarea fotbalului…

- Dupa ce Razvan Burleanu i-a ironizat pe sustinatorii lui Ionut Lupescu, spunând despre ei (Raducioiu, Florin Prunea, Kassai) ca sunt someri si ca au interese, Basarab Panduru a avut un raspuns amuzant pentru actualul presedinte FRF.

- Marcel Puscas sustine ca actuala conducere de la Casa Fotbalului ii constrange pe cei care nu vor sa voteze cu Razvan Burleanu pentru un nou mandat. "De la 1 Martie ma suspend din functie (n.red. - e angajat in cadrul FRF). Regret ca nu a fost acceptata oferta de a se suspenda si el, Burleanu.…

- Adi Mutu mizeaza pe Razvan Burleanu, in lupta cu Ionuț Lupescu pentru șefia FRF: ”Sper ca va caștiga!”. Adrian Mutu crede ca actualul președinte al Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, va caștiga alegerile programate pe 18 aprilie, cu toate ca va avea un andevrasr de calibru: Ionuț Lupescu.…

- Adrian Mutu crede ca Razvan Burleanu va avea caștig de cauza și nu Ionuț Lupescu, a carui campanie a inceput destul de tarziu. "Lupescu are o șansa buna dintre ceilalți candidați. Am vazut ce face Burleanu și-mi place. Cred și sper ca Burleanu va caștiga. Lupescu a fost plecat cinci ani. E…

- Adus la FRF de Razvan Burleanu toamna trecuta, Adrian Mutu a comentat lupta pentru președinția FRF dintre actualul șef și principalul contracandidat, Ionuț Lupescu, "Nu am venit la FRF doar pentru a ajuta aceasta echipa in acest an electoral, am venit ci și pentru a-l ajuta pe Cosmin Contra, in care…

- Ionut Lupescu vrea sa-l detroneze pe Razvan Burleanu de la conducerea FRF si la data de 18 aprilie, cand sunt alegerile, are mari sanse sa castige postul. "Kaiserul" a renuntat la o functie importanta in cadrul UEFA, era directorul Comisiei Tehnice, pentru a candida si a explicat de ce a luat aceasta…

- Florin Prunea, unul dintre cei mai aprigi contestatori ai lui Razvan Burleanu, spune ca Generația de Aur e alaturi de Ionuț Lupescu in ceea ce privește alegerile prezidențiale de la FRF. "Asociația Generația de Aur il susține pe Ionuț Lupescu. Chiar daca noi am pus o presiune constanta pe el, Ionuț…

- Razvan Burleanu a oferit primele reacții dupa ce Ionuț Lupescu și-a anunțat oficial candidatura pentru șefia FRF. Alegerile au loc la 18 aprilie. Azi, actualul președinte a fost la o intalnire la Cheile Gradiștei, iar apoi a acceptat sa vorbeasca despre ultimele noutați legate de alegeri. Florin Prunea,…

- Alegerile pentru șefia FRF din 18 aprilie au șanse mari sa-l gaseasca pe Ionuț Lupescu printre candidați, cel puțin asta anunța Florin Prunea, coleg cu oficialul UEFA in Generația de Aur. Mai mult, fostul oficial al celor de la CSM Poli Iași anunța ca planul lui Razvan Burleanu ar putea eșua dupa discuțiile…

- Raducioiu a anunțat: ”Nu cred ca Lupescu va candida la FRF!”. Generația de Aur iși pune singura piedici. Burleanu, fara rival? Alegerile la președinția FRF se apropie , dar, deocamdata, singurul lucru cert este ca in afara controversatului Razvan Burleanu, care și-a pus deja in mișcare toate parghiile…

- Ionuț Lupescu ezita sa se bage in cursa pentru președinția FRF. E ultima speranța pentru Generația de Aur. ”Neamțul” a fost in centrul atenție, la evenimentele care au comemorat 25 de ani de la moartea lui Michael Klein. Cu funcție importanta la Comisia Tehnica a UEFA, fostul mare dinamovist ezita sa…

- Pe cine susține Hagi la șefia FRF. Managerul tehnic al Viitorului a creionat portretul conducatorului ideal și a dezvaluit ce așteptari are de la viitorul președinte al Federației Romane de Fotbal. Alegerile sunt pe 18 aprilie. „Vreti sa va spuna cine este presedintele meu? Cel care isi propune sa faca…

- Gigi Becali este decis sa se implice in alegerile pentru președinția FRF, care vor avea loc in aprilie. Patronul FCSB il va susține pe Ionuț Lupescu și vrea sa se discute cu aceste și cu șefii Asociațiilor Județene de Fotbal. "Eu il votez doar pe Ionuț Lupescu. Vreau sa vorbesc cu el și sa il incurajez.…

- "Vreau sa va multumesc tuturor, dragi coechipieri care de vineri, 12 ianuarie, cand am anuntat data alegerilor la presedintia FRF, si pana azi dimineata v-ati aratat sustinerea pentru mine si echipa noastra! In doar 14 zile, sunt deja 182 de membri FRF care si-au aratat sustinerea ca sa continuam…

- Razvan Burleanu spune ca nu s-a interesectat cu Ionuț Lupescu la tragerea la sorți a Ligii Națiunilor, deși imaginile il contrazic. "Nu ne-am intersectat cu Lupescu la aceasta tragere la sorți", a declarat Razvan Burleanu, dupa ce ieri Contra declara ca el și Adi Mutu au vorbit cu Ionuț Lupescu. Președintele…

- Pompiliu Popescu este convins ca Ionuț Lupescu nu doar ca va candida pana la urma la șefia FRF, ci chiar va caștiga. Fostul medic al echipei naționale e de parere ca actualul președinte, Razvan Burleanu, chiar va lua in calcul și retragerea din cursa. "Sansele de a castiga conducerea fotbalului, pentru…

- Dumitru Dragomir il face praf pe Razvan Burleanu. Alegerile pentru presedintia FRF vor avea loc la 18 aprilie, iar fostul sef de la LPF e sigur ca Burleanu va castiga un nou mandat. ”Burleanu iese presedinte, inca este sprijinit de oameni foarte tari. Presedintii de cluburi il sustin. Cei mai multi…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, e convins ca va caștiga intr-o maniera autoritara viitoarele alegeri de la FRF. "In 2005, in 2010, apoi in 2014, alegerile de la FRF au fost, de fiecare data, anuntate cu 30 de zile inainte. Sunt primele alegeri din istoria FRF care se anunta…

- Gabi Balint a dezvaluit faptul ca daca Ionuț Lupescu va candida pentru șefia FRF, Razvan Burleanu nu va mai candida. Alegerile vor avea loc anul acesta. "Am auzit ca daca Lupescu va candida la președinția FR, atunci Burleanu se va retrage. Eu așa am auzit", a declarat Gabi Balin la TV Digi Sport. ...