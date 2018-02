Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane, intre care un preot, au fost retinute vineri de procurori, in urma perchezitiilor derulate in ziua anterioara, intr-un dosar privind fraudarea sistemului asigurarilor de sanatate, a declarat purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Galati, Claudia Marcu. ‘S-a luat…

- Un preot și alte cinci persoane au fost retinuți si vor fi prezentați vineri instantei cu propunere de arestare preventiva, in urma perchezitiilor de joi in judetul Galati in dosarul penal privind fraudarea sistemului asigurarilor de sanatate, prejudiciul ridicandu-se la aproximativ 1.400.000 lei. „S-a…

- Sase persoane, printre care se numara functionarii CAS si un sef de la Biroul de Resurse Umane din cadrul unui spital, au fost retinute sub acuzatiile de frauda informatica, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, fals intelectual si influentarea declaratiilor, urmand sa fie prezentate…

- Politistii din Galati, sub coordonarea unui procuror, au facut, joi, 67 de perchezii intr-un dosar penal privind fraudarea sistemului asigurarilor de sanatate, prejudiciul ridicandu-se la aproximativ 1.400.000 lei. Peste 40 de persoane au fost duse la audieri.Potrivit unui comunicat al IPJ…

- Un barbat in varsta de 44 de ani, din Tecuci, județul Galați, a murit ieri, dupa ce a fost lovit de tren. Accidentul a avut loc in pasajul de trecere cu calea ferata de la Tișița, in jurul orei 12.15. Echipajul SAJ care s-a deplasat la fața locului, in urma apelului la 112, nu a putut…

- Procurorii DIICOT Cluj au retinut 14 persoane banuite ca vindeau online medicamente luate fara reteta, cu complicitatea unor farmacisti. Cele 14 persoane vor fi prezentate vineri instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

- Inspectorii din cadrul Administratiei Judeteane a Finantelor Publice (AJFP) Galati – Activitatea de Inspectie Fiscala au stabilit in cursul anului 2017 suplimentar 108,02 milioane lei, din care 23,41 milioane in cursul lunii decembrie 2017. Actiunile de control s-au concretizat in 459 inspectii fiscale,…

- Procuratura Anticoruptie a inaintat invinuirea, sub aspectul comiterii infractiunii de corupere pasiva savirsite in proportii deosebit de mari, in privinta celor cinci persoane, retinute marti pentru 72 de ore. Printre acestia figureaza: doi procurori din cadrul Procuraturii Municipiului Chisinau, oficiul…

- Acesta susține ca se impune o schimbare, in condițiile in care romanii contribuie la sanatate cu unele din cele mai mici sume din UE, iar numarul lor este mai mic de o treime din populație. Laurențiu Mihai, președintele CNAS, considera ca este necesara o schimbare in ceea ce privește plata contribuțiilor…

- Președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Laurențiu Mihai, a prezentat, miercuri, ministrului sanatatii, Florian Bodog, mai multe propuneri pentru reducerea birocrației si imbunatațirea activitatii din sistemului asigurarilor sociale de sanatate, printre care, creșterea numarului…

- Inca de acum doua-trei-zile s-a vorbit mai cu seama in mass-media centrala despre cazul unei femei care ar fi murit cu zile la Sibiu, dupa ce, postrivit spuselor rudelor, ar fi fost plimbata de la un spital la altul, fara sa i se acorde atenția necesara de catre personalul medical. Read More...

- Procurorii fac perchezitii la Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor.Cazul vizeaza o licitatie trucata pentru achizitionarea vaccinurilor antirabice. Trei persoane au fost retinute.REVENIM CU DETALII.

- Trei inspectori din cadrul Batalionului de patrulare Sud au fost retinuti aseara de catre ofiterii Directiei generale teritoriale Sud a CNA si procurori. Politistii sunt banuiti de corupere pasiva si vor petrece urmatoarele 72 de ore în izolator. Potrivit denuntatorului,…

- Germanul Oskar Groening, in varsta de 96 de ani, cunoscut drept ''contabilul de la Auschwitz'' si condamnat in calitate de complice la uciderea a 300.000 de persoane, urmeaza sa fie plasat in detentie dupa ce Curtea Constitutionala din Karlsruhe, cea mai inalta instanta germana, a decis ca el este…

- Doi fosti directori din cadrul Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj au fost retinuti in dosarul in care medicul clujean Mihai Lucan este cercetat pentru delapidarea Institutului. Este vorba despre Sanda Baciu, fost director economic, si Dan Sampetrean fost manager al Institutului,…

- Grav accident feroviar la intrarea in Rosiesti, judetul Vaslui. O masina, in care se aflau trei persoane, a fost izbita violent de personalul 1863 care circula pe ruta Galati - Iasi. In urma impactului, ocupantii masinii au fost grav raniti. Una dintre persaone se afla in stare de inconstienta, motiv…

- Avaria care afecteaza peste 20.000 de oameni din orasul Tecuci a aparut dupa ce o magistrala a fost avariata de un utilaj care efectua o lucrare la o strada, iar pentru a repara defectiunea, specialistii de la compania de apa au fost nevoiti sa opreasca furnizarea in tot orasul, scrie Mediafax.…

- Carosabilul va fi refacut intre iesirea din Galati si intersectia cu centura spre Braila (zona Nalba). De asemenea, va fi extins iluminatul public, vor fi refacute trotuarele si se va amenaja o pista pentru biciclisti.

- Pe DN 22B, la intersectia cu strada Cezar Petrescu, in municipiul Braila, judetul Braila, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Cauza producerii a fost intrarea pe contrasens, iar…

- 5 aparate medicale necesare pentru secțiile Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu au fost achiziționate in cursul acestei luna. Este vorba despre un videobronhoscop, un analizor automat de imunologie, un concentrator de oxigen portabil, un autoclav și un polisomnograf, dupa cum aflam de la managerul…

- Un barbat, de 62 ani, din Tecuci, s-a ales cu dosar penal pentru port ilegal de cutit, dupa ce a amenintat preotii si enoriasii aflati in biserica, miercuri, la slujba de Sf. Nicolae, se arata...

- Secretarul Consiliului primariei Bubuieci si un complice de-al sau au fost retinuti de catre CNA si procurori într-un dosar de coruptie. Acestia sunt banuiti ca ar fi deposedat abuziv administratia publica locala de patru terenuri pentru constructie, prejudiciind primaria cu aproximativ 1…

- Polițiștii prahoveni efectueaza, joi dimineața, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, 52 de percheziții domiciliare, in municipiul București și in județele Prahova, Bacau, Iași, Galați, Alba, Buzau și Dambovița.

- La data de 7 decembrie, politisti Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, efectueaza 52 de perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetele Prahova, Bacau, Iasi, Galati, Alba, Buzau si Dambovita.…

- Premierul Mihai Tudose l-a convocat, miercuri, la ora 10,00, la Guvern, pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, pentru discutii cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania, au declarat surse guvernamentale. Conform surselor citate, la intalnirea de la Palatul Victoria,…

- Poliția malteza a arestat opt suspecți în uciderea jurnalistei Daphne Caruana Galizia, a anunțat premierul Joseph Muscat, la aproape doua luni de la explozia mașinii în care se afla ziarista. Toți suspecții sunt de naționalitate malteza și cei mai mulți dintre ei au antecedente…

- Update 17.20 - Inca doi candidați și-au depus dosarele la concursul pentru funcția de director al CNA. Este vorba despre Dogotari Valentin și Sava Maimescu, doctor conferențiar universitar in cadrul USM. 10.30 - In ultima zi inainte de expirarea termenului-limita de depunere a dosarelor in concursul…

- Turiștii, soț și soție din Galați intenționau sa ajunga la un loc de cazare din zona Piatra Arsa. La un moment dat nu au mai putut continua deplasarea cu autoturismul, din cauza viscolului puternic și a zapezii depuse pe drumul principal. Jandarmii montani au intervenit și i-au condus pe turiști, nevatamați…

- Pe parcursul ultimelor 72 de ore în municipiul Chisinau s-au produs 110 accidente rutiere soldate cu o persoana decedata si 11 persoane traumatizate. În ziua de 24 noiembrie curent, un barbat de 58 ani connducând un „Mercedes A140”, a tamponat violent un pieton de 63…

- Peste o suta de persoane au participat, sambata, la Galati, la un mars de protest fata de proiectul de lege privind vaccinarea obligatorie, manifestantii, multi dintre ei insotiti de copii, scandand lozinci precum ”Copiii nostri nu-s cobaii vostri”, ”Libertate” sau ”Jos mainile de pe copiii nostri”.Cei…

- In data de 24.11.2017, politistii Biroului Investigații Criminale Deva au luat masura preventiva a reținerii pe o durata de 24 ore fața de doua persoane banuite de comiterea infracțiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal și proxenetism. In urma cercetarilor, politistii au stabilit ca…

- Noi rețineri in dosarul licitațiilor trucate in Primarii. Este vorba de un șef de direcție din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului și doi reprezentanți ai unor companii, care au contribuit la sustragerea banilor din bugetul public.

- Polițiștii constanțeni de investigații criminale, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Româna, sub coordonarea Direcției Naționale Anticorupție, au efectuat 10 percheziții la domiciliile unor barbați, banuiți de șantaj, evaziune fiscala și înșelaciune.…

- Medicii de familie din judetul Galati preiau miercuri, in timp ce colegii lor protesteaza la Bucuresti, doar cazurile urgente. Actiuni similare, afirma presedintele Patronatului Medicilor de Familie din Galati, au loc in toata tara. „Medicii de familie din toata tara au solicitat pentru ca e normal…

- Presedintele filialei Galati a Federatiei Operatorilor de Transport din Romania (FORT), Lucian Costin, a fost numit pentru a doua oara in functia de vicepresedinte al Uniunii Internationale a Transportatorilor de Pasageri (IPRU). Potrivit FORT, in cadrul Adunarii Generale IPRU, desfasurata la Istanbul…

- Tragedie intre Barcea si Draganesti. Un BMW, o caruta si un Mercedes Vito au intrat in coliziune, in noaptea de luni spre marti, iar in urma impactului in serie au fost cinci persoane ranite, doua dintre ele au decedat dupa ce nu au raspuns la manevrele de resuscitare. „Cele doua persoane decedate se…

- Un grav accident de circulație a avut loc in județul Galați. Doua persoane au decedat, iar alte trei au fost transportate, in noaptea de luni spre marți, in stare critica la Spitalul Municipal din Tecuci.

- Un preot din comuna galațeana Schela a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce, duminica seara, fiind sub influența bauturilor alcoolice la volan, a accidentat mortal un pieton și a fugit de la locul faptei, a declarat luni purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Galați,…

- Politia elvetiana va audia mai multe persoane, potrivit avocatului fostului Principe Nicolae. In primul rand, va fi audiata Principesa Margareta, deoarece ea este cea care a semnat plangerea penala impotriva lui Nicolae. Audierile vor continua si cu martori si putine persoane vatamate care…

- Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate este indisponibila de astazi dimineata, de la ora 7,00, din cauza unor probleme tehnice. Potrivit unui comunicat de presa al CNAS, pana la remedierea problemelor tehnice aparute, serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale se acorda/…

- Cardurile de sanatate nu pot fi folosite, marti dimineata, pentru a doua la rand, dupa ce sistemul informatic al Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate (CNAS) s-a blocat din nou, a declarat presedintele Societatii Nationale de Medicina de Familie, dr. Rodica Tanasescu.

- Un numar de 16 reprezentanti ai unor societati comerciale care aveau contracte cu Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti au fost retinuti pentru 24 de ore. Acuzatiile: constituire a unui grup infractional organizat si inselaciune, in forma continuata. Procurorii DNA cer in aceasta seara…

- Peste o suta de locuitori din satul Traian, judetul Galati, au fost evacuati din zona in care se afla cisterna incarcata GPL care prezinta scurgeri de gaze, potrivit IGSU. Gazul din cisterna este eliberat in atmosfera, iar specialistii estimeaza ca interventia va dura patru ore. IGSU…

- La data de 5 noiembrie a.c., politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Arges și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, efectueaza 3 perchezitii domiciliare la locuințele…