Stiri pe aceeasi tema

- Moment de profunda emoție la UNTOLD. Celebrul DJ suedez Don Diablo i-a dedicat o piesa Alexandrei Maceșanu, adolescenta ucisa la Caracal. Momentul a facut parte din concertul susținut de artist. In timpul piesei pe un ecran uriaș a fost postata o fotografie cu Alexandra. De pe scena s-a rostit mesajul:…

- Telefonul Alexandrei, o proba extrem de importanta, a fost gasit intr-un parc din Caracal, la aproximativ trei kilometri distanța de casa lui Dinca. Surse apropiate anchetei de la Caracal spun ca mobilul Alexandrei Maceșanu a fost gasit de autoritați, potrivit Antena 3. Și cartela a fost gasita in…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, cere declansarea unei ample anchete privind toate disparițiile de persoane din ultimii 30 de ani. Solicitarea, care se intinde pe 7 pagini, i-a inmanat-o personal ministrului interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor. ”Am vorbit cu domnul ministru,…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a publicat in cursul nopții, pe pagina sa de Facebook raportul oficial al poliției, in care se arata cum s-a desfașurat minut cu minut cazul nepoatei sale din momentul anunțului dispariției și pana la descinderea poliției in casa lui Gheorghe Dinca.…

- Ministerul Justitiei se implica intr-un caz dificil. Un profesor universitar roman stabilit in China traieste un cosmar de mai bine de 5 ani. Barbatul se afla incarcerat intr-una din inchisorile de pe teritorul statului chinez, dupa ce a fost acuzat ca a luat 80 de dolari de la un chinez care ar fi…

- Selecționerul Cosmin Contra a anunțat vineri, 17 mai, o lista largita de jucatori care ar putea face parte din lotul pentru partidele cu Norvegia și Malta din iunie, contand pentru preliminariile EURO 2020, anunța site-ul Federației Romane de Fotbal. Printre cei in carți sa faca parte din lotul se regasește…

- Rares Bogdan, fost moderator de televiziune, om de afaceri, in prezent, politician liberal, cap de lista PNL pentru alegerile europarlamentare, neaga in postari publice datele oficiale ale Oficiului National al Registrului Comertului despre firmele in care este implicat el si familia sa, califica drept…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti l-au condamnat, marti, pe fostul sef ANAF, Sorin Blejnar, la 5 ani de inchisoare cu executare, in dosarul in care era condamnat pentru trafic de influenta. Decizia este definitiva. In prima instanta, Blejnar a primit o pedeapsa de 6 ani de inchisoare. Sorin Blejnar…