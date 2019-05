Stiri pe aceeasi tema

- Un preot de la o manastire din Kiev a fost surprins cum plesnește mai mulți creștini cu agheasma peste fata. Imaginile au fost postate pe pagina de facebook Romania Live.Din video se vede ca oamenii, care erau prezenți la aceasta ceremonie erau amuzați și radeau.

- Clipul a fost postat marti pe contul de Facebook Romania LIVE si a strans peste un milion de vizualizari, distribuiri si comentarii. Nu se cunoaste data la care a fost filmat insa. In inregistrarea de 8 minute se vede cum un presupus preot roman care pare sa insoteasca un grup de pelerini ii incoloneaza…

- Un adolescent din Oradea a postat pe Facebook p filmare in care se vede cum și-a asmuțit cainele pe o pisica. Imaginile deosebit de dure arata cum cainele a ucis pisica. Tanarul a scuturat pomul in care se refugiase pisica, iar aceasta a cazut. N-a mai avut nicio șansa in fața cainelui, a aratat ebihoreanul.ro.…

- Un barbat si o femeie au fost retinuti de politisti intrucat ar fi furat bani dintr-un bancomat din Arad, dupa ce au provocat o explozie care a distrus ATM-ul. Ei sunt suspectati ca au incercat un furt similar la Timisoara

- Inainte de a se stabili in SUA, Timotei Sas a mai trait in Suedia si Canada. „Din cauza persecutiei crescute din partea regimului comunist, parintii mei au parasit Romania in iulie 1988 si au ajuns intr-o tabara de refugiati din Suedia. Ei au fost bine primiti acolo, si prin harul si mila lui Dumnezeu…

- Scolile de soferi din Romania scot incepatori pe banda rulanta, de multe ori pregatirea acestora fiind precara. Intr-un mesaj pe o pagina de Facebook dedicata soferilor, o clujeanca le cere acestora „putina rabdare” cu cei care au primit recent carnetul. Ea spune ca este imposibil sa inveti sa sofezi…

- „Am scos țara din noroaie” nu este doar o mare minciuna, este și paravanul in spatele caruia se ascunde o mare afacere, au descoperit jurnaliștii de la Recorder. Este vorba despre jefuirea finanțarilor prin PNDL, prin intermediul unor personaje susținute politic și a unor firme inventate peste noapte.…

- Liderul PLUS Dacian Cioloș a declarat, luni, ca este în relații bune cu Klaus Iohannis și ca a discutat, în urma cu câteva saptamâni, cu președintele despre situația politica din România și chestiuni legate de Uniunea Europeana, potrivit Mediafax. Chestionat, luni seara…