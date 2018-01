Stiri pe aceeasi tema

- Cazul pedofilului descoperit in urma cu mai putin de o saptamana a socat opinia publica nu doar pentru ca acesta este politist, ci pentru ca, in trecut, el mai avea fapte similare acoperite sau ignorate de superiori, spun procurorii.

- Mandate de arestare au fost emise pe numele acestor patru barbati, dintre care doi in varsta de 19 ani, unul de 21 de ani si al patrulea de 26 de ani, potrivit aceleiasi surse.Ei sunt acuzati ca au plasat in august un dispozitiv exploziv in fata unui local anarhist din Pireu, marele port…

- Nu trebuie sa exageram pericolul care vine din Rusia: economia ei se usuca și Kremlinul nu are cu ce sa sprijine pretenția de superputere, se arata intr-o analiza a revistei Forbes. Subiectul ”Rusia” in știrile americane a luat brusc dimensiuni alarmante, insa ingrijorarea generala este in unele privințe…

- Moscova spera ca legaturile multilaterale dintre Rusia și Moldova, testate in timp, sa reintre pe fagașul normal. Declarația aparține secretarului de stat, ministrului adjunct al Afacerilor Externe al Rusiei, Grigori Karasin, și a fost facuta intr-un interviu, acordat Agenției de știri «Interfax», ca…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson este asteptat vineri la Moscova, unde se va intalni cu omologul sau rus Serghei Lavrov, a anuntat miercuri Ministerul de Externe rus, acesta fiind prima vizita a unui ministru britanic in ultimii cinci ani in capitala Rusiei, relateaza AFP. 'Discutiile intre…

- Statele NATO si-au exprimat vineri preocuparea in legatura cu un sistem rus de rachete despre care Alianta Nord-Atlantica afirma ca ar putea incalca tratatul din 1987 de interzicere a acestui tip de arme, intr-un semn de sustinere fata de Washington, relateaza Reuters.SUA considera ca Rusia…

- Rusia va efectua în 2018 de doua ori mai multe teste cu rachete balistice decât au fost planificate pentru acest an, a anuntat vineri comandantul Fortelor de Rachete Strategice Ruse, Serghei Karakaiev, relateaza site-ul agentiei Sputnik, citat de Mediafax.

- Amendarea-fulger a Codului are loc în toiul evaluarii UE privind îndeplinirea pre-condițiilor politice pentru obținerea primei tranșe a asistenței macro-financiare, scrie politologul Dionis Cenușa într-un articol analitic pentru Agenția IPN. Chiar daca constituie un risc…

- Biroul Procuraturii din Ungaria a inaintat acuzații oficiale de spionaj impotriva lui Bela Kovacs, politician de dreapta, eurodeputat din partea partidului „Jobbik“, anunta Reuters. Kovacs este acuzat de spionaj impotriva instituțiilor Uniunii Europene in favoarea unui „stat strain”. O purtatoare de…

- Masuratori s-au facut si la noi in tara, unde s-au inregistrat cresteri de concentratii de ruteniu 106, in special pe zona Constanta - Bucuresti si Giurgiu - Alexandria. Ruteniu 106 nu exista in natura, dar poate face parte din asa-numitul buchet de izotopi radioactivi, care rezulta din prelucrarea…

- Agenția de presa britanica transmite ca nu a putut verifica imediat informația difuzata de ABC, care cita un om de incredere al fostului consilier al lui Trump.Potrivit ABC, Flynn este pregatit sa declare ca insuși Trump i-a cerut sa ia legatura cu Kremlinul, obiectivul fiind acela ca SUA…

- Rusia se pregatește sa reduca trupele sale in Siria, iar retragerea va avea loc pe masura ce acestea vor fi gata s-o faca, a declarat Nikolai Patrușev, secretarul Consiliului de Securitate rus, citat de Interfax. Anterior, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat finalizarea iminenta a operațiunii…

- Rusia si Statele Unite se acuza reciproc dupa ce un avion rus de vanatoare a interceptat o aeronava americana de recunoastere in zona internationala a Marii Negre., transmite mediafax,ro. Un avion rus de tip Suhoi-30 a fost trimis sambata sa intercepteze o aeronava americana de recunoastere in spatiul…

- Recent, proiectul de lege a fost aprobat de catre Duma de Stat, la mai putin de o saptamana dupa ce Washingtonul a obligat RT, institutie media controlata de Moscova, cunoscuta anterior drept Russia Today, sa se inregistreze ca agent strain in SUA. Oficiali din cadrul serviciilor de informatii…

- Fostul viceministru de Externe al Republicii Moldova Andrei Popov afirma ca Igor Dodon se comporta ca un ambasador al Rusiei la Chisinau si ca un „mega om de legatura dintre Moldova si Rusia”.

- Presedintii din Rusia, Iran si Turcia au adoptat miercuri, in cursul reuniunii de la Soci, pe litoralul Marii Negre, o declaratie comuna privind cooperarea in scopul solutionarii crizei din Siria. "Actiunile de lupta la scara larga impotriva gruparilor teroriste din Siria se apropie de sfarsit.…

- Mai multe scoli, mall-uri si chiar Academia de Arte Frumoase au fost evacuate vineri la Sankt Petersburg dupa alerte false cu bomba, intr-o noua serie de apeluri anonime ce seamana panica in Rusia din septembrie si a caror origine ramane misterioasa, relateaza AFP. Aproximativ 20 de "scoli din diferite…

- Președintele servicului german de informații externe (BND), Bruno Kahl, a lansat un avertisment dur referitor la ambițiile militare ale Rusiei în UE. Unii analiști cred ca un asemenea alarmism convine Kremlinului, scrie Deutsche Welle.

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit in Estul Indepartat al Rusiei, provocand moartea a cel puțin opt oameni. Un copil a supraviețuit accidentului aviatic, relataza Russia Today. Avionul s-a prabușit in timpul manevrelor de aterizare. Mai precis, piloții au pierdut controlul aeronavei atunci cand…

- Tricolorii erau deja calificati la turul de elita de pe primul loc in grupa 10, cu o etapa inainte de incheierea calificarilor. Alex Matan a marcat in minutele 32, 43 (penalti), 46, 65, celelalte goluri fiind inscrise de Moldoveanu (49, 80), Baluta (49) si Micovschi (70). In prima partida a calificarilor,…

- Prim-ministrul Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat marti ca tentativele Uniunii Europene de a reglementa proiectul gazoductului Nord Stream-2 "seamana" cu o incercare de a forta Rusia sa abandoneze acest proiect, informeaza agentia de presa Interfax.

- Serviciile de securitate ruse, FSB, au anuntat marti ca au arestat in regiunea Moscova 69 de persoane suspectate de apartenenta la miscarea sunnita Tablighi Jamaat, interzisa si considerata ''extremista'' in Rusia, relateaza AFP. FSB a indicat intr-un comunicat ca a destructurat activitatile ilegale…

- Ucraina si-a construit propriul radar militar. Este vorba despre un aparat capabil sa detecteze rachete inamice aflate la o distanta de 500 de kilometri si o inaltime de 40 de kilometri. Dispozitivul poate fi instalat in doar zece minute, iar autoritatile din tara vecina cred ca este mai performant…

- Naționalele de fotbal ale Croației și Elveției și-au asigurat prezența la Cupa Mondiala de anul viitor din Rusia. Balcanicii au teminat la egalitate, scor 0-0, partida retur, de la Pireu, cu Grecia și au obținut calificarea datorita victoriei cu 4-1 in prima manșa.

- Echipa nationala Under 19 a Romaniei jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 1999 si a continuat parcursul foarte bun in Grupa a 10 a preliminara de calificare la EURO 2018, ce are loc in aceasta perioada in Grecia. Dupa 2 1 cu Grecia, tricolorii, pregatiti de Adrian Boingiu, au invins cu 2 1 0 0 Rusia, pe…

- Rusia propune unirea Romaniei cu Moldova pe modelul alipirii Crimeii la Rusia! Ambasadorul Federației Ruse la București, Valeri Kuzmin, a declarat, joi, la Suceava, ca Romania ar putea urma calea referendumului privind unirea cu Republica Moldova. „In Romania, nu de puține ori am auzit care ar fi partea…

- Echipa naționala U19 joaca a doua partida din turneul preliminar pentru Euro 2018, impotriva Rusiei (ora 14:00), dupa ce, in primul joc, a invins gazda Grecia cu 2-1 "Tricolorii" iși pot permite chiar și un pas greșit azi, pentru ca, in ultimul meci, vor intalni "naționala" Gibraltarului. ...

- Un incendiu a izbucnit, miercuri dupa-amiaza, la sediul Serviciului rus de Informatii Externe (SVR), situat la periferia orasului Moscova, anunta autoritatile ruse, potrivit agentiei Interfax. Potrivit surselor citate, incendiul a avut loc la subsolul sediului SVR. Pompierii au…

- Imediat dupa revolutia lui Lenin, în Rusia au fost interzise ziarele, au avut loc arestari și masacre și au fost instituite tribunale revoluționare, care acționau în deplina ilegalitate Zilele acestea se împlinesc 100 de ani de la un eveniment care a distorsionat mersul…

- "Partile au discutat probleme urgente privind eforturile de eliminare a focarului de terorism din Siria si de intensificare a eforturilor internationale pentru facilitarea procesului de reglementare politica, asigurand in acelasi timp integritatea teritoriala a tarii si stimuland dialogul la nivel…

- Autoritațile americane au interzis cetațenilor și companiilor din SUA sa coopereze cu Rusia in proiecte de explorare și exploatare a petrolului de mare adancime, pe platourile continentale ale marilor și in Arctica. Dupa cum se arata pe site-ul Departamentului de Justiție al SUA, modificarile au fost…

- Un caz curios intr-o localitate din regiunea Leningrad, in Rusia. Un banal conflict intre regia de termoficare locala si locatarii unui bloc datornic s-a transformat intr-o fel de „ocuparea Crimeei 2”. Atunci cand angajatii regiei au sosit sa debranseze blocul de la conducta pe care vine agentul termic,…

- Acuzatiile de amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale americane nu sunt decat "fantezii", a declarat marti ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, citat de agentia de presa Interfax, potrivit Reuters."Fara nicio cea mai mica dovada, noi suntem dupa cum stiti acuzati de amestec nu numai…

- Scandalul alegerilor prezidențiale din Statele Unite ia amploare. Marele juriu stabilit de procurorul special Robert Mueller a formulat, sâmbata, primele acuzatii în cadrul anchetei asupra interferentelor Rusiei în alegerile americane, iar luni urmeaza sa se efectueze prima…

- Avioane americane de recunoastere s-au apropiat frecvent de frontierele Rusiei, deasupra Marii Negre, anunta generalul rus Viktor Sevostianov, comandantul Fortelor Aeriene ruse în districtul sudic, scrie Mediafax. Oficialul militar rus sustine ca drone de tip RQ-4 Global Hawk si avioane…

- Oficialul militar rus sustine ca drone de tip RQ-4 Global Hawk si avioane cu echipaj RS-135 si P-8A Poseidon s-au apropiat la 10-15 kilometri de frontierele Rusiei."Dronele Global Hawk si avioanele RS-135 decoleaza de obicei de la Baza NATO Sigonella, situata pe Insula italiana Sicilia,…

- Un cetatean tadjik acuzat ca este recrutor pentru organizatia Stat Islamic (SI) a fost arestat in apropiere de Sankt Petersburg (nord-vestul Rusiei), au facut cunoscut vineri surse concordante, potrivit AFP.

- Un cetațean tadjik acuzat ca este recrutor pentru organizația Stat Islamic (SI) a fost arestat in apropiere de Sankt Petersburg (nord-vestul Rusiei), au facut cunoscut vineri surse concordante, potrivit AFP. "Farhod Nazarov, suspectat de sprijin acordat terorismului, a fost arestat…

- "Cand o țara poate interveni și interfera in alegerile din alta țara, aceasta este razboi", a subliniat diplomata americana in cadrul unei dezbateri cu privire la leadership-ul SUA, organizata la New York, de Institutul George W.Bush."Nu am vazut-o doar aici, ci și in Franța și alte țari",…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a afirmat, joi, ca Moscova considera ca planurile NATO de a-si creste prezenta militara în regiunea Baltica reprezinta o parte a actiunilor deliberate a Aliantei îndreptate împotriva Rusiei, relateaza site-ul agentiei Tass. Serghei…