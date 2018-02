Stiri pe aceeasi tema

- Preotul Vasile Jalba, arestat preventiv in dosarul privind fraudarea sistemului de asigurari de sanatate, a fost oprit de la slujire, se arata intr-un comunicat transmis sambata de Biroul de presa al Arhiepiscopiei Dunarii de Jos. „In legatura cu presupusa implicare a preotului Vasile Jalba de la parohia…

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie, Serviciul Judetean Anticoruptie Galati, au pus in executare doua mandate de aducere ce vizeaza doi politisti, dupa ce au descoperit ca acestia le furnizasera persoanelor anchetate intr-un dosar penal date cu privire la obiectul cercetarilor, dar si numele si…

- Polițiștii din Galati au facut, joi, 67 de perchezitii si au adus la audieri 43 de persoane, intr-un dosar penal privind fraudarea sistemului asigurarilor de sanatate. Prejudiciul creat se ridica la aproximativ 1.400.000 lei. „In aceasta dimineața, 120 de polițiști galațeni, sub coordonarea unui procuror…

- Noile norme de aplicare a prevederilor ordonantei de urgenta nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurari sociale de sanatate au adus o serie de noutati. In cele ce urmeaza va prezentam cele mai importante modificari. Evidența persoanelor asigurate Angajatorii sunt obligati…

- Presedintele Casei Nationale de Sanatate (CNAS), Laurentiu Mihai, isi incheie, miercuri, mandatul si a prezentat un bilant in care vorbeste despre proiectul de Contract-Cadru pentru 2018 care ”va imbunatati semnificativ accesul asiguratilor la servicii si investigatii medicale si va reduce birocratia…

- In materie fiscala, guvernanții din ultimul an ne-au obișnuit cu destule amanari sau razgandiri. Deocamdata, in privința Formularului 600 – „Declarație privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru…

- Legea privind concediul medical se modifica, din anul 2018. Asigurații care vor sa beneficieze de concediu medical și de indemnizația aferenta pot obține de acum certificatul de concediu medical online, potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei…

- Persoanele fizice care au obtinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei in 2017 trebuie sa depuna, pana la 31 ianuarie, Declaratia 600, document care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, respectiv contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale…

- Ministrul Sanatatii, s-a intalnit cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si reprezentantii acestei institutii pentru a discuta propunerile de debirocratizare a actului medical care urmeaza sa fie cuprinse intr-o Ordonanta de modificare a Legii nr. 95 a Sanatatii. Ministrul Sanatatii…

- ”Avem, in Romania, asigurari de sanatate obligatorii. Daca ma uit ca sunt aproape cinci milioane de contributori pentru 19 milioane de persoane. Cred ca e momentul sa ne intrebam daca ne dorim asigurari de sanatate in Romania, daca ne dorim un sistem bazat pe plata, cat ne dorim si cine sa suporte.…

- ANAF anunta ca 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS).

- Sunt asigurați prin efectul legii salariații pentru care contribuția la fondul de concedii și indemnizații este platita de angajator și cuprinsa in contribuția asiguratorie de munca conform OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal. Modificarea majora privește posibilitatea altor persoane…

- Pentru a ințelege impactul noilor prevederi trebuie sa vedem care sunt in prezent prevederile referitoare la plata CAS (contribuția de asigurari sociale) și CASS (contribuția de sanatate) la veniturile din chirii și cele din drepturi de autor, scrie digi24.ro. Citeste si Angajari la stat.…

- Angajatorii vor putea transmite orice modificare a salariului de baza brut in Revisal pana la 31 martie 2018, in contextul mutarii CAS si CASS la angajat. Guvernul a aprobat in sedinta de astazi proiectul de Hotarare privind registrul general de evidenta a salariatilor (REVISAL), una dintre prevederi…

- Conform Institutului Național de Statistica, Romania avea in trimestrul trei circa 5,22 milioane de pensionari, in scadere cu 27.000 de persoane fata de perioada similara a anului trecut si cu 1.000 de persoane sub nivelul din trimestrul precedent, in timp ce pensia medie se cifra la 1.106 lei.…

- Parintele sau asiguratul care are legal in ingrijire un copil grav bolnav poate beneficia de concediu medical și de indemnizație pentru ingrijirea lui pana la varsta de 16 ani, in condițiile in care, pana acum, limita de varsta a copilului era de 7 ani, potrivit unei ordonanțe de urgența adoptata…

- Modificarile si completarile aduse de Guvern la Legea sanatatii, pentru a stimula creșterea gradului de colectare a veniturilor la bugetul Fondului național unic de asigurari sociale de sanatate si pentru responsabilizarea angajatorilor in ceea ce privește plata la timp a CASS datorate de catre angajați,…

- Guvernul a adoptat, miercuri, o OUG pentru a putea suplimenta Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS). Astfel, dupa epuizarea fondului de rezerva, veniturile FNUASS se completeaza cu sume care se aloca de la bugetul de stat.

- Peste 1.000 de persoane, potrivit liderilor BNS, au protestat vineri, in fața Prefecturii Timiș, principala nemulțumire fiind decizia Guvernului de a muta plata contribuțiilor fiscale de la angajator la angajat, de la 1 ianuarie 2018. La protest au luat parte atât sindicaliști…

- Procurorii DNA pun zilele acestea sechestre in dosarul șefilor din Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) și Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului București (CASMB). Pana la acest moment a fost pusa sub sechestru averea lui Lucian Vasile Bara, fost șef al CASMB. Acesta a fost chemat luni…

- Opt din cele 16 persoane retinute de procurorii DNA in dosarul decontarilor fictive de servicii medicale de la Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB) au primit arest la domiciliu, pe numele altor doua au fost emise mandate de arestare preventiva, iar celelalte sase au fost…

- Saisprezece persoane - un medic, un avocat si reprezentanti ai unor firme de servicii medicale la domiciliu - au fost retinute, luni, de procurorii DNA in dosarul decontarilor fictive de servicii medicale de la Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB), in care au fost arestati…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au emis mandate de aducere pentru 19 persoane ce vor fi audiate, luni, pentru posibile fraude la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS).