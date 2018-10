Un preot din Neamț, măsuri radicale împotriva creștinilor care nu participă la vot. Nu îi mai împărtășește pe păcătoși Un preot din Neamț a anunțat ca va lua masuri radicale impotriva creștinilor care nu participa la vot, la referendumul pentru definirea familiei. Nici mai mult, nici mai puțin, un preot paroh din comuna Zanești a spus ca nu le va mai acorda sfanta impartașanie celor care nu au fost la vot. Intr-o postare pe Facebook, un preot paroh din comuna Zanești a anunțat ca nu va mai impartași pe cei care nu participa la vot și ca vor trebui sa-și caute alt duhovnic, potrivit realitateadeneamt.net ”Imi asum, ca duhovnic, nu voi mai da Sf. Impartasanie celor care sunt impotriva lui Hristos! O spun public… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

