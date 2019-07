Stiri pe aceeasi tema

- Un an din condamnarea de trei ani a fost suspendat. Potrivit postului de radio Franceinfo, Dieudonne, cunoscut in lumea artistica sub prenumele sau, nu a comentat acuzatiile in timpul procesului, afirmand doar ca nu e vinovat. Instanta a constatat ca, printre alte infractiuni, comicul…

- ''Exista din partea SUA o cerere de extradare, care se va afla maine in fata instantei, dar ieri am semnat ordinul de extradare si l-am certificat, iar acest lucru va fi adus maine in fata judecatorilor'', a spus oficialul britanic. Este de asteptat ca avocatii lui Julian Assange sa conteste decizia…

- Ucigasul in serie Niels Hoegel a fost condamnat joi la inchisoare pe viata dupa ce o instanta germana l-a gasit vinovat pentru uciderea a 85 de pacienti in timp ce lucra ca asistent medical intr-un spital, informeaza DPA potrivit Agerpres. Hoegel, in varsta de 42 de ani, a recunoscut ca i-a…

- In momentul accidentului, Razvan Ciobanu se afla la volanul unui Range Rover, care-i aparținea unui bun prieten, Iulica Cercel, omul despre care se spune ca avea o relație foarte apropiata cu regretatul designer. Acesta din urma a fost condamnat la inchisoare

- Un profesor de clasele primare de la un liceu din Capitala a fost condamnat la sapte ani de inchisoare pentru actuni perverse fata de elevi.Barbatul a fost acuzat ca ar fi facut gesturi nepotrivite fata de baietii din clasa intai.

- O instanța din regiunea Dnipropetrovsk l-a condamnat pe Rafael Marcus Lusvarga la 13 ani de inchisoare. El a fost gasit vinovat de participarea in cadrul organizațiilor teroriste din estul Ucrainei la luptele armate din Donbas, a anuntat procuratura din Kiev, care a 14 ani de inchisoare pentru brazilian.…