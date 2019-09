Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul portarilor din lotul Romaniei, Leontin Toader, a facut o analiza a celor trei goalkeeperi convocati pentru meciurile cu Spania si Malta, Ciprian Tatarusanu, Florin Nita si Ionut Radu, el precizand, conform frf.ro, ca toti trei sunt sportivi de valoare. "Vreau sa spun de la inceput ca…

- Antrenorul portarilor din lotul Romaniei, Leontin Toader, a facut o analiza a celor trei goalkeeperi convocati pentru meciurile cu Spania si Malta, Ciprian Tatarusanu, Florin Nita si Ionut Radu, el precizand, conform frf.ro, ca toti trei sunt sportivi de valoare.“Vreau sa spun de la inceput…

- Un automobil marca BMW seria 6, in valoare de 40.000 de euro, care era cautat de autoritațile din Marea Britanie, a fost descoperit de polițiștii de frontiera Maramureș la Borșa. Mașina a fost descoperita in curtea unui imobil din Borșa. Polițiștii de frontiera s-au deplasat la locația respectiva, iar…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) vrea sa achizitioneze instrumente optice specializate, pentru depistarea documentelor de calatorie false, in valoare de 6,38 milioane lei (1,34 milioane euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe platforma SICAP, potrivit news.ro.Licitatia…

- Petrolul pregateste debutul in noul sezon in partida cu Metaloglobus Bucuresti, care are loc duminica, de la ora 13:30, in Colentina. Antrenorul Flavius Stoican cauta in continuare solutii pentru completarea unui efectiv care nu se situeaza, la acest moment, la nivelul asteptat. In aceste zile la pregatirile…

- Un numar de 23.400 de pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de peste 270.000 lei, au fost depistate in ultimele 48 de ore la frontiera cu Ucraina, informeaza un comunicat de presa transmis joi de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. Potrivit sursei citate,…

- Pentru Ludogoret, Grigore si Keseru au fost titulari, iar Cosmin Moti a luat loc pe banca, fiind introdus la pauza. De asemenea, Plamen Iliev, fostul portar de la FC Botosani si Astra Giurgiu, a fost integralist pentru campioana Bulgariei in meciul de la Sofia. Golurile inscrise de echipa antrenata…

- La data de 26 iunie, tanarul de 23 de ani, din Campia Turzii, judetul Cluj, retinut pentru 24 de ore de catre politistii din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat, a fost prezentat in fata judecatorului pentru drepturi si libertati din cadrul…