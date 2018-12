Stiri pe aceeasi tema

- Preotul Flavian Duduman din Iași este in centrul unui scandal, dar și in atenția Inspecției bisericești! Clericul ar fi fost prins de soția sa impreuna cu amanta, care este invațatoare la școala comuna Golaiești, unde preotul preda religie. Faptele s-ar fi consumat, susține soția acestuia, atat in casa…

- In postul Craciunului, Mitropolia Moldovei si Bucovinei a primit o plangere si lucreaza la solutionarea unui caz delicat care-l priveste pe tanarul preot Flavian Duduman, paroh la Cilibiu, comuna Golaiesti. Sotia acestuia a depus joia trecuta o plangere impotriva sa, care a dus la deschiderea cercetarilor…

- Iubita lui Vlad Mirita a nascut la inceputul anului un baietel perfect sanatos, care a adus cea mai mare bucurie in familie. Totul a decurs bine, iar cei doi sunt mai impliniti ca oricand. La cateva luni de la nastere, Vlad Mirita si-a facut curaj sa vorbeasca despre un lucru stiut de putina lume.

- Sima Stolniceasa Buzeasca este considerata prima femeie cronicar, potrivit specialistilor valceni, dupa ce a lasat inscris pe piatra unul din cele mai frumoase texte de cronica din istoria romanilor. A fost sotia unuia dintre cei mai faimosi capitani ai lui Mihai Viteazul, stolnicul Stroe Buzescu, confundat…

- Soția și socrul unui ofițer de poliție din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Huedin sunt cercetați penal pentru Abuz in serviciu, infracțiunea fiind asimilata faptelor de corupție. Mai exact este vorba despre Roxana Balint și Augustin Pop, cei doi fiind soția și socrul polițistului Alexandru Balint. Faptele…

- Sotia barbatului, angajata in cadrul Serviciului Economic din Inspectoratul de Politie Judetean Arges, a sunat la 112 solicitand deblocarea usii aprtamentului din municipiul Pitesti in care se aflau sotul si copilul sau, in varsta de 3 ani, au declarat surse judiciare. Echipajele ISU i-au gasit pe cei…

- Disputa incredibila in statul american Texas. Doi barbați, tata și fiu, și-au omorat un vecin cu care s-au certat din cauza unei saltele, dupa ce obiectul a fost aruncat intre casele lor. Cei doi au fost arestați și eliberați pe cauțiune de un judecator pana la incepeperea procesului. ”Daca te apropii,…