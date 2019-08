Stiri pe aceeasi tema

- Brexit-ul fara acord a devenit brusc o chestiune serioasa. Nu mai este acum un exercițiu de emfaza și de încordare a mușchilor. Boris Johnson e pe cale sa impuna o masiva sancțiune economica propriei sale țari. El se joaca cu focul: este o nazbâtie politica ce a luat o întorsatura…

- In mai puțin de 48 de ore, partidul de guvernamant al Romaniei a primit o tripla doza de realitate dupa alegerile din mai. scrie The Guardian in interviul cu Viorica Dancila. „Consider ca aceste alegeri nu reprezinta o victorie a partidelor de opoziție, ci o infrangere pentru PSD", a spus…

- Intr-un interviu pentru BBC, Boris Johnson a dat asigurari ca, in cazul in care va deveni prim-ministru pana la finalul lunii iulie, guvernul sau nu va impune in niciun caz ''controale si o frontiera dura in Irlanda de Nord''. ''Evident, acest lucru nu depinde doar de noi, ci si de cealalta parte.…

- Buzoianca Livia Florentina Bunea și fiica, Elena Natalia, ucise in Cipru de un ofițer in armata locala, vor fi inmormantate astazi dupa-amiaza la cimitirul central din satul Arediou, din districtul Nicosia. Inhumarea este programata pentru ora locala 17,00, iar statul cipriot va suporta cheltuielile…

- Poliția cipriota a anunțat ca a gasit miercuri un cadavru despre care presupune ca ar fi al celei de-a șaptea victime a unui criminal in serie care a ucis de-a lungul a trei ani șapte femei, printre care și doua romance, informeaza Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Viorica Dancila ii…

- Politia cipriota a recuperat miercuri dintr-un lac din apropierea capitalei Nicosia cadavrul unei fetite in varsta de sase ani, cea de-a saptea victima a crimelor in serie comise asupra unor femei de catre un militar din Garda Nationala cipriota, care

- Armata, Biserica si Academia Romana se situeaza in topul increderii romanilor, potrivit Barometrului de Opinie Publica prezentat luni de Academia Romana in aula acestui for. Conform studiului, 67,9% dintre respondenti au spus ca au incredere "multa si foarte multa" in Armata, 56,8% in…