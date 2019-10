Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 25 de ani a fost grav ranita intr-un accident care a avut loc, luni seara, in comuna prahoveana Valea Calugareasca. Accidentul ar fi fost provocat de un sofer in varsta de 58 de ani, baut.

- Un șofer beat a ajuns cu mașina intr-un cap de pod, sambata dimineața, in localitatea Schitu Golești. Șoferul avea o alcoolemie de 0,49 mg/l in aerul expirat. Polițiștii au stabilit ca un barbat de 36 de ani, din Ștefanești, pe fondul consumului de alcool, a pierdut controlul direcției de mers. A parasit…

- Un calugar in varsta de 44 de ani din Maramures, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a provocat miercuri, 11 septembrie, un accident in comuna prahoveana Valea Calugareasca. Calugarul a fost depistat cu o alcoolemie record.

- Ziarul Unirea FOTO: ACCIDENT in lanț provocat de un albaiulian pe un drum din județul Bihor. Carambol intre doua autoturisme, o autoutilitara și un autobuz Un șofer din Alba Iulia a reușit “performanța” sa provoace un accident in lanț pe DN1 in județul Bihor. Din cauza ca nu a pastrat o distanța regulamentara…

- Trei tineri au fost raniti in urma unui accident rutier produs pe raza localitatii Cuza Voda - comuna Viisoara din judetul Botosani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, cei trei tineri se aflau…

- Un tanar din județul Arad a fost ranit intr-un accident rutier petrecut joi la Aiud. Aflat la volanul unui autoturism, a incercat sa depașeasca o mașina staționata neregulamentar, insa a lovit-o și apoi s-a rasturnat pe șosea. Potrivit IPJ Alba, joi, 25 iulie, in jurul orei 10.49, un barbat de 32 de…

- La 23.07.2019, in jurul orei 09.35, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2E in afara comunei Paltinoasa, județul Suceava, pe fondul vitezei excesive si a nepastrarii unei distante de siguranta fata de autovehiculul care circula in fata sa, un barbat de 71 de ani din judetul Bacau a franat brusc, a…