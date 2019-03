Stiri pe aceeasi tema

- Apar detalii infioratoare in cazul crimei din Capitala. Femeia care a fost ucisa ieri era in plin proces de divorț și avea un ordin de restricție impotriva soțului, principalul suspect in acest caz. Ordinul a expirat insa chiar in ziua crimei.

- O femeie in varsta de 79 ani a fost atacata, in urma cu o saptamana, in propria locuinta de doi barbati identificati intre timp si arestati. Unul dintre acestia se pregatea sa fuga in strainatate.

- Statuia fostului preot catolic al sindicatului Solidaritatea, Henryk Jankowski, acuzat de pedofilie, va fi inlaturata dintr-o piata publica din Gdansk, a decis joi consiliul municipal din acest mare port la Marea Baltica, in ciuda unor proteste ale sindicalistilor si conservatorilor, relateaza AFP.…

- Un fotbalist s-a sinucis in propria locuița. Trupul neinsuflețit al lui Cesar Borda, in varsta de 25 de ani, fundaș dreapta la formația argentiniana UAI Urquiza, a fost descoperit chiar de tatal sau. Fundașul dreapta a facut junioratul la cunoscuta grupare argentiniana Lanus, iar la actuala echipa a…

- O familie din Queensland, Australia, a trait o experiența infioratoare cand a gasit un piton uriaș care se odihnea intr-una din camerele locuinței sale. Au chemat imediat ajutoare pentru capturarea...

- In aceasta seara, in jurul orei 19.40, polițiștii Secției nr. 5 Poliție Rurala Cotești au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat ar fi decedat intr-un autoturism, pe DJ 205 R, pe raza comunei Slobozia Cioraști. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat ca cele sesizate se confirma, fiind…