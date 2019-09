Un preot care preda intr-o scoala catolica din Statele Unite a interzis cartile din seria "Harry Potter" in acea unitate de invatamant, dupa ce a cerut sfatul unor exorcisti de la Roma, temandu-se ca aceste romane intrate in cultura populara vor fi utilizate pentru invocarea unor spirite malefice, informeaza AFP.



"Vrajile si blestemele utilizate in aceste carti sunt vraji reale care risca sa trezeasca spirite malefice si sa le aduca asupra oamenilor care le citesc", a scris Dan Reehil, preot la scoala catolica St. Edwards din Nashville, intr-un e-mail adresat unor exorcisti din Roma,…