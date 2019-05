Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a anuntat, miercuri, ca, impreuna cu mai multe asociatii, cer Parlamentului European (PE) amanarea Pachetului Mobilitate 1, ce contine masuri care ar restrictiona transportul rutier in Uniunea Europeana (UE), relateaza News.ro.Citește…

- Cu toate acestea, Theresa May continua incercarile de a-i determina pe parlamentari sa sustina demersurilor ei pentru a scoate Marea Britanie din UE. Este cea de-a treia incercare a premierului britanic in numai o saptamana. Premierul britanic se plange ca nu este sustinuta suficient pentru…

- Romanii sunt tot mai terorizati de scumpiri si au toate motivele. In clasamentul Eurostat pe luna februarie, Romania a ajuns iar pe primul loc in Uniunea Europeana la capitolul inflatie. Creşterea medie de preţuri este de 4 procente, iar în aceste condiţii a scăzut şi…

- Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA) a decis marti suspendarea tuturor zborurilor in Europa cu avioane Boeing 737 MAX, in urma tragediei aviatice produse duminica in Etiopia, relateaza agentia Reuters. Intr-un comunicat emis de EASA se mentioneaza ca aceasta ”masura de precautie” se aplica…

- Potrivit Executivului comunitar, au fost trimise avize motivate unui numar de 24 state membre (Austria, Belgia, Bulgaria, Croatia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia…

- CHIȘINAU, 3 mar – Sputnik. Ana Odobescu a participat la Selectia Nationala Eurovision 2019, cu piesa „Stay”. Tânara este originara din orasul Dubasari. Primii pasi în lumea muzicii tot acolo i-a facut. A absolvit Academia de Muzica, Teatru si Arte Plastice din…

- CHIȘINAU, 25 feb – Sputnik. Oficiali din guvernului britanic au elaborat o serie de masuri menite sa întârzie ieșirea Marii Brritanii din UE. Acestea includ, potrivit Telegraph, o solicitare oficiala adresata Bruxellesului de a amâna Brexitul, daca nu pot obține un acord pâna…

- Enel X a caștigat o capacitate de 154 MW in resurse de reducere a consumului pentru perioada octombrie 2019 – septembrie 2020 in cadrul celei mai recente licitații inițiate de EirGrid. Prin volumul de capacitate caștigat, Enel X deține 36% din piața totala de soluții de echilibrare a rețelelor prin…