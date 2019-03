Stiri pe aceeasi tema

- Premierul neozeelandez Jacinda Ardern l-a avertizat luni pe un compatriot de-al sau capturat in Siria de catre fortele angajate in lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) si supranumit "jihadistul gogoman" ca nu trebuie sa spere la niciun ajutor din partea Noii Zeelande, informeaza AFP. …

- Iesirea din Uniunea Europeana sau din zona euro ar putea duce la o mai mare independenta politica dar nu in mod neaparat la o mai mare suveranitate, pentru ca tara respectiva ar putea sa devina ostatica deciziilor adoptate in alta parte, a subliniat vineri presedintele Bancii Centrale Europene, Mario…

- Masivul incendiu forestier izbucnit in Insula de Sud a Noii Zeelande ar mai putea arde cateva saptamani, au avertizat luni pompierii, precizand insa ca flacarile s-au indepartat de zonele locuite, ceea ce ar trebui sa permita intoarcerea rezidentilor evacuati, informeaza AFP. Circa 3.000 de locuitori…

- Peste o suta de locuinte au fost evacuate si mai multe proprietati au fost distruse in cursul noptii de marti spre miercuri in urma unui important incendiu de vegetatie izbucnit in apropierea orasului Nelson din Insula de Sud a Noii Zeelande, relateaza DPA. Incendiul a izbucnit pe fondul…

- Guvernul premierului britanic Theresa May a supravietuit miercuri unei motiuni de cenzura depuse de opozitia laburista, dupa respingerea masiva de catre parlamentari a acordului de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana negociat cu Bruxellesul, relateaza Reuters si AFP. Un numar de 325 de parlamentari…

- Gaura din stratul de ozon este in curs de normalizare, a anuntat luni o echipa de oameni de stiinta din Noua Zeelanda care studiaza atmosfera de deasupra Antarcticii, citati de agentia Xinhua.Informatiile provin de la un mic laborator pentru observatii de la Baza Scott, avanpostul Noii Zeelande…

- Si daca echipa de rugby a Noii Zeelande va esua la Mondialul nipon din 2019? Aproape de neconceput in urma cu un, ipoteza ca All Blacks sa rateze cucerirea unui al treilea titlu mondial consecutiv la Tokyo nu este de neluat in seama in conditiile in care suprematia i-a fost tot mai contestata in…

- Guvernul Noii Zeelande si-a anuntat marti intentia de a inaspri reglementarile pentru acordarea vizelor de munca temporare, astfel incat sa incurajeze angajarea lucratorilor locali si trimiterea mai multor imigranti in zonele din afara principalelor orase, transmite Reuters. Planurile vizeaza monitorizarea…