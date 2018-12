Stiri pe aceeasi tema

- Postul de televiziune turc A-Haber a difuzat imagini de pe camere de supraveghere in care pot fi vazuți trei barbati ce transporta saci in care s-ar afla - potrivit sursei citate - cadavrul dezmembrat al jurnalistului saudit Jamal Khashoggi dupa ce a fost ucis in interiorul consulatului tarii sale din…

- Postul de televiziune turc A-Haber a difuzat duminica seara imagini de la camere de supraveghere care prezinta barbati ce transporta saci in care s-ar afla - potrivit sursei citate - cadavrul dezmembrat al jurnalistului saudit Jamal Khashoggi dupa ce a fost ucis in interiorul

- Autoritatea de reglementare in domeniul audiovizualului din Turcia, RTUK, a suspendat doua programe de televiziune in cadrul carora presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a fost criticat, a relatat joi cotidianul Hu...

- Publicatia turca Haberturk a publicat pe site-ul sau fragmente dintr-o inregistrare audio realizata in momentul uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi in interiorului consulatului saudit de la Istanbul.

- Parti din cadavrul jurnalistului Jamal Khashoggi, ucis in interiorul Consulatului Arabiei Saudite de la Istanbul, au fost gasite in gradina resedintei consulului saudit, transmite corespondentul Sky News din Turcia.

- Un agent secret saudit si fost diplomat, Maher Abdulaziz Mutreb, a jucat un "rol central" in aparenta asasinare a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, afirma surse din cadrul comisiei de investigatie din Turcia citate de CNN.

- O sursa spune ca a ascultat inregistrarea audio cu ultimele momente de viața a lui Jamal Khashoggi și susține ca barbatul a fost macelarit de viu, intr-o execuție care a durat șapte minute. Informațiile de la persoana care vrea sa ramana anonima mai arata ca inregistrarea cu ultimele momente ale jurnalistului…

- Autoritatile din Turcia analizeaza filmarile camerelor de supraveghere de pe autostrazi pentru a gasi o duba neagra despre care cred ca a transportat trupul jurnalistului Jamal Khashoggi de la consulatul Arabiei Saudite din Istanbul. Investigatorii sustin ca duba ar apartine unei trupe de asasini…