Stiri pe aceeasi tema

- Primul ministru irakian, Adel Abdul Mahdi, a aprobat redeschiderea trecerii de frontiera de la Qaim cu Siria, care va avea loc luni, a informat agenția de știri INA, ultimul semn al normalizarii relatiilor dintre Bagdad și guvernul președintelui sirian Bashar al-Assad, potrivit Mediafax care citeaza…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Borș – judetul Bihor au descoperit la controlul de frontiera un autoturism marca Mercedes Benz, in valoare de 200.000 lei, cautat de autoritatile din Franța. La sfarsitul saptamanii trecute, la Punctul de Trecere al Frontierei Borș –…

- In dupa amiaza zilei de astazi se așteapta un flux mare de calatori și mijloace de transport in punctele de trecere situate la frontiera de este, Palanca și Tudora, anunța Poliția de Frontiera.

- Cu prilejul minivacantei de Sfanta Maria, in punctele de trecere a frontierei se preconizeaza o crestere a numarului de persoane si a mijloacelor de transport care tranziteaza punctele de trecere a frontierei de la granita cu Bulgaria. In acest sens, Garda de Coasta continua sa aplice masurile aflate…

- "Chestorul Buda era la comanda Politiei prin imputernicire, in momentul in care nu a mai fost pe pozitie s-a intors de unde plecase. Conform legii, s-a intors pe postul pe care il detine", a spus Fifor, citat de hotnews.ro. Ioan Buda, in varsta de 54 de ani, a fost pus la comanda Politiei Romane in…

- CAPTURAT….Un barbat de 45 de ani, cetatean roman, cautat pentru savarsirea de infractiuni economice in Marea Britanie, a fost prins de politistii de frontiera din Punctul de Trecere al Frontierei Albita. Barbatul a fost incatusat si predat unei echipe operative din cadrul IPJ Vaslui. Politistii de frontiera…

- Șapte politisti de frontiera din judetul Giurgiu sunt cercetați pentru luare de mita, in urma unor perchezitii facute miercuri la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu – Rutier. Politistii de frontiera sunt suspectati ca luau bani de la șoferii care intrau in țara a nu constata contravențiiOfițerii…

- Un grup format din 25 de migranti din Irak, Siria si Iran a fost descoperit, vineri, intr-un TIR care urma sa iasa din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, strainii fiind ascunsi printre role de aluminiu ce aveau ca destinatie Germania. TIR-ul era condus de un turc de 50 de ani, care…