- Economia mondiala ar urma sa inregistreze in acest an cea mai solida crestere de dupa 2011, gratie relansarii comertului si investitiilor, a anuntat marti Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), care a avertizat insa ca un razboi comercial ar putea anula progresele inregistrate…

- Comisia Europeana ii ofera liderului de la Casa Alba si un ragaz de 90 de zile, timp in care spera sa ia decizia de a exclude de pe lista exportatorilor supraimpozitati Uniunea Europeana. Pozitia blocului comunitar este intarita de Angela Merkel care spune ca decizia lui Donald Trump nu este in interesul…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, potrivit AFP.

- UE îsi doreste sa evite escaladarea unui razboi comercial cu SUA, însa este pregatita sa riposteze si sa adopte contramasuri, în cazul în care SUA implementeaza planurile tarifare anuntate de Donald Trump, a afirmat, joi,

- Nimeni nu are de castigat de pe urma unui razboi comercial, iar impactul macroeconomic al tarifelor vamale anuntate de SUA va fi semnificativ daca si alte state raspund cu impunerea propriilor tarife, a declarat Christine Lagarde, directorul general al Fondului Monetar International

- Rusia ar putea fi acuzata de crime de razboi in Siria. O comisie a Organizatiei Natiunilor Unite a anuntat ca raidurile aeriene de la sfarșitul anului trecut asupra unei piețe dintr-o localitate controlata de rebeli au fost efectuate de un avion rusesc care a folosit arme neghidate,

- O comisie a ONU a afirmat marti ca raidurile aeriene efectuate la sfarsitul anului 2017 asupra unei piete dintr-o localitate controlata de rebeli in Siria, soldate cu cel putin 84 de morti, ar putea fi calificate drept crima de razboi.

- Simona Halep a primit o mașina noua. Reacția numarului 1 mondial. Simona Halep a avut parte de o surpriza inainte de Indian Wells . Simona Halep a primit un cadou foarte scump din partea unuia dintre sponsorii sai: va conduce o mașina decapotabila al carei preț de plecare depașește 80.000 de euro. Simona…

- Premierul britanic Thersa May l-a indemnat pe presedintele american Donald Trump, duminica, sa nu porneasca un razboi comercial, exprimandu-si ingrijorarile privind decizia de a impune tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu, relataza site-ul cotidianului The Independent.

- SUA va taxa, de saptamna aceasta, importurile de otel si aluminiu cu 25%, respectiv 10%, o decizie luata de catre presedintele Donald Trump dupa mai bine de 24 de ore in care consilerii sai au incercat fara succes sa il convinga impotriva adoptarii acesteia. Hotararea a cauzat reactii dure din UE,…

- Europa a elaborat o lista de produse fabricate in SUA, de la bourbon la motociclete Harley Davidson si blugi marca Levis, la care se vor aplica tarife de import, daca presedintele Donald Trump va urmari pana la capat planul de a impune saptamana viitoare taxe de 25% la importurile de otel si de 10%…

- Joi 1 martie 2018 la ora 1840 o patrul de jandarmi aflânduse în misiune a fost întiinat i îndrumat prin apel unic de urgen 112 la S.S.C.M.M.E. al I.S.U. Brila în loc. Lacu Srt intersecia strada Grii cu strada Prunilor pentru a asigura i limita accesul la locul în care a...

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, joi, ca Uniunea Europeana va lua contramasuri, ca reactie la anuntul SUA cu privire la suplimetarea tarifelor la importurile de otel si aluminiu.

- Dow Jones si-a accelerat joi pierderile, bursele temandu-se ca anuntul unor taxe puternice impuse de Statele Unite pentru importurile de otel si aluminiu vor angaja un razboi comercial cu China, scrie AFP.

- Pentru a prognoza data izbucnirii urmatorului conflicte militare de amploare globala, oamenii de stiinta au folosit date statistice. De deosebire de perioada anterioara, de la sfarsitul celui de-al doilea Razboi...

- China pare sa devina din ce in ce mai increzatoare in puterea militara pe care o are in Asia de Est. Ultimul gest al Beijingului a pus Coreea de Sud in garda. Seulul transmite ca provocarea militara a statului condus de Xi Jinping a venit fara vreo notificare prealabila și nu a fost aprobata de autoritațile…

- Fortele guvernului sirian au intrat in enclava kurda Afrin si exista astfel riscul de ciocniri cu armata turca.Actiunea vine la o zi dupa ce agentia de stiri de stat a Siriei a anuntat ca "Fortele Populare" vor fi trimise la Afrin pentru a contracara "atacurile

- Ziua M, al carui titlu face referire la ziua mobilizarii, ultima etapa inainte de declansarea atacului impotriva Germaniei hitleriste, arata cum, din august 1939 si pana in vara anului 1941, Stalin a construit in mod metodic si sistematic cea mai puternica si mai bine inarmata forta militara din lume…

- Alimentata de preturile mai bune, industria petrolului de sist din SUA „zburda“ din nou, americanii ajungand al doilea producator mondial, cu sanse reale sa fie primul, la sfarsitul acestui an. Care vor fi efectele?

- Companiile americane din sectorul petrolului de sist produc titei intr-un ritm record, putand depasi cererea la nivel mondial si inversa fragile redresare a pietei petroliere, avertizeaza Agentia Internationala pentru energie, potrivit Wall Street Journal. Productia americana creste…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni, in debutul unei intalniri cu omologul sau palestinian, Mahmoud Abbas, ca a discutat la telefon cu Donald Trump despre conflictul israeliano-palestinian, transmite AFP."Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre…

- La deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, printre invitații de marca s-a numarat o femeie din Coreea de Nord care pare sa aiba o influența foarte mare asupra dictatorului din aceasta țara.

- Juniorii „U 15” de la FC Petrolul Ploiești au primit o veste foarte buna din partea conducerii ACS Petrolul ’52 Ploiești, in sensul ca, la primavara, mai exact in perioada 24-29 aprilie, sunt invitați, in premiera absoluta, la un turneu prestigios din Franța, „Mondial de la Saint-Pierre de Nantes”.…

- Pretul petrolului a atins cele mai inalte cote din ultimii trei ani. Un baril se vinde cu peste 66 de dolari la bursa din New York si cu peste 70 la cea din Londra. Iar expertii sustin ca tendinta nu se va opri aici. Mai multe cauze au dus la scumpire.

- Pretul Bitcoin a avut o crestere super-exponentiala, iar riscul de prabusire sau corectie majora este semnificativ, a declarat Anders Nysteen, analist cantitativ la Saxo Bank, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei financiare, citat de Agerpres. “Când analizăm o acţiune…

- Pretul energiei electrice consumate in orele de gol, a ajuns, pe piata pentru ziua urmatoare (PZU – piata spot), pana la 10 lei/MWh, potrivit datelor Operatorului Comercial al Pietei de Energie Electrice (OPCOM). Preturile din intervalele orare 4 si 5 dimineata de pe PZU din data de 18 ianuarie au coborat…

- Anul 2018 este vazut ca fiind anul deteriorarii contextului geopolitic. Experti si factori de decizie la nivel global anticipeaza o intensificare a confruntarilor politice sau economice si chiar o sporire a riscurilor asociate unui razboi intre marile puteri. Considerentele sunt cuprinse in raportul…

- Investitorii ignora semnalele de risc major din tari din Europa de Est si continua sa investeasca in state precum Romania, Polonia sau Cehia, care si-au depasit insa vecinii, ajutate fiind de stimuli ai Bancii Centrale Europene si de crestere economica, arata Bloomberg, intr-o analiza.

- O mare majoritate a directorilor de companii si a universitarilor cred ca riscul unei confruntari intre marile puteri este tot mai mare, conform unui sondaj global realizat de Forumul Economic Mondial (WEF) si publicat miercuri, transmite DPA. Dintre cei aproape 1.000 de participanti la…

- Urmeaza noi scumpiri ale benzinei si motorinei la pompa? Pretul petrolului a crescut cu 50% in ultimele sase luni si a atins pragul psihilogic de 70 de dolari pe baril, iar tendinta s-ar putea mentine cel putin in primul trimestru al anului. Motorina este deja cu aproape un leu pe litru mai scumpa decat…

- Titeiul incepe 2018 cu o pozitie ferma, dar exista riscuri, iar spre finele anului pretul petrolul Brent va ajunge la 60 de dolari pe baril, arata o analiza realizata de Ole Hansen de la Saxo Bank.

- Trendul bullish instalat in iunie, anul trecut, a creat un numar record de pozitii speculative si a sprijinit revenirea productiei din SUA, se arata intr-o analiza data publicitatii de Saxo Bank, scrie capital.ro. Citeste si Pretul benzinei si motorinei CRESTE, cotatiile tranzactiilor cu petrol…

- Ianuarie se anunta o luna "friguroasa" pentru obligatiuni, apreciaza specialistii Saxo Bank, tinand cont de inflatia in crestere si preturile principalelor marfuri tranzactionate global, conform unei analize de specialitate, potrivit Agerpres.

- Pretul petrolului ar putea sa scada in 2018 sau, cel mult, sa ramana in intervalul in care se tranzactioneaza in prezent, daca nu vor exista tensiuni geopolitice majore, potrivit unei analize realizate de Saxo Bank. "Petrolul WTI şi Brent au început cu dreptul 2018. Creşterea din trimestrul…

- Criza din Iran, țara macinata de mai multe zile de proteste extinse, a creat o furtuna pe piața petroliera internaționala. Prețurile au explodat, iar România nu poate evita unda de șoc.

- Prețul petrolului a crescut la 67 de dolari pe baril in urma protestelor din Iran, al treilea exportator de țiței din cadrul OPEC, potrivit Reuters . Acesta este cel mai mare nivel atins din 2015 incoace și va duce, cel mai probabil, la scumpirea carburanților daca situația persista. Iranul se confrunta…

- Doi ani de munca si de cercetat arhive ca sa fie stranse marturii din timpul primului razboi mondial: scrisori si carti postale, jurnale si note de front, memorii ale preotilor militari și ale prizonierilor, fotografii.

- Profesorul american Robert Farley este convins ca, dupa sapte decenii in care lumea a evitat un nou razboi mondial, comunitatea internationala trebuie sa ramana vigilanta. Tensiunile din mai multe colturi ale lumii se po...

- Cantareața Shakira și Pique trec printr-o perioada extrem de dificila, iar despațirea ar fi iminenta, potrivit presei spaniole. Cei doi s-ar fi certat adesea, chiar și in public, intr-un restaurant din Barcelona. Tensiunile pe care le traverseaza cuplul au atras și mai mult atenția presei, spre nemulțumirea…

- Președintele executiv al Partidului Social Democrat, Nicolae Badalau spune ca este posibil un referendum național, in care poporul sa fie intrebat daca vrea republica sau monarhie. El a precizat ca este republican, a cunoscut partea regalitații din carți, dar considera ca poporul poate fi intrebat daca…

- Marca (sigla si culori) si palmaresul FC Farul Comstanta sunt scoase la licitatie, anunta lichidatorul judiciar CC INSOL SPRL. Pretul de pornire al licitatiei este de 3.150 de euro, fara TVA. Licitatiile vor avea loc, saptamanal, in fiecare zi de marti (lucratoare), pana la adjudecare, la sediul lichidatorului…

- Conditiile restrictive aplicate prin lege Companiei Nationale de Transporturi Aeriene Romane Tarom pun societatea in inferioritate concurentiala in raport cu ceilalti operatori aerieni, acestea produc sincope in gestionarea eficienta a bugetului de venituri si cheltuieli, existand astfel riscul de…