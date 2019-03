Stiri pe aceeasi tema

- Colectia de arta a cantaretului britanic George Michael, decedat in 2016, s-a vandut cu 9,26 de milioane de lire sterline (10,86 milioane de euro), taxe incluse, in cadrul unei licitatii organizate la Londra, a anuntat casa Christie's, potrivit AFP. Cunoscut in special pentru hiturile…

- Sute de camioane romanesti au fost folosite in Belgia pentru o frauda de 65 de milioane de euro. Procuratura a dispus confiscarea camioanelor, 346 la numar, aproape toate inmatriculate in Romania si conduse de soferi romani. O mica parte dintre ele sunt inmatriculate in Slovacia.

- De ziua indragostitilor, in Capitala s-au vandut flori de doua milioane de lei. Suma este de doua ori si jumatate mai mult decat cea inregistrata de comercianti pe 14 februarie anul trecut.

- Peste 2.300 de anagajați merg, pe jos, anual, catre și dinspre clienții lor, aproape 8 milioane de kilometri. Firma unde lucreaza ei, Provident Romania, companie specializata in credite de consum, a obținut certificarea “angajator de top” și a devenit singura firma din domeniul financiar-bancar care…

- Marius Șumudica a fost primul care a demontat informațiile conform carora Nicolae Stanciu ar fi fost vandut de Sparta Praga la Al Ahli pe 10 milioane de euro. Apoi, Gabi Balint a primit informația conform careia Stanciu ar fi fost vandut pe doar 5 milioane de euro, iar salariu nu este de 2,5 milioane,…

- Acest desen - "Nude study of a young man with raised arms" - de marime exceptionala (49 de centimetri pe 31 cm), reprezentand un tanar cu bratele ridicate si destinat pentru tripticul "L'Erection de la croix" (anul 1610), a fost achizitionat in 1838 de printul Willem van Oranje, viitorul rege al Olandei…

- Separat, constructorul japonez Nissan Motor Company a informat ca vanzarile sale globale s-au cifrat anul trecut la 5,65 milioane vehicule, in timp ce partenerul francez Renault SA a comercializat 3,9 milioane vehicule la nivel global iar un alt producator auto japonez, Mitsubishi Motors Corporation,…

- Producatorii auto au adaugat in rechemari aproximativ 10 milioane de dispozitive de umflare a airbag-urilor in Statele Unite, la cea mai mare campanie de rechemari din istorie. Saptamana trecuta, Ford Motor a anuntat ca va rechema 953.000 de vehicule la nivel mondial din cauza airbag-urilpr…