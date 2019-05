Judecatorii ieseni au respins cererea de revizuire a procesului din asa-numitul osar al „Regelui mansardelor". Solicitarea a ajuns la Tribunal din partea lui Iulian Vasile Ilie (37 de ani), fost Carp, unul dintre cei condamnati in dosar. Individul a formulat cererea dupa ce trecutul sau infractional a fost descoperit in SUA, acolo unde a ajuns inainte de a fi condamnat definitiv la zece ani de inchisoare. In America, Ilie slujea ca preot, desi i (...)