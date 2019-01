Stiri pe aceeasi tema

- Zapada si poleiul ii obliga pe soferi sa respecte niste reguli stricte in trafic, insa nu mai putin importanta este si pregatirea masinilor inainte de a porni la drum, in special pentru cele care stau parcate in curti.

- Lebedele și rațele salbatice de pe raul Argeș, hranite de angajații adapostului AULIM de la Smeura. De vreo 5 ani, angajați și voluntari ai Asociației “Ute Langenkamp: Iubiți Maidanezii” (AULIM) Smeura hranesc lebedele ș rațele salbatice de pe raul Argeș. Și anul acesta acțiunile continua. Cu ajutorul…

- Potrivit Yad Vashem, memorialul oficial israelian al Holocaustului, circa 565.000 de evrei din Ungaria au murit in Holocaust, majoritatea fiind deportati in lagarul de exterminare de la Auschwitz, in perioada mai - iulie 1944, potrtivit Agerpres. In octombrie 1944, cand in Ungaria s-a instalat…

- Iarna adevarata si-a intrat in drepturi si, odata cu ea, s-au inregistrat si decese declarate ca urmare a gripei. Specialistii avertizeaza ca ignorarea avertismentelor si confundarea gripei cu o raceala de sezon poate avea consecinte grave. Gripa e boala grea, omoara pe capete, inclusiv oameni perfect…

- Gripa face deja ravagii in Romania, aglomeratia la cabinetele medicilor fiind de nedescris. Doar in ultima saptamana din 2018, s-au inregistrat 703 cazuri de gripa clinica in conditiile in care in perioada similara din 2017 erau raportate doar 30 de astfel de cazuri la nivel national, scrie exquis.ro.Ingrijorator,…

- Mii de credinciosi au participat, duminica, la slujba de Boboteaza oficiata pe faleza Dunarii din Galati.Oamenii au primit agheasma din butoaiele cu apa sfintita de preoti, iar la final 17 barbati s-au aruncat in Dunare pentru a prinde crucea aruncata de IPS Casian, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- EGAL… RC Barlad nu a mai repetat evolutia buna din tur, cand s-a impus in fata celor de la CSM Galati cu scorul de 51-16, iar sambata a izbutit doar o remiza in fieful gruparii de la malul Dunarii, scor 21-21. Egalul nu a produs nicio schimbare in clasamentului Dviziei Nationale de Seniori, iar asta…

- Specialistii in hidrotehnica explica de ce Siretul pune in pericol grav calea ferata Galati-Tecuci si care sunt motivele pentru care in mijlocul Dunarii, la Galati, se inalta tot mai mult o noua insula care, in timp, va provoca probleme de navigatie pe fluviu.