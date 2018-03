Stiri pe aceeasi tema

- Un pompier din New York a murit, vineri dimineata, in timp ce incerca sa stinga un incendiu care a izbucnit in timpul noptii intr-un fost club de jazz, unde era amenajat un platou de filmare al unui lungmetraj in care joaca Edward Norton, Bruce Willis, Willem Dafoe si Alec Baldwin, scrie hollywooreporter.com.

- Cladirea este amplasata pe bulevardul 16 Decembrie 1989 din Timișoara și face parte din pavilionul principal și garajul Detașamentului de Pompieri 2 din Timișoara. Ansamblul este luat in evidența de salvatori inca din 1936 și este tot mai degradat. Starea proasta a cladirii nu a trecut…

- Un incendiu a izbucnit aseara, in jurul orei 20:45, la o locuința din localitatea clujeana Ghirolt, comuna Aluniș. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o ambulanța, dar și polițiștii.…

- Dupa ani de cautari, a fost identificat proprietarul fostei mori din Lupeni. Numai ca acesta nu se mai afla in viața. De ani de zile, autoritațile locale de la Lupeni incearca sa il identifice pe proprietarul unei cladiri aflate intr-o stare avansata de degradare. Acesta a fost identificat, insa…

- O mașina a luat foc in mers marți, la pranz, pe strada Transilvaniei din municipiul Buzau. Pompierii au reușit sa stinga flacarile care au avariat partea din fața a autoturismului. Autoturismul BMW X5 aparținand unui patron de local din municipiul Buzau circula pe strada Transilvaniei, in zona Fabricii…

- Cel putin doua persoane au murit dupa ce un elicopter s-a prabusit duminica in New York, informeaza BBC . Alti trei pasageri se afla in stare critica la spital, dupa ce au fost scosi din apa de catre scafandri.

- Un incediu a izbucnit, sambata, intr-un bloc de garsoiere din Tecuci. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale si mai multe echipaje SMURD, dar au intervenit si echipaje ale Amblantei. Incendiul afecta o garsniera, dar din cauza fumului dens s-a decis evacuarea intregului bloc. Au fost evacuate…

- Pompierii din Alba Iulia au intervenit, sambata dimineața, in jurul orei 5.00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un salon al Secției ATI de la Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia. Potrivit ISU Alba, doua cadre medicale au suferit arsuri de gradul 1 și 2 la maini și la picioare, respectiv…

- Un barbat, de 56 de ani, a fost gasit decedat in aceasta dimineata in apartamentul sau situat intr-un bloc din cartiertul 9 Mai, din Targu Jiu. Proprietarul locuintei nu mai fusese vazut de cateva zile de catre vecini. Acestia au ...

- Incendiul a izbucnit la o garsoniera situata in apropierea Caminului militar C4 din Constanta. 30 de persoane au fost evacuate de urgenta, iar o persoana a ajuns la spital cu arsuri de gradul doi pe fata si la membrele superioare, scrie ziuadeconstanta.ro. Pompierii de la Inspectoratul…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, pompierii Detasamentului Caracal si Garzii Stoenesti au intervenit, sambata, cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma si un echipaj SMURD, in municipiul Caracal, pe strada Antonius Caracalla, la un incendiu puternic…

- Un puternic incendiu a izbucnit, miercuri seara, intr-o gospodarie din municipiul Vulcan, in județul Hunedoara. O anexa a fost cuprinsa de flacari, iar proprietarul a suferit arsuri in incercarea de a stinge focul. „Au intervenit doua echipaje de pompieri de la Detașamentul Petroșani și Garda…

- Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate, duminica dimineata, dintr-un bloc de garsoniere din orasul Targu Neamt, in urma unui incendiu, a anuntat dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt. Potrivit sursei citate, incendiul a izbucnit intr-una dintre garsonierele din imobil,…

- S-a dat alerta la Consulatul Romaniei din Bruxelles! Patru persoane au fost plasate in carantina, dupa o alerta cu antrax. Pompierii au fost chemati in clarirea in care isi are sediul sectia consulara a Romaniei, unde isi au sediile mai multe firme, anunta Digi 24. A

- Pompierii au intervenit in aceasta dimineața pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o locuința de pe strada Republicii, nr. 14. Un barbat in varsta de 60 de ani care se afla in locuința a decedat, potrivit reprezentanților ISU Brașov. Incendiul a fost localizat iar pompierii…

- Un incendiu puternic a izbucnit, joi dimineata, la doua vagoane de tren dezafectate aflate in Gara de Nord din Timisoara, interventia pompierilor durand aproximativ doua ore si jumatate. Pompierii au gasit un om carbonizat, iar un altul cu arsuri grave, care a fost transportat la spital, informeaza…

- Soferul a simtit miros de fum iesind de sub capota, iar in secunda urmatoare compartimentul motor s-a aprins. Proprietarul masinii a incercat sa stinga flacarile cu zapada, dar acestea au cuprins rapid intregul automobil. Chemati in ajutor, pompierii au ajuns prea tarziu la fata locului, insa…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati astazi sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o casa in Campina, strada Victor Babes. Potrivit ISU Prahova, arde un obiect de mobilier dintr o camera. Din pacate pompierii au gasit…

- O gospodarie din localitatea Valea Voievozilor a fost mistuita de flacari. Focul a cuprins o magazie de lemne, un adapost pentru animale si acoperisul unei bucatari de vara. Proprietarul gospodariei si un vecin al acestuia au suferit arsuri. Ei au fost transportati la spital, unde au primit…

- O femeie a decedat dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de tren. Accidentul s-a produs intre localitațile Tașnad și Cig, din județul Satu Mare. Femeia avea 48 de ani și a suferit traumatisme multiple. Pompierii care s-au deplasat la locul accidentului au gasit-o in afara mașinii, proiectata…

- Pompierii l-au scos din subteran pe muncitorul care a fost gasit decedat, a anuntat Daniel Vasile, purtatorul de cuvant al ISUBIF. Actiunea echipei de salvatori a durat circa doua ore iar misiunea de salvare a fost dificila, din cauza conditiilor din subteran. Daniel Vasile a precizat ca barbatul…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Barlad au fost solicitați sa intervina in aceasta dimineața, pentru a forța ușa unei locuințe de pe strada G-ral Naumescu. Proprietarul nu mai fusese vazut de o saptamana.

- Stația de pompieri Cimpeni a intervenit aseara, la ora 17.33, in localitatea Sub Piatra, comuna Salciua de Jos, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit, proprietatea lui S.D. Pompierii militari au acționat cu doua autospeciale de intervenție, in cooperare cu Serviciul Voluntar pentru…

- Actorul american Bruce Willis si-a scos la vanzare exclusivistul sau apartament din New York pentru suma de 17,7 milioane de dolari, potrivit agentiei imobiliare Douglas Elliman, citata de EFE. Proprietatea indragitului actor are 6 camere, 4,5 bai si o vedere privilegiata asupra Central…

- Parlamentarii PSD Bacau au depus un proiect de lege pentru trecerea Palatului Administrativ din Bacau in administrarea Consiliului Județean. Cladirea de patrimoniu se afla in administrarea Prefecturii Bacau și se degradeaza pe zi ce trece, deoarece... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Celebritaților le place sa aiba locuințe somptuoase in orașele in care poposesc mai mult timp ori acolo unde vor sa fuga de lumina reflectoarelor. Bruce Willis este unul dintre acestea, achiziționandu-și, in urma cu puțin ani, un apartament luxos in New York. foto: Trulia Ei bine, acum, actorul a ajuns…

- [caption id="attachment_39602" align="alignleft" width="300"] imagine-simbol[/caption] O femeie in varsta de 83 de ani din satul Cetireni a decedat in noaptea de 15 ianuarie intr-un incendiu. izbucnit in propria casa. Femeia locuia de una singura, avea doar rude care o ingrijeau. Potrivit lui Vladimir…

- Misiune mai puțin obișnuita pentru pompierii brașoveni. Ei au fost solicitați, luni, sa salveze o pisica ramasa „suspendata” intr-un brad. Potrivit plt. maj. Luiza Danila, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, interventia de salvare a avut loc pe strada General Traian Mosoiu.…

- Garda de pompieri Sebeș a intervenit, joi, in jurul orei 23.00, cu o autospeciala de descarcerare, pentru deblocarea unei uși la un apartament din municipiu. Potrivit ISU Alba, in locuința a fost gasit cadavrul proprietarului. Se efectueaza cercetari pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și imprejurarilor…

- Un incendiu a izbucnit la turnul Trump din New York, anunta CNN citat de Realitatea.net. Pompierii din New York au confirmat un incendiu in turnul Trump, dar au precizat ca focul este sub control si nu exista persoane evacuate. Totusi, doi oameni au fost raniti. Printre acestia, un pompier aflat la…

- La aceeasi categorie de premii, care au fost decernate sambata seara, au mai fost nominalizate lungmetrajele "Faces Places", de Agnes Varda, si "BPM (Beats Per Minute)", de Robin Campillo."Bacalaureat" spune povestea lui Romeo Aldea, medic intr-un oras mic din Transilvania, care depune…

- Mai multi copii s-au jucat cu focul prin preajma autoturismului, potrivit primelor informatii. Pompierii au reusit sa stinga flacarile si din fericire nimeni nu a fost ranit. Proprietarul masinii este de negasit pana acum. Citeste si Acuzatii grave! Interlopii care au incendiat…

- Preturile petrolului au inceput tranzactiile in noul an in crestere, dupa ce in 2017 au inregistrat o evolutie pozitiva pentru al doilea an consecutiv, avansul fiind sustinut de stagnarea activitatilor de exploatare din Statele Unite si de protestele anti-guvernamentale din Iran, transmite Bloomberg.…

- 1.400 de masini au fost distruse in urma unui incendiu izbucnit, duminica, intr-o parcare supraetajata din Liverpool, in timpul unui spectacol ecvestru international, informeaza presa britanica.Citește și: SURSE - Radu Mazare nu a fugit singur in Madagascar: un alt GREU din dosar ar fi plecat…

- In noaptea dintre ani, pompierii din Bucuresti au fost solicitati pentru stingerea a 25 de incendii, iar o persoana a decedat, in urma unei deflagratii provocata de o soba impovizata, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISUBIF).

- Incendiul a izbucnit in parcarea Kings Dock, ce are o capacitate totala de 1.600 de locuri, iar toate masinile aflate in parcare au fost distruse, potrivit Politiei britanice. Toate evenimentele care urmau sa se desfasoare in zona au fost anulate. Fire at the echo area multi-storey…

- Cel puțin 15 persoane au murit intr-un incendiu care a izbucnit joi seara la ultimul etaj al unei cladiri de birouri din Mumbai, India. “Deocamdata, s-au inregistrat 15 decese”, le-a declarat jurnalistilor S. Jaykumar, comisar de politie in capitala financiara a Indiei, precizand ca o ancheta a fost…

- Cel puțin 12 persoane au fost ucise intr-un incendiu care a izbucnit joi seara intr-un bloc de locuințe din cartierul Bronx, din New York. Printre victime se numara și un copil de numai un an. Cladirea care a fost cuprinsa de flacari se afla pe Prospect Avenue, in apropiere de Universitatea Fordham…

- Pompierii din Ploiești au facut o descoperire macabra dupa ce au venit sa evacueze zona. Aceștia au gasit un barbat decedat, informeaza observator.tv. Salvatorii au fost chemați dupa ce o țeava de gaze a fost avariata de o mașina care a scapat de sub control. Ulterior, șoferul a fugit de…

- Pompierii militari din Alba Iulia a intervenit, astazi in jurul pranzului, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, din municipiu, pentru deblocarea unei uși de apartament de la etajul VI al blocului M. Potrivit ISU Alba, in interior a fost gasit cadavrul unui barbat in varsta de 63 de ani. S-a acționat cu o…