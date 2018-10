Stiri pe aceeasi tema

- Alerta rosie se mentine in sudul Frantei, unde cel putin 11 persoane si-au pierdut viata in urma inundatiilor, dupa o ploaie neobisnuit de violenta. O viitura fara precedent in ultimii 120 de ani a...

- Cel putin cinci persoane au murit in urma inundatiilor provocate de ploile abundente care au afectat departamentul Aude, aflat in sudul Frantei, a informat luni prefectul local al regiunii, Alain Thirion, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 11 copii au murit, iar unul este disparut in urma inundatiilor produse in nordul provinciei indoneziene Sumatra, anunta autoritatile, citate de site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.Inundatiile au afectat aproximativ 20 de imobile, inclusiv o scoala islamica, in zona Mandailing…

- Cel puțin 12 persoane au murit din cauza alunecarilor de teren și a inundațiilor produse in urma ploilor torențiale din America Centrala, au informat duminica autoritațile din regiune, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Ploile torențiale, care au inceput joi, au afectat…

- O femeie a murit in urma unui incendiu produs joi intr-o cladire rezidentiala din sud-estul Londrei, au declarat reprezentantii Brigadei de Pompieri din Londra, care au stins incendiul dupa doua ore, relateaza Reuters.

- Cel puțin opt persoane, dintre care șase copii, au murit duminica in urma unui incendiu izbucnit intr-un cartier din orașul american Chicago, au informat oficialii locali, relateaza site-ul agenției Reuters. Alți doi oameni au fost internați in spital și se afla in stare grava, a informat purtatorul…

- O ambarcatiune apartinand misiunii spaniole de salvare a imigrantilor din Marea Mediterana, Open Arms, a ajuns joi in portul Algeciras din sudul Spaniei cu 87 de migranti la bord, pe care i-au salvat din apropierea coastei libiene, informeaza Reuters.