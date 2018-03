Stiri pe aceeasi tema

- Peste 25 % dintre români locuiesc într-un oraș care are în plan, în derulare sau deja finalizat cel puțin un proiect Smart City, potrivit unei radiografii a proiectelor de profil, realizata de integratorul de soluții inteligente la cheie Vegacomp Consulting. Pe baza…

- O femeie din judetul Arges, care fusese injunghiata de concubinul sau a fost uitata de medicii de la ambulanta, la locul atacului, informeaza Antena3.ro. Echipajul sosit la fata locului l a luat pe agresor, care era extrem de agitat, dar pe victima au lasat o acolo, desi se afla in stare grava. Abia…

- Gala Festivalului National Florile Ceahlaului se va tine la Casa de Cultura din Targu Neamt si nu la Piatra Neamt, cum ar fi normal. Motivul il reprezinta lipsa unei sali adecvate pentru a gazdui o astfel de manifestare. Desi sefa Centrului pentru Cultura si Arte Carmen Saeculare spune ca ar fi fost…

- Actorul Cuzin Toma, alias „Firicel” din „Las Fierbinti”, a fost prins de procurorii DIICOT și s-a ales cu dosar penal, pentru detinere de substante interzise. Dupa o ancheta ampla, DIICOT a decis, recent, sa renunte la acuzatii, motivand ca ”in cauza nu exista interes public in urmarirea in continuare…

- Un medic a fost nevoit sa se casatoreasca cu o straina, dupa ce mireasa lui l-a parasit in fața altarului. Motivul este unul incredibil. Femeia l-a parasit doar pentru faptul ca acesta era chel. Ravi Kumar din India a calatorit aproape 1000 de kilometri pentru a se casatori cu o femeie pe…

- Vremea in județul Galați, 27 februarie 2018. Saptesprezece unitati de invatamant din judetul Galati au fost inchise din cauza drumurilor impracticabile. Un numar de 17 unitati de invatamant din judetul Galati au fost inchise, marti, din cauza accesului dificil al microbuzelor scolare pe drumurile acoperite…

- O femeie insarcinata dintr-o localitate din judetul Constanta a fost preluata cu o autosenilata si dusa la ambulanta pentru a fi transportata la spital, dupa ce spusese cadrelor medicale ca are contractii, sarcina acesteia avand aproximativ 36 de saptamani. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Drumuri inchise si masini inzapezite/ Viscolul ingreuneaza intervenția autoritaților in Eveniment / Peste 600 de pompieri, polițisti și jandarmi teleormaneni, cu 150 de mijloace de intervenție, sunt alaturi de autoritațile județene și locale pentru asigurarea misiunilor de protejare a vieții și bunurilor…

- Pasagerii unei aeronave din China au trecut prin momente de panica dupa ce bagajul unuia dintre cei aflați la bord a luat foc subit. O stewardesa curajoasa a incercat sa stinga flacarile cu ajutorul unei sticle de apa.

- Iata cum accepta sau merg semnele zodiacului la psihoterapie, precum si ce tip de probleme le fac sa recurga la aceasta forma de vindecare a mintii, corpului si sufletului: BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Un Berbec va merge la un psihoterapeut doar dupa ce se va fi dat el singur cu capul de perete…

- S-a dezlegat misterul: de ce Borcea n-a luat nimic, iar frații Becali au primit pedepse cu executare! Motivul e incredibil. Cristi Borcea, singurul inculpat din dossarul „Mita pentru judecatoare” care nu și-a recunoscut fapta a fost și singurul – paradoxal, nu? – care a scapat fara o sentința cu executare.…

- O masina parcata in apropierea pietei din Piatra Neamt a fost distrusa de flacari, luni dimineata, in urma unui incendiu. Mai multi pompieri militari din cadrul Detasamentului de pompieri...

- Un barbat in varsta de 37 de ani a adormit peste noapte in masina, in padurea in care ramasese impotmolit. Persoana care il acompania l-a gasit fara suflare a doua zi de dimineata. Motivul pentru care a facut acest gest este incredibil.

- CExN al PSD a decis, miercuri, inlocuirea a 27 de secretari de stat, in urma evaluarii activitatii acestora. In conditiile in care PSD Constanta a pierdut portofoliile de ministru detinute in cabinetele Grindeanu si Tudose, acum spera, in baza rezultatelor obtinute in alegerile parlamentare din 2016…

- Ame Bartlebaugh din Ohio (SUA) a cautat rochia de mireasa a mamei sale, in casa bunicii din Willowick. Insa, cand a deschis cutia in care se afla, a gasit o rochie de dantela, insa a ei era simpla si fara maneci. Imediat si-a dat seama ca angajatii curatatoriei la care a dus rochia pe care o purtase…

- In plina zi, intr-un oraș din Romania, un barbat moare pe strada pentru ca ambulanța ajunge la el dupa 30 de minute. S-a intamplat in Piatra Neamț, aproape de serviciul de ambulanța și de spitalul județean.

- Un barbat de 35 de ani a murit, dupa ce duba sub care se afla pentru a o repara s-a prabusit peste el si l-a strivit. Evenimentul s-a produs in satul Cotu-Ciorii, comuna CA Rosetti. Din primele date, cel mai probabil cricul a cedat, iar autoutilitara s-a prabusit peste el. La fata locului s-a deplasat…

- In data de 11.02.2018, la orele 15:40, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ldquo;Dobrogea" al judetului Constanta a fost solicitat sa intervina la o explozie urmata de incendiu in municipiul Constanta, pe strada Teiului, ocazie cu care la fata locului s au deplasat 10 cadre ale ISU ldquo;Dobrogea"…

- A început sa consume apa cu tarâțe, iar motivul pentru care face asta este de-a dreptul incredibil. Tarâtele de grâu sunt foare bogate în complexul vitaminelor B. Sunt foarte utile, în special persoanelor care se confrunta stresul sau…

- Bugetul de stat a pierdut incasari de peste 7 miliarde de lei (puțin peste 1,5 miliarde de euro) in perioada 2010 - 2015, intrucat pretul de referinta al gazelor la care se calculeaza redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008, dupa cum au relevat doua controale ale Curtii de Conturi,…

- Un cuplu din Florida și-a mințit baiatul in varsta de 13 ani ca a fost diagnosticat cu cancer cerebral in stadiu terminal, pentru a se imbogați. Cei doi au fost reținuți și puși sub acuzare. „Copilul și-a petrecut ultiele opt luni crezand ca va muri de cancer cerebral”, au declarat surse din…

- Incredibil, dar adevarat! Desi a ajuns sa se antreneze de unul singur, dupa ce oficialii clubului Osmanispor l-au pus pe lista de transferuri, Raul Rusescu (29 de ani) a refuzat sa se intoarca in Liga I. Motivul este incredibil!

- O fotografie postata de catre cei de la Drivers SM (https://www.facebook.com/officialDriversSM/) face multe like-uri pe Facebook. Motivul ? Nu este vorba despre vreun accident sau o parcare ilegala. Mașina fotografiata are placuța cu numarul de inmatriculare montata invers. „Momentul ala cand ai primit…

- Baiatul batut de trei femei intr-o scoala din Constanta a fost dus, miercuri, de mama sa la Serviciul de Medicina Legala. Femeia a declarat ca doreste ca persoanele care i-au batut copilul sa fie pedepsite, solicitand autoritatilor sa faca dreptate in acest caz. Ea spune ca ar fi fost un conflict anul…

- Maxi Oliva a fost la un acord distanta de a parasi pe Dinamo si a se intoarce in patria natala, la Newell's Old Boys. Doar ca fundasul stanga argentinian a fost blocat tocmai de conationalii lui! Mai exact, federatia din tara natala a refuzat sa inregistreze un contract semnat prin fax, iar afacerea…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, in urma cu cateva minute, la intersectia bulevardului IC Bratianu cu strada Theodor Burada. Potrivit primelor informatii un copil a fost lovit pe trecerea de pietoni.Mai multe rude ale copilului s au adunat la locul accidentului. ...

- O butelie a explodat în localitatea Eforie Nord, pe str. Transilvaniei nr. 8, deflagrația fiind urmata de un incendiu! La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de la Tuzla, o ambulanța SAJ și o ambulanța de terapie intensiva mobila! La fața locului, echipajele de salvare…

- Simona Gherghe este una dintre cele mai indragite prezentatoare TV de la postul de televiziune Antena 1, de mai mulți ani fiind gazda emisiunii “Acces Direct”, insa puțini știu ca aceasta și-a dorit, de fapt, sa faca parte din Pro TV, trustul concurent. Simona Gherghe a dezvaluit ca la inceputul carierei…

- Așa cum spuneam intr-un articol anterior, comuna Corbeanca se afla intr-un amplu proces de dezvoltare și modernizare. Edilii acestei așezari emblematice pentru județul Ilfov, primarul Valeriu Anton, viceprimarul Adrian Hojda și membrii Consiliului local, sunt preocupați ca așezarea pe care o gospodaresc…

- Grav accident rutier produs pe raza municipiului Campulung! Un barbat de 84 de ani a fost lovit de un autoturism, batranul gasindu-si sfarsitul in drum spre spital. Nicolae Baldovinescu de 84 de ani din Campulung, se deplasa cu un triciclu, o bicicleta electrica, pe strada Fratii Golesti din…

- Cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța au fost solicitate sa intervina la un accident ce a avut loc în urma cu puțin timp, în zona Trocadero. Din primele informații, trei mașini s-au ciocnit. La fața locului se afla și un echipaj de la Poliția Rutiera. - știre…

- De cativa ani incoace, admiram prezenta ostasilor la manifestarile de anvergura cu "parfumldquo; istoric, chiar medieval, costumele lor impresionante oferindu ne sansa unei intoarceri in timp, la vremuri invatate prin cartile de istorie ori, eventual, vizualizate prin filme. Pe Radu Florian Covaliu,…

- Doi tineri au prins un barbat care i-a smuls poseta unei femei care dorea sa intre intr-un bloc din Constanta, acestia au fugit dupa el si l-au imobilizat pana la sosirea politistilor. Agresorul a spus ca a recurs la acest gest pentru ca ar fi avut nevoie de bani.Marian, in varsta de 30 de…

- Scandal intr-o aeronava! Totul a inceput dupa ce mai multe persoane s-au luat la bataie intr-un avion, iar aeronava a fost intoarsa de pe pista aeroportului. Totul s-a intamplat in cursa Lisabona-Bucuresti, un martor povestind ce s-a intamplat și cand a pornit disputa.

- In urma cu 36 de ani, un american se afla in Romania, atunci cand a nimerit la nunta a doi romani. Nu numai ca a nimerit, americanul a fost invitat de miri la ceremonie. Barbatul strain era singurul de la nunta care avea un aparat fotografic. Așa ca le-a facut proaspat insurațeilor o fotografie pe care…

- Cred ca oricine deține in ziua de azi o placa de par, pe care o folosește in funcție de nevoile sale. Citește articolul de mai jos și afla cum alegi corect placa de par, conform recomandarilor hair-styliștilor. 1.Placa de par trebuie sa aiba afișaj electronic al temperaturii O placa buna iți va respecta…

- CFR Calatori introduce in perioada 1 ianuarie - 28 februarie programul „Trenurile Zapezii 2018”, cu reduceri tarifare de pana la 56 la suta pentru trenurile care au ca destinatie sau plecare, ori tranziteaza statiunile montane de pe Valea Prahovei, Vatra Dornei si Piatra Neamt. Potrivit CFR Calatori,…

- Ionela Loredana Branisteanu are 30 de ani, este interpreta de muzica populara si profesor de canto popular in cadrul Asociatiei Culturale ”Ozana”. De loc din comuna Vanatori-Neamt, Ionela a devenit o prezenta constanta si apreciata la mai toate manifestarile cultural-artistice, din zona Neamtului…

- CFR Calatori a anunțat reduceri semnificative pentru trenurile care au ca destinație stațiunile montane. Pentru unele bilete, turiștii vor plati doar jumatate din prețul intreg al calatoriei. CFR Calatori a anunța ca in perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2018 se vor aplica reduceri tarifare la trenurile…

- Un accident s a petrecut in urma cu cateva moment pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta, in zona benzinariei Lukoil. Din declaratiile Serviciului de Ambulanta, accidentul s a soldat cu o victima care s a ales cu un traumatism cranio cerebral. Persoana a fost transportata la spital pentru ingrijiri.…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta noapte, in jurul orei 00:45, la ieșire din localitatea Cuzdrioara. Din primele informații, șoferul unui autoturism nu s-ar fi asigurat in timp ce a efectuat o manevra de intoarcere și a fost lovit de un alt autovehicul care se deplasa dinspre Beclean inspre…

- Acest aspect nu trebuie sa te ingrijoreze....insa ce ne facem cand scaderea tensiunii intervine brusc, fara sa-i stim cauzele.... Printre simptomele tensiunii scazute amintim: ameteli, tulburari de echilibru, transpiratii excesive, senzatie de lesin, scaderea cantitatii de urina, dureri in…

- Un ambulantier din Sicilia a fost arestat deoarece isi omora pacientii ca sa primeasca bani de la firma de pompe funebre controlata de mafie, scrie digi24.ro.Aceasta retea macabra a fost deconspirata de un fost mafiot, care a dat informatii autoritatilor.

- GROAZNIC …Pe 21 decembrie, in plina noapte, la orele 3.00, Gheorghe Adochiței, de 75 de ani, din satul Banca, comuna Banca, a fost atacat și mutilat de catre un talhar, ramas neidentificat pana acum. Agresorul a intrat in casa batranului, cu cagula pe fața, și i-a cerut bani. Batranul de 75 de ani i-a…

- Taxele locle cresc de anul viitor. Motivul acestor creșteri este transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, care afecteaza inclusiv bugetele locale deoarece este acompaniat de reducerea impozitului pe venit, potrivit Profit.ro. Taxele vor fi percepute pentru terenuri, cladiri,…

- Ion Tiriac a avut pretentii considerate exagerate, potrivit Ubitennis. "Tiriac i-a contactat pe cei de la adidas si a cerut termeni mult mai profitabili pentru prelungirea contractului. Totusi, adidas a oferit mult mai putin decat se astepta in echipa romancei. Asa ca au testat piata fara…